scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

DUSU Election Counting 2026 Live: किसके सिर सजेगा DUSU का ताज? वक्त पर नहीं पहुंची EVM, वोटों की गिनती में देरी

aajtak.in | नई दिल्ली | 19 सितंबर 2026, 9:16 AM IST

डूसू चुनाव में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब वोटों की गिनती शुरू हो गई है. इस बार मुकाबला ABVP, NSUI और वामपंथी छात्र संगठनों (AISA-SFI) के बीच रहा. वोटिंग दो पारियों, मॉर्निंग और इवनिंग में हुई.

DUSU चुनाव की मतगणना शनिवार सुबह 8 बजे शुरू हो गई. अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2,000 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती की गई है. मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के साथ प्रमुख सड़कों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं.

DUSU चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव समेत चार केंद्रीय पदों के लिए वोटों की गिनती नॉर्थ कैंपस के यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में हो रही है.

DUSU चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के चार प्रमुख पदों पर ABVP, NSUI और AISA-SFI गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला रहा. ABVP ने अध्यक्ष पद के लिए यश डबास को मैदान में उतारा, जबकि NSUI की ओर से विजय शंकर मीणा उम्मीदवार हैं. वहीं, वाम छात्र संगठनों ने भी चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की.

चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए दिल्ली पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. अलग-अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी और वैलिड आईडी कार्ड के बिना छात्रों को कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी.

DUSU चुनाव के दौरान कैंपस में शक्ति प्रदर्शन, बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के काफिले और हुड़दंगबाजी के मामलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया था. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और डीयू प्रशासन से सवाल किया था कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ.

DUSU चुनाव रिजल्ट से जुड़े पल-पल के अपडेट के लिए यहां जुड़े रहें...

9:16 AM (एक मिनट पहले)

छात्रों का ABVP पर पूरा भरोसा

Posted by :- Akash


DUSU चुनाव 2026 की मतगणना के बीच ABVP के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार यश डबास ने कहा कि छात्रों का ABVP पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि संगठन ने पूरे साल छात्रों के लिए लगातार काम किया है. यश डबास ने कहा कि ABVP ने ‘पिंक बूथ’ स्थापित कराने से लेकर ‘वामिका’ वैन की व्यवस्था करने तक काम किया.

उन्होंने बताया कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक हजार से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए. इसके अलावा खेलों से जुड़े छात्रों के लिए ‘DU Olympics’ जैसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया.

9:01 AM (15 मिनट पहले)

सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम

Posted by :- Akash

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव की मतगणना शुरू होने वाली है. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. काउंटिंग सेंटर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

 

Advertisement
Advertisement