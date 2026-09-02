scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

1,500 अपार्टमेंट, ₹10,000 करोड़ का कर्ज...अमीर बनने का फॉर्मूला बताने वाले कियोसाकी खुद क्यों फंसे?

रॉबर्ट कियोसाकी को दुनिया उस शख्स के तौर पर जानती है, जिसने लोगों को नौकरी के बजाय एसेट बनाने और पैसे को अपने लिए काम कराने की सलाह दी, लेकिन उनकी अपनी रियल एस्टेट कहानी चौंकाने वाली है.

Advertisement
X
रियल एस्टेट से दौलत बनाने वाले Kiyosaki का फॉर्मूला (Photo-ITG)
रियल एस्टेट से दौलत बनाने वाले Kiyosaki का फॉर्मूला (Photo-ITG)

‘Rich Dad Poor Dad’ के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने दावा किया है कि वह करीब 1.2 अरब डॉलर यानी लगभग ₹10,000 करोड़ के कर्ज में हैं. यह आंकड़ा सुनकर भले ही लगे कि कियोसाकी पर व्यक्तिगत रूप से इतना भारी कर्ज है, लेकिन असल कहानी कुछ अलग है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कर्ज का बड़ा हिस्सा करीब 1,500 अपार्टमेंट वाली रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के पोर्टफोलियो से जुड़ा है, जिसे कियोसाकी अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर रखते हैं. यानी 1.2 अरब डॉलर का पूरा कर्ज उनकी निजी देनदारी नहीं है.

कियोसाकी लंबे समय से यह बताते रहे हैं कि वह कर्ज को संपत्ति बनाने के एक साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने ‘Get Rich Education’ पॉडकास्ट में भी कहा कि वह 1.2 अरब डॉलर के कर्ज में हैं. हालांकि, उन्होंने साथ ही चेतावनी दी कि दूसरे लोगों को बिना समझे उनकी रणनीति की नकल नहीं करनी चाहिए.

उनकी पूर्व पत्नी और बिजनेस पार्टनर किम कियोसाकी ने Vanity Fair को बताया कि यह कर्ज करीब 1,500 अपार्टमेंट यूनिट्स वाले रियल एस्टेट पोर्टफोलियो से जुड़ा है, जिसे वे अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर रखते हैं. इसका मतलब है कि कर्ज संपत्तियों के खिलाफ लिया गया है और उसका पूरा बोझ रॉबर्ट कियोसाकी पर व्यक्तिगत रूप से नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

Robert Kiyosaki Viral Post
दिन-रात देते थे अमीर बनने का ज्ञान, अब खुद पर 10000 करोड़ का कर्ज!
Robert Kiyosaki Viral Post
'डॉलर के चक्कर में गरीब न बनें', कियोसाकी बोले- अमीर बनना है तो...
US $40 Trillion Debt Robert Kiyosaki
रॉबर्ट कियोसाकी ने की थी US पर ये भविष्यवाणी, हफ्तेभर में हो गई सच
Robert Kiyosaki Warning With Advice
कर्ज में US, आप क्या कर रहे? कियोसाकी बोले- सोना, चांदी ही सहारा
Robert Kiyosaki Viral Post
'आप क्या कर रहे हैं...', कियोसाकी बोले- अमीर लोग पैसे नहीं बचाते

यह भी पढ़ें: चीन का रियल एस्टेट फिर संकट में! जमीनों की लीज खत्म, क्या डूब जाएंगे खरबों रुपये

Advertisement

निजी हिस्सेदारी कितनी है?

Vanity Fair के अनुमान के मुताबिक, अगर कियोसाकी की सालाना करीब 30 लाख डॉलर की कमाई का दावा सही माना जाए तो रियल एस्टेट कर्ज में उनकी हिस्सेदारी लगभग 3 करोड़ से 6 करोड़ डॉलर के बीच हो सकती है. यानी 1.2 अरब डॉलर का आंकड़ा उनके व्यक्तिगत कर्ज को नहीं दर्शाता.

कर्ज लेकर कैसे बढ़ाते हैं संपत्ति?

कियोसाकी की निवेश रणनीति का बड़ा हिस्सा लेवरेज यानी कर्ज के इस्तेमाल पर आधारित है. इसका तरीका यह है कि जब किसी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है तो उसके मालिक उस बढ़ी हुई इक्विटी के आधार पर दोबारा कर्ज ले सकते हैं. मिसाल के तौर पर, अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़कर काफी ज्यादा हो जाती है, तो उसके मालिक उस संपत्ति के खिलाफ अतिरिक्त लोन लेकर उस पैसे से दूसरी संपत्तियां खरीद सकते हैं, इस तरह बिना मौजूदा प्रॉपर्टी बेचे भी नई संपत्तियां हासिल करने की क्षमता बढ़ जाती है.

रियल एस्टेट निवेश में संपत्ति के खिलाफ कर्ज लेना कोई असामान्य रणनीति नहीं है. टैक्स विशेषज्ञ डेविड ए. पेरेज ने इसे एक अच्छी रणनीति बताया है और कहा कि मल्टीफैमिली प्रॉपर्टी निवेशकों के बीच इस तरह का प्रॉपर्टी-बैक्ड डेट आम है. प्रॉपर्टी बेचे बिना उसके खिलाफ लिया गया कर्ज आम तौर पर बिक्री से होने वाली आय की तरह टैक्सेबल इनकम नहीं माना जाता. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है. कर्ज बढ़ने के साथ ब्याज, मॉर्गेज भुगतान और कैश फ्लो पर दबाव भी बढ़ता है.

Advertisement

रियल एस्टेट निवेशक जॉन पूल ने चेतावनी दी कि लेवरेज तब शानदार तरीके से काम करता है जब प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हों. लेकिन बाजार का रुख पलटने पर यही कर्ज निवेशक के लिए बड़ा वित्तीय जोखिम बन सकता है.

यह भी पढ़ें: लाखों के फ्लैट में बाल्टी और टैंकर की लाइन... हाई राइज बिल्डिंग्स से कालोनियों तक दिल्ली-NCR का कैसे दूर होगा जल संकट?

कियोसाकी की पूरी निवेश फिलॉसफी इसी पर टिकी है

रॉबर्ट कियोसाकी की यह रणनीति उनकी पूरी वित्तीय शिक्षा की सोच का हिस्सा रही है, उनकी किताब ‘Rich Dad Poor Dad’, जो पहली बार 1997 में सेल्फ-पब्लिश हुई थी, ने दुनियाभर में यह विचार लोकप्रिय किया कि हर कर्ज बुरा नहीं होता, कियोसाकी का जोर ऐसे कर्ज पर रहा है जिसका इस्तेमाल कमाई करने वाली संपत्तियां खरीदने के लिए किया जाए, न कि रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए. हालांकि, उनकी रणनीति यह भी दिखाती है कि कर्ज से संपत्ति बनाने की क्षमता जितनी बड़ी होती है, बाजार गिरने पर जोखिम भी उतना ही बड़ा हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'डॉक्टर भी यही लिखेंगे...', भारतीय घरों में हो रही इस गलती से कई गुना बढ़ रहा अस्पताल का खर्च, मामूली इंफेक्शन ले रहा जान |
    महंगाई ने बिगाड़ दिया अंडे का फंडा, 48% परिवारों ने घटाई खरीद, इथेनॉल से भी कनेक्शन |
    1,500 अपार्टमेंट, ₹10,000 करोड़ का कर्ज... अमीर बनने का फॉर्मूला बताने वाले कियोसाकी खुद क्यों फंसे? |
    World Cup के लिए जबरन करवाया अबॉर्शन-तलाकशुदा से की दूसरी शादी? विवादों में PAK क्रिकेटर, पत्नियों के बीच छिड़ी जंग |
    200 साल बाद घर में गूंजी बेटी की किलकारी, रथ में हुआ स्वागत |
    भोपाल के सिद्धांता अस्पताल का लाइसेंस रद्द, जांच में एक्स-रे से फायर सेफ्टी तक मिलीं 19 खामियां |
    ऑफिस में चेहरा छुपाकर काम क्यों करती हैं चीनी लड़कियां? |
    65 साल के पिता को बेटों ने सड़क पर गिराकर पीटा... बेरहमी से बरसाए डंडे, घटना का Video वायरल |
    7.8% या 2.6%... GDP ग्रोथ पर छिड़ी बड़ी बहस! पूर्व वित्त सचिव के दावे पर आया सरकार का कड़क जवाब |
    ड्रेस दिखी आर-पार, मचा बवाल... टेनिस स्टार का आलोचकों को करारा जवाब- किसे परवाह?
    Advertisement