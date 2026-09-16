scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

₹41,500 में कश्मीर टूर... एयर टिकट, होटल, खाने-पीना सब शामिल! IRCTC लाया बेहतरीन पैकेज

Lucknow to Kashmir: अक्टूबर में कश्मीर की खूबसूरत वादियों की सैर का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. IRCTC लखनऊ से कश्मीर के लिए खास हवाई टूर पैकेज लेकर आया है. 'जन्नत-ए-कश्मीर' पैकेज में 5 रात और 6 दिन के सफर के दौरान फ्लाइट, होटल और खाने की सुविधा शामिल है. जानिए इस टूर का किराया और बुकिंग का पूरा तरीका.

Advertisement
X
आईआरसीटीसी ने लखनऊ से 5 रात और 6 दिन का 'जन्नत-ए-कश्मीर' पैकेज लॉन्च किया. (Photo: X/@IRCTC)
आईआरसीटीसी ने लखनऊ से 5 रात और 6 दिन का 'जन्नत-ए-कश्मीर' पैकेज लॉन्च किया. (Photo: X/@IRCTC)

कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) लखनऊ से कश्मीर (Lucknow to Kashmir) के लिए खास हवाई टूर पैकेज (Air Tour Package) लेकर आया है. 'जन्नत-ए-कश्मीर' नाम के इस पैकेज में यात्रियों को श्रीनगर, सोनमर्ग, पहलगाम और गुलमर्ग घूमने का मौका मिलेगा. यह पूरा टूर 5 रात और 6 दिन का होगा. यात्रा 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2026 तक चलेगी.

IRCTC के इस पैकेज में लखनऊ से श्रीनगर की आने-जाने की फ्लाइट से होगी. यात्रियों के ठहरने के लिए थ्री स्टार होटल और हाउस बोट की व्यवस्था की गई है. खाने-पीने की सुविधा भी पैकेज में शामिल है. टूर के दौरान कश्मीर की कई मशहूर जगहों को घूमने का मौका मिलेगा. इनमें डल झील, सोनमर्ग, पहाड़, पहलगाम, गुलमर्ग, खिलनमर्ग, बेताब घाटी, चंदनवारी और अरु घाटी शामिल हैं.

इसके अलावा शंकराचार्य मंदिर, मुगल गार्डन, निशात बाग, चश्मेशाही, शालीमार गार्डन और हजरतबल दरगाह भी टूर का हिस्सा होंगे. गुलमर्ग में गोंडोला केबल कार की सुविधा भी उपलब्ध होगी, लेकिन इसका खर्च यात्रियों को अलग से देना होगा.

सम्बंधित ख़बरें

कश्मीरी पंडित रेनू हंस ने 22 साल बाद पढ़ाई कर दिखाया कमाल
मूक-बध‍िर मां को बेटे ने पढ़ाया, मां ने 10वीं में पाए 82% मार्क्स
IMD heavy rain alert
फिर U-टर्न मारेगा मौसम, दिल्ली-NCR से पहाड़ों तक जोरदार बारिश का अलर्ट
Accident on Reasi-Bakkal Road
जम्मू-कश्मीर के में दर्दनाक हादसा, मिनी बस पलटने से 2 की मौत, 5 घायल
Two real sisters died after suspected snake bite
बिस्तर पर आया सांप, सोते वक्त दो मासूम बहनों को डसा, दोनों की मौत
jammu kashmir cik raids kulgam shopia
जम्मू-कश्मीर: CIK की बड़ी कार्रवाई, आतंकी मामले में कुलगाम-शोपियां में रेड

एक व्यक्ति के लिए कितना है किराया?

IRCTC ने यात्रियों की संख्या और कमरे में ठहरने के हिसाब से अलग-अलग पैकेज कीमत रखी है.

एक व्यक्ति के ठहरने पर: ₹49,100 प्रति व्यक्ति

Advertisement

दो लोगों के एक साथ ठहरने पर: ₹43,000 प्रति व्यक्ति

तीन लोगों के एक साथ ठहरने पर: ₹41,500 प्रति व्यक्ति

माता-पिता के साथ बच्चे का किराया: ₹33,100 प्रति बच्चा, बेड के साथ

बिना बेड के बच्चे का किराया: ₹30,500 प्रति बच्चा

कैसे करा सकते हैं बुकिंग?

IRCTC के मुताबिक इस टूर पैकेज की बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी. यात्री पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ स्थित IRCTC कार्यालय से बुकिंग करा सकते हैं. इसके अलावा IRCTC की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है. अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है...

लखनऊ: 9236391911, 8287930912, 9236391909, 8287930902

कानपुर: 9415042930

अगर आप अक्टूबर में कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं और फ्लाइट, होटल, खाना और घूमने की कई जगहों को एक ही पैकेज में शामिल करना चाहते हैं, तो यह टूर आपके लिए एक विकल्प हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अमेरिका में भारत जैसे मुल्कों पर 100% टैरिफ वाला बिल, US हाउस में आज वोटिंग.... जानें क्या है मामला |
    रेलवे से पेट्रोल पंप तक... वो पांच UPI लेन-देन, जहां सिर्फ ₹5 MDR |
    सैफ ने बेटे जेह संग मिलकर बनाई बप्पा की मूर्ति, करीना कपूर खान ने दिखाई झलक |
    Navpancham Rajyog 2026: कर्क राशि में आज एक्टिव होगी गुरु चंद्रमा की चमत्कारी युति! 4 राशियां होंगी मालामाल |
    आजाद, जो कभी खिलाफत-प्रेमी कट्टर 'मौलाना' थे |
    Bigg Boss 20, Episode 10 Written Update: घर में भिड़ीं माही-आम्रपाली दुबे, कैप्टेंसी टास्क में हुआ ड्रामा |
    बार-बार चोक हो जाता है बाथरूम का ड्रेन? बिना प्लंबर बुलाए आजमाएं ये 4 आसान तरीके, 10 मिनट में खुल जाएगी नाली |
    CM योगी की गोरखपुर को 3.09 करोड़ की सौगात, कल्याण मंडपम का करेंगे लोकार्पण |
    ओजोन दिवस पर विशेष... संकट में ढाल |
    जब मैक्सिको में आजादी की लड़ाई शुरू हुई, 300 साल स्पेन का था गुलाम
    Advertisement