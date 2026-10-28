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'पुलिस शव ले गई, पोस्टमार्टम के लिए साइन करने का बना रही दबाव', पंजाब पुलिस पर दलजीत के परिजनों का आरोप

मानसा में दलजीत सिंह की मौत के बाद परिवार ने पुलिस पर जबरन शव ले जाने और पोस्टमार्टम से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. मृतक के परिवार का कहना है कि दलजीत की मौत नशे की ओवरडोज से हुई, जबकि पुलिस मामले को हत्या से जोड़ रही है. परिवार ने नशा तस्करों की गिरफ्तारी की मांग की है.

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परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. (File Photo-ITG)
परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. (File Photo-ITG)

पंजाब के मानसा जिले के भंममे कला गांव में दलजीत सिंह की मौत के बाद विवाद बढ़ गया है. मृतक के परिवार ने पुलिस पर जबरन शव ले जाने और पोस्टमार्टम से जुड़े दस्तावेजों पर साइन करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. परिवार का कहना है कि उन्हें अब तक यह भी पता नहीं है कि दलजीत का शव कहां रखा गया है.

दलजीत की पत्नी परमजीत कौर, बहन अमरजीत कौर और मां शिंदर कौर ने मानसा में परविंदर सिंह झोटा इंसाफ मोर्चे के धरने में शामिल होकर अपनी बात रखी. परिवार का दावा है कि दलजीत की मौत नशे की ओवरडोज से हुई है. उन्होंने पुलिस से नशा तस्करों को गिरफ्तार करने की मांग की है.

'पुलिस शव ले गई, हमें नहीं पता कहां है'

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दलजीत की पत्नी परमजीत कौर और बहन अमरजीत कौर ने आरोप लगाया कि पुलिस बीते दिन उनके पति और भाई का शव जबरन अपने कब्जे में ले गई. उनका कहना है कि परिवार को अब तक शव की जगह के बारे में जानकारी नहीं दी गई है. परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस पोस्टमार्टम से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बना रही है. उन्होंने दावा किया कि पुलिस उनके पिता को भी जबरन अपने साथ ले गई. परिवार का कहना है कि वे मामले में इंसाफ चाहते हैं और पुलिस को पहले नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

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मृतक के परिवार का कहना है कि दलजीत सिंह की मौत नशे की ओवरडोज के कारण हुई. उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि मामले को हत्या के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है. परिवार ने मांग की कि जिन लोगों ने दलजीत को नशा दिया, उनकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए. उनका कहना है कि जब तक नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वे इंसाफ की मांग जारी रखेंगे.

पुलिस की सहमति के दावे को परिवार ने नकारा

दरअसल, मानसा के एसपी की ओर से परिवार की सहमति होने का दावा किया गया था. हालांकि, मृतक के परिजनों ने इस दावे को गलत बताया है. परिवार का कहना है कि पुलिस उन पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रही है. उन्होंने पुलिस के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें शव के बारे में स्पष्ट जानकारी तक नहीं दी गई है.

दलजीत सिंह की पत्नी परमजीत कौर, बहन अमरजीत कौर और मां शिंदर कौर ने मानसा में धरने के दौरान इंसाफ की मांग की. परिवार ने कहा कि उनकी मांग किसी आर्थिक मदद की नहीं, बल्कि दलजीत की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के नाइट क्लब में 29 साल के दलजीत की मौत, बाउंसरों पर मारपीट का आरोप, 5 हिरासत में

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परिवार ने नशा तस्करों को गिरफ्तार करने की मांग दोहराई. साथ ही पुलिस से शव और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को लेकर स्थिति साफ करने की अपील की. अब मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस का आधिकारिक पक्ष और जांच के निष्कर्ष अहम होंगे.

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