scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

दिवाली से पहले हर किसान को 5000 रुपये देगी सरकार, इस राज्य में हुआ बड़ा ऐलान

5000 Rupee For Farmers: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि दिवाली से पहले राज्य के किसानों को सरकार 5000 रुपये की आर्थिक मदद देगी.

Advertisement
X
सरकार त्योहारों से पहले किसानों की करेगी आर्थिक मदद. (Photo: ITG)
सरकार त्योहारों से पहले किसानों की करेगी आर्थिक मदद. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के किसानों के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य के किसानों को 5000 रुपये की अंतरिम मदद दिए जाने का फैसला किया गया है. इसका भुगतान दिवाली से पहले किया जाएगा. सीएम के मुताबिक, सरकार ने ये फैसला राज्य के सूखाग्रस्त घोषित होने के बाद लिया गया है और इसलिए भी क्योंकि Diwali से पहले केंद्र सरकार से मदद मिलने की उम्मीद नहीं है.  

राज्य में सूखा, सरकार करेगी मदद
बता दें, इसी महीने महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में गंभीर सूखे की स्थिति को देखते हुए कुल 34 जिलों के अंतर्गत आने वाले 305 तालुकों में सूखा घोषित किया है. शुरुआत में राज्य के 265 तालुकों में सूखा घोषित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 305 कर दिया गया. यह राज्य का लगभग 75% हिस्सा है. 

यह सूखा राज्य के सभी 6 राजस्व विभागों खासकर मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और पुणे संभाग के कई जिलों में फैला हुआ है.   सरकार द्वारा इस स्थिति में किसानों को फसल कर्ज वसूली पर रोक, बिजली बिलों में छूट, पानी की व्यवस्था और आर्थिक सहायता जैसी कई राहतें दी जा रही हैं. इस बीच महाराष्ट्र सरकार का दिवाली से पहले किसानों को 5000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान एक बड़ी राहत है. 

सम्बंधित ख़बरें

Massive Fire at Imperial Heights Building Leaves Two Women Dead, Six Hospitalized
14वीं मंजिल पर आधी रात लगी आग, 2 महिलाओं की मौत, क्रेन से बचाए गए 4 लोग
Pune temple horror: Man grabs 10-year-old girl after prayers, leaving her in tears
मंदिर में अकेली बच्ची को देख शख्स ने पकड़ा, छेड़छाड़ की कोशिश CCTV में कैद
sunetra pawar
पहले चुनाव में सुनेत्रा पवार का दबदबा, विरोधियों का नहीं खुला खाता
Prithvi Shaw, Akriti Agarwal
मंगेतर से पैचअप और फॉर्म में आए पृथ्वी शॉ, रणजी में उड़ाया गर्दा
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को SC-ST आरक्षण बढ़ाने के राज्य कानून के प्रावधानों को रद्द किया (File Photo)
कर्नाटक में 56% आरक्षण खारिज, HC ने क्या कहा? किस तर्क पर बढ़ा था कोटा
Advertisement

सीएम ने किया था सूखाग्रस्त गांवों का दौरा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते सितंबर महीने में सूखे से प्रभावित गांवों का दौरा किया था और इससे पीड़ित किसानों के लिए जल्द राहत उपायों की घोषणा के बारे में कहा था. उन्होंने साफ किया था कि राज्य सरकार केंद्र से सहायता की प्रतीक्षा नहीं करेगी और प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को तत्काल राहत प्रदान करेगी. 5000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान इस दिशा में उठाया गया कदम है. 

अन्य राहत उपायों में क्या-क्या होगा? 
रिपोर्ट्स की मानें, तो महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को सरकार अन्य तरीकों से भी राहत दे सकती हैं. इन राहत उपायों में बिजली बिलों में छूट, फसल ऋण का पुनर्गठन और स्कूल शुल्क से छूट शामिल हैं. इसके अलावा उन्हें विभिन्न फसलों के लिए निर्धारित फसल हानि मुआवजे का भी अधिकार है.

रिपोर्ट में बीते 22 सितंबर तक के आंकड़ों के आधार पर बताया गया था कि महाराष्ट्र में 1 जून से 21 सितंबर के बीच औसत वर्षा का केवल 80.82% ही प्राप्त हुआ. 17 जिलों में सामान्य वर्षा का 50-75% दर्ज किया गया, जबकि अन्य 14 जिलों में 75-100% वर्षा हुई. सोलापुर सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां औसत वर्षा का केवल 48.65% ही प्राप्त हुआ.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    UP: पशुपालन भर्ती घोटाले में रिटायर्ड IAS योगेश कुमार ग‍िरफ्तार, सपा सरकार में थे प्रमुख सच‍िव |
    गुजरात: रात में घर के आंगन में घुसा तेंदुआ, खूंटे से बंधे मवेशी पर हमला कर मार डाला, CCTV में कैद हुई घटना |
    Hardik Pandya की छुट्टी की तैयारी! क्या Rohit Sharma बनेंगे दोबारा मुंबई इंडियंस के कप्तान? |
    बदलते मौसम में हो गई है खांसी? ये एलर्जी या किसी बीमारी का लक्षण? डॉक्टर ने बताया क्या है इलाज |
    'अंधेरे में अंतिम संस्कार, प्रेयर मीट नहीं रखी', तनुश्री ने नाना के निधन पर उठाए सवाल, पूछा- इतनी क्या जल्दी थी? |
    Blue Drum Verdict Case Live Updates: मुस्कान और साहिल की सजा पर फैसला आज, कोर्ट में शुरू हुई बहस |
    दिवाली से पहले हर किसान को 5000 रुपये देगी सरकार, इस राज्य में हुआ बड़ा ऐलान |
    जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी घटना टली... हाईजैक अलर्ट मिलने के बाद एअर इंडिया की फ्रैंकफर्ट-दिल्ली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग |
    मजदूरों के बच्चों को मिल रही मुफ्त शिक्षा, अटल आवासीय विद्यालय में बदल रही जिंदगी |
    12 मिनट, 5.5 किलो सोना और दो बैग... वडोदरा में मुंबई के कारोबारी को यूं लगी 8 करोड़ की चपत
    Advertisement