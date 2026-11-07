Kal Ka Rashifal 8 November 2026: कल दिवाली पर 5 राशियों पर बरसेगा पैसा! होगी मां लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें राशिफल

मेष

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करियर में सहजता रहेगी. परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा. सूझबूझ और सहकार से सफलता पाएंगे. अपनों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. भूमि भवन के विषयों में रुचि रहेगी.

पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में गति लाएंगे. कामकाजी संबंधों को मजबूती मिलेगी. रिश्ते बेहतर बनेंगे. साझा मामले सहज रहेंगे. लोगों का साथ और विश्वास पाएंगे. आवश्यक प्रयास बनाए रखेंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक: 1, 8 और 9

शुभ रंग: लाल

कल का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. सबका आदर करें.

वृष

मेहनत के सकारात्मक परिणाम बनेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. जरूरी कार्य लंबित रखने से बचेंगे. लेनदेन में सतर्कता बरतेंगे. विविध विषयों में गति आएगी. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. निजी जीवन में अनुशासन रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

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कार्यक्षमता रुटीन रहेगी. जल्द भरोसे की आदत से बचें. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. रहन सहन आकर्षक रहेगा. धैर्य धर्म का पालन बनाए रखें. मितभाषी रहें. विनम्रता रखें.



शुभ अंक: 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग: चमकीला श्वेत

कल का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. मिलकर रहें.

मिथुन

मित्रों के साथ सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते रहेंगे. सबसे बेहतर संवाद बनाएंगे. कारोबार में उचित परिणाम बनेंगे. व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. उत्सव में आगे रहेंगे. सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से लक्ष्य साधेंगे. कार्य विस्तार में सफल रहेंगे.

करियर व्यापार अच्छा रहेगा. प्रतियोगिता में शामिल होंगे. खर्च पर नियंत्रण रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे. अपनों से शुभ समाचार मिल सकता है.

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग: आसमानी

कल का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. ऊंची सोच रखें.

कर्क

सभी का साथ और समर्थन पाएंगे. कामकाजी संबंधों पर फोकस रहेगा. सामाजिक कार्यों में सक्रियता रहेगी. सहकारिता पर जोर देंगे. वाणिज्यिक प्रदर्शन संवार पर रहेगा. पारिवारिक विषयों में रुचि बनाए रखेंगे. सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा.

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निजी वस्तुओं पर ध्यान देंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएंगे. आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. सफलता संवार पर रहेगी. आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. परंपराओं पर फोकस बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 8

शुभ रंग: गुलाबी

कल का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. अन्य की मदद करें.

सिंह

कामकाज में प्रबंधन बेहतर रहेगा. कार्यव्यापार संवार पाएगा. विविध अनुबंध पक्ष में बनेंगे. घर परिवार में तालमेल बनाए रखेंगे. परंपरागत कार्यों पर जोर रहेगा. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ के अवसर रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.

परिजनों का सहयोग बना रहेगा. चहुंओर शुभता के संचार रहेगा. स्मरणीय पल साझा करेंगे. भव्यता बढ़ेगी. बैंकिग व बचत कार्यों से जुड़ेंगे. समता का भाव रखेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

कल का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. मेलजोल बढ़ाएं.

कन्या

वाणी व्यवहार में भव्यता बढ़ेगी. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. व्यावसायिक संचार बेहतर बनाए रहेंगे. हर क्षेत्र में इच्छित परिणाम बनेंगे. परिजनों के साथ आनंद से रहेंगे. करियर कारोबार में अवसर बनेंगे. जीवनशैली संवार पाएगी. सभी का मान सम्मान करेंगे. स्वाभिमान से कार्य करेंगे.

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शुभकर प्रस्ताव मिलेंगे. बड़े प्रयासों को गति देंगे. व्यापार बेहतर रहेगा. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. स्मरणीय पल साझा करेंगे. श्रेष्ठता पर जोर देंगे. शुभकार्यों में रुचि रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग: पिस्ता कलर

कल का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. आतिथ्यभाव बढ़ाएं.

तुला

नए ढंग से कार्य करने का भाव रहेगा. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि रहेगी. कला कौशल को बल मिलेगा. तेज सकारात्मक बदलाव उत्साह बढ़ाएंगे. बड़प्पन की सोच रखें. घर परिवार में उत्सव सा माहौल रहेगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता बनी रहेगी. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे.

सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंट संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. नीति नियमों का पालन करेंगे. संबंधियों का मान सम्मान रखेंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग: स्फटिक के समान

कल का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. सहकार बढ़ाएं.

वृश्चिक

पारंपरिक कार्यों से जुड़ाव बनाए रहेंगे. अपनों से सीख सलाह लेकर कार्य करेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. सबका सम्मान करेंगे. निवेश के मामलों में तेजी आ सकती है. लेनदेन में स्पष्टता रखें. दूर देश के मामलों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे. आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा.यात्रा पर जा सकते हैं.

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पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. कारोबारी पक्ष प्रभावी रहेगा. वचन बनाए रखें. प्रबंधन में ढिलाई न दिखाएं. जरूरी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. जोखिम उठाने से बचें.

शुभ अंक: 1, 2, 8 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

कल का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. स्पष्टता बनाए रहें.

धनु

व्यावसायिक गतिविधियों में उछाल बना रहेगा. आर्थिक क्षेत्र में उम्मीद से अच्छी स्थिति रहेगी. प्रबंधकीय योग्यता से पर सफलता संवरेगी. कार्ययोजनाओं में गति आएगी. पेशेवरों का फोकस बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. बड़े प्रयास फलित होंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. तेजी बढ़ाने का समय है. पैतृक मामलों मे सुधार होगा.

प्रबंधकीय विषयों पर अमल बढ़ाएंगे. संवाद बेहतर रहेगा. सामंजस्य से काम लेंगे. अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे. संपत्ति के मामले संवरेंगे. चर्चा असरदार रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 8

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. जिम्मेदारी निभाएं.

मकर

व्यवस्था व प्रबंधन को महत्व देंगे. आधुनिक गतिविधियों के साथ और प्रतिभा का संयोग सफलता की कुंजी होगा. चहुंओर तेज सुधार बनाए रखेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. सत्ता व अधिकारियों का समर्थन बढ़ेगा.

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शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. महत्वपूर्ण अनुबंध बनेंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. लंबित योजनाओं में गति आएगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. विविध मामले साधेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग: गहरा भूरा

कल का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. प्रबंधन बढ़ाएं.

कुंभ

तेज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. विविधि मामलों में पहल बढ़ाएंगे. करियर के मामलों मं सफलता पाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा. करियर कारोबार में अच्छा करेंगे. लक्ष्यों की प्राप्ति सहजता बढ़ेगी. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.

प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. फोकस बनाए रखेंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे. साहस पराक्रम को बल मिलेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. बंधुजनों से मदद मिलेगी. व्रत संकल्प पूरा करेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग: बैंगनी

कल का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. आस्था बढ़ाएं.

मीन

सहकारिता से सभी समस्याएं हल होंगी. करियर कारोबार में स्पष्टता बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार को मजबूती देंगे. बड़े प्रयासों को साधेंगे. कामकाजी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. परिजनों से करीबी बढ़ेगी. घर परिवार का साथ सहयोग बना रहेगा.

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दीर्घकालिक योजनाओं को गति देंगे. व्यक्तिगत मामले अपेक्षित रहेंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. योजनाओं मे नियमितता बनाए रखेंगे. अनजान लोगों से दूरी बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 8

शुभ रंग: सिंदूरी

कल का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. अपनों की खुशी बढ़ाएं.



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