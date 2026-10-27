Milk Product Price Hike: दिवाली से पहले घी, मक्खन, मिठाइयां सब महंगी, यहां सरकार ने बढ़ाए दाम, देखें नए रेट

घी, मक्खन से लेकर मिठाइयों तक दिवाली से पहले सब महंगा हो गया है. ये Price Hike तमिलनाडु राज्य में देखने को मिला है. फेस्टिव सीजन में टीवीके सरकार की ओर से महंगाई का तगड़ा झटका दिया गया है. दरअसल, राज्य में प्रमुख डेयरी ब्रांच आविन ने अपने तमाम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा (Aavin Products Price Hike) कर दिया है.

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गौरतलब है कि Aavin तमिलनाडु का फेमस डेयरी ब्रांड है, जो दूध और दूध से बने उत्पादों की बिक्री करता है. यह तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (TCMPF) के तहत संचालित होता है. यह सहकारी समितियों के जरिए दूध उत्पादक किसानों से दूध खरीदता है और उनसे बने तमाम प्रोडक्ट्स सेल करता है.

TVK सरकार का पहला प्राइस हाइक

बता दें कि तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार (TVK Govt) की ओर से कीमतों में की गई यह पहली बढ़ोतरी है. आविन (Aavin) उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद अब इस ब्रांड का घी, मक्खन और दही, लस्सी या फिर इससे बनी मिठाइयां और कुकीज खरीदने के लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे. नई कीमतें 28 अक्टूबर 2026 से लागू हो रही हैं.

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घी-मक्खन हुआ इतना महंगा

सबसे पहले बात करते हैं आविन के घी की कीमतों में बढ़ोतरी (Aavin Ghee Price Hike) के बारे में, तो बता दें कि इस ब्रांड का 100 ml घी का पैक पहले 80 रुपये में आता था, जो अब 95 रुपये का मिलेगा. इसके अलावा 200 ml पैक के लिए अब ग्राहकों को पहले के 160 रुपये की जगह 180 रुपये देने होंगे.

बात करें आविन मक्खन के दाम में किए गए इजाफे की, तो 100 gm दही का पैक पहले 60 रुपये में मिल जाता था, लेकिन अब इसके लिए 10 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे, क्योंकि ताजा संशोधन के बाद इस पैक की कीमत बढ़ाकर 70 रुपये कर दी गई है. अन्य मिल्क प्रोडक्ट के नए रेट्स पर नजर डालें, तो...

मिल्क प्रोडक्ट्स वजन नई कीमत (28 अक्टूबर से) मक्खन-सी 100 ग्राम 70 रुपये मक्खन-सी 500 ग्राम 320 रुपये मक्खन-टी 100 ग्राम 70 रुपये मक्खन-टी 500 ग्राम 325 रुपये घी 50 एमएल 55 रुपये घी जार 5 लीटर 4000 रुपये घी टिन 16.5 किलो 13000 रुपये घी कार्टन 500 एमएल 390 रुपये बटर मिल्क 200 एमएल 10 रुपये बटर मिल्क पेट 200 एमएल 14 रुपये दही 100 एमएल 20 रुपये दही 1 किलो 70 रुपये लस्सी 200 एमएल 23 रुपये मैंगो लस्सी 200 एमएल 30 रुपये

दिवाली पर मिठास पर लगी चोट

न सिर्फ ऊपर बताए गए मिल्क प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ाए गए हैं. बल्कि कीमतें बढ़ने का असर दिवाली की मिठाइयों की मिठास पर भी देखने को मिलेगा. दरअसल, इस ब्रांड ने अपनी मिठाई और कुकीज की कीमतों में दाम भी बढ़ाए हैं.

मिठाई-कुकीज वजन नए दाम (28 अक्टूबर से) मिल्क केक 250 ग्राम 155 रुपये मैसूरपाक 500 ग्राम 310 रुपये घी हलवा 250 ग्राम 125 रुपये नट्स हलवा 250 ग्राम 200 रुपये काजू पिस्ता रोल 250 ग्राम 340 रुपये काजू कतली 250 ग्राम 280 रुपये आविन मिक्चर 200 ग्राम 110 रुपये मिल्क पेड़ा 250 ग्राम 140 रुपये बटर कुकीज 80 ग्राम 40 रुपये कस्टर्ड कुकीज 80 ग्राम 40 रुपये कोकोनट कुकीज 80 ग्राम 40 रुपये

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