₹41,500 में कश्मीर टूर... एयर टिकट, होटल, खाने-पीना सब शामिल! IRCTC लाया बेहतरीन पैकेज

कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) लखनऊ से कश्मीर (Lucknow to Kashmir) के लिए खास हवाई टूर पैकेज (Air Tour Package) लेकर आया है. 'जन्नत-ए-कश्मीर' नाम के इस पैकेज में यात्रियों को श्रीनगर, सोनमर्ग, पहलगाम और गुलमर्ग घूमने का मौका मिलेगा. यह पूरा टूर 5 रात और 6 दिन का होगा. यात्रा 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2026 तक चलेगी.

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IRCTC के इस पैकेज में लखनऊ से श्रीनगर की आने-जाने की फ्लाइट से होगी. यात्रियों के ठहरने के लिए थ्री स्टार होटल और हाउस बोट की व्यवस्था की गई है. खाने-पीने की सुविधा भी पैकेज में शामिल है. टूर के दौरान कश्मीर की कई मशहूर जगहों को घूमने का मौका मिलेगा. इनमें डल झील, सोनमर्ग, पहाड़, पहलगाम, गुलमर्ग, खिलनमर्ग, बेताब घाटी, चंदनवारी और अरु घाटी शामिल हैं.

इसके अलावा शंकराचार्य मंदिर, मुगल गार्डन, निशात बाग, चश्मेशाही, शालीमार गार्डन और हजरतबल दरगाह भी टूर का हिस्सा होंगे. गुलमर्ग में गोंडोला केबल कार की सुविधा भी उपलब्ध होगी, लेकिन इसका खर्च यात्रियों को अलग से देना होगा.

एक व्यक्ति के लिए कितना है किराया?

IRCTC ने यात्रियों की संख्या और कमरे में ठहरने के हिसाब से अलग-अलग पैकेज कीमत रखी है.

एक व्यक्ति के ठहरने पर: ₹49,100 प्रति व्यक्ति

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दो लोगों के एक साथ ठहरने पर: ₹43,000 प्रति व्यक्ति

तीन लोगों के एक साथ ठहरने पर: ₹41,500 प्रति व्यक्ति

माता-पिता के साथ बच्चे का किराया: ₹33,100 प्रति बच्चा, बेड के साथ

बिना बेड के बच्चे का किराया: ₹30,500 प्रति बच्चा

कैसे करा सकते हैं बुकिंग?

IRCTC के मुताबिक इस टूर पैकेज की बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी. यात्री पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ स्थित IRCTC कार्यालय से बुकिंग करा सकते हैं. इसके अलावा IRCTC की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है. अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है...

लखनऊ: 9236391911, 8287930912, 9236391909, 8287930902

कानपुर: 9415042930

अगर आप अक्टूबर में कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं और फ्लाइट, होटल, खाना और घूमने की कई जगहों को एक ही पैकेज में शामिल करना चाहते हैं, तो यह टूर आपके लिए एक विकल्प हो सकता है.

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