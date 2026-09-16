scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Navpancham Rajyog 2026: कर्क राशि में आज एक्टिव होगी गुरु चंद्रमा की चमत्कारी युति! 4 राशियां होंगी मालामाल

Navpancham Rajyog 2026: आज ज्योतिष शास्त्र का एक अत्यंत दुर्लभ योग बनने जा रहा है. कर्क राशि में उच्च के देवगुरु बृहस्पति और वृश्चिक राशि के चंद्रमा मिलकर 'नवपंचम राजयोग' का निर्माण कर रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि किन राशियों को लाभ होगा.

Advertisement
X
नवपंचम राजयोग 2026 (Photo: ITG)
नवपंचम राजयोग 2026 (Photo: ITG)

Navpancham Rajyog 2026: आज वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक अत्यंत पावन और दुर्लभ खगोलीय घटना घटने जा रही है. देवगुरु बृहस्पति और मन के कारक ग्रह चंद्रमा आपस में मिलकर एक विशेष 'नवपंचम योग' का निर्माण करेंगे. वहीं, आज चंद्रमा मंगल के स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जहां से वे अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान देवगुरु बृहस्पति के साथ त्रिकोण यानी नवपंचम (5वीं और 9वीं स्थिति) का संबंध बनाएंगे. ज्योतिष शास्त्र में गुरु और चंद्रमा का यह नवपंचम संबंध एक प्रकार का 'गजकेसरी समान' महाशुभ प्रभाव उत्पन्न करता है.

देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद और चंद्रमा की शीतलता मिलकर मुख्य रूप से 4 राशियों के जीवन में उन्नति, धन-लाभ और सफलता के नए द्वार खोलने वाले हैं. आइए जानते हैं किन खुशकिस्मत राशियों के लिए यह योग अत्यंत फलदायी साबित होगा.

कर्क राशि (Kark Rashi)
शुभ प्रभाव: देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में उच्च के होकर विराजमान हैं और वृश्चिक का चंद्रमा आपके पंचम (ज्ञान, संतान व संतान सुख) भाव से नवपंचम योग बना रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
वृषभ राशि वालों को प्राप्त हो सकता है धन, जानें सभी राशियों का हाल
वृषभ राशि में टीम भावना मजबूत होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि
सिंह राशि वाले पूर्वाग्रह से बचें, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि
मकर राशि वालों की आय उम्मीद से अच्छी रहेगी, जानें अपनी राशि का हाल

मिलेगा यह लाभ: आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति में अद्भुत सुधार आएगा. विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में मनचाही सफलता मिलेगी. यदि संतान से जुड़ी कोई समस्या चल रही थी, तो वह दूर होगी. अचानक धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं.

वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi)
शुभ प्रभाव: चंद्रमा आपकी ही राशि (लग्न भाव) में गोचर करेंगे और नौवें (भाग्य) भाव में बैठे गुरु के साथ शुभ नवपंचम योग बनाएंगे.

Advertisement

मिलेगा यह लाभ: आपके सोए हुए भाग्य का सितारा अचानक बुलंद हो जाएगा. लंबे समय से अटके हुए काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में भारी बढ़ोतरी होगी. धार्मिक यात्राओं या आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा और मानसिक शांति मिलेगी.

मकर राशि (Makar Rashi)
शुभ प्रभाव: चंद्रमा आपके ग्यारहवें (आय व लाभ) भाव में विराजमान होकर सातवें (साझेदारी व दांपत्य) भाव में बैठे गुरु से नवपंचम संबंध बनाएंगे.

मिलेगा यह लाभ: आपकी आय में अप्रत्याशित वृद्धि होगी और कमाई के नए-नए स्रोत खुलेंगे. वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी और जीवनसाथी के सहयोग से कोई बड़ा काम पूरा होगा. यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है जो भविष्य में मुनाफा देगी.

मीन राशि (Meen Rashi)
शुभ प्रभाव: देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव में उच्च के हैं. वहीं चंद्रमा आपके नौवें भाव से गोचर कर रहे हैं.

मिलेगा यह लाभ: आपको भाग्य का पूरा और भरपूर सहयोग मिलेगा. करियर में पदोन्नति (प्रमोशन) या इंक्रीमेंट के संकेत हैं. बिजनेस से जुड़े जातकों को किसी विदेशी या बड़े क्लाइंट से भारी आर्थिक लाभ मिल सकता है. पुरानी परेशानियां और तनाव दूर होंगे.

शुभ प्रभाव को कई गुना बढ़ाने के अचूक उपाय

Advertisement

- भगवान शिव को जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और हल्दी मिलाकर अर्पित करें.

- देवगुरु बृहस्पति के इस मंत्र का 108 बार जाप करें.

- किसी मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल या पीली मिठाई का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आजाद, जो कभी खिलाफत-प्रेमी कट्टर 'मौलाना' थे |
    Bigg Boss 20, Episode 10 Written Update: घर में भिड़ीं माही-आम्रपाली दुबे, कैप्टेंसी टास्क में हुआ ड्रामा |
    बार-बार चोक हो जाता है बाथरूम का ड्रेन? बिना प्लंबर बुलाए आजमाएं ये 4 आसान तरीके, 10 मिनट में खुल जाएगी नाली |
    CM योगी की गोरखपुर को 3.09 करोड़ की सौगात, कल्याण मंडपम का करेंगे लोकार्पण |
    ओजोन दिवस पर विशेष... संकट में ढाल |
    जब मैक्सिको में आजादी की लड़ाई शुरू हुई, 300 साल स्पेन का था गुलाम |
    UPI करने पर आपको चार्ज देना होगा या नहीं? समझ लीजिए MDR का पूरा सिस्टम |
    अफ्रिकानर्स से भेदभाव पर भड़का अमेरिका, लागू की नई वीजा पॉलिसी, दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों की US एंट्री पर रोक |
    अमेरिका इजरायल को देगा 40 हजार बम! डील को लेकर चर्चा तेज |
    Aaj ka Rashifal 16 सितंबर 2026: वृषभ राशि वालों को प्राप्त हो सकता है धन, जानें सभी राशियों का हाल
    Advertisement