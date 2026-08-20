scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

नौकरी बचेगी या नहीं, छंटनी के खौफ से बड़े शहरों में लोग नहीं खरीद रहे हैं घर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आते ही टेक सेक्टर में शुरू हुई अंधाधुंध छंटनी का सीधा असर अब देश के रियल एस्टेट बाजार पर दिखने लगा है. कभी ₹1 करोड़ से कम बजट वाले मकानों के सबसे बड़े खरीदार रहे आईटी कर्मचारी अब नया घर खरीदने का ख्याल तक टाल रहे हैं.

Advertisement
X
टेक क्राइसिस के चलते औंधे मुंह गिरी प्रॉपर्टी की मांग! (Photo-ITG)
टेक क्राइसिस के चलते औंधे मुंह गिरी प्रॉपर्टी की मांग! (Photo-ITG)

वैश्विक तनाव और तकनीकी क्षेत्र में आई उथल-पुथल ने भारतीय रियल एस्टेट बाजार की चाल को धीमा कर दिया है. ऑरम प्रॉपटेक लिमिटेड द्वारा जारी 'रियल इनसाइट रेजिडेंशियल' रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते निवेशकों में बनी अनिश्चितता, मानसून से पहले की सुस्ती और आईटी कंपनियों में एआई (AI) के कारण हो रही छंटनियों ने मकानों की बिक्री पर गहरा असर डाला है.

चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में देश के शीर्ष 8 शहरों में कुल 91,729 घर बिके, जो पिछले साल की समान अवधि (97,674 यूनिट्स) की तुलना में 6.1% और पिछली तिमाही से 4.4% कम हैं, इस सुस्ती की सबसे बड़ी मार प्रौद्योगिकी केंद्रों में ₹1 करोड़ से कम बजट वाले मकानों पर पड़ी है.

रिपोर्ट के मुताबिक देश के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में मांग में भारी गिरावट दर्ज की गई. पुणे में सालाना आधार पर सबसे अधिक 20.8% की गिरावट (12,642 यूनिट्स) आई, जबकि अहमदाबाद 20.2% और बेंगलुरु 9.2% की गिरावट के साथ इसके पीछे रहे. दिल्ली-एनसीआर और मुंबई (MMR) दोनों बाजारों में 7% की सालाना गिरावट दर्ज की गई, हालांकि मुंबई 24,112 यूनिट्स की बिक्री के साथ देश का सबसे बड़ा बाजार बना रहा. इसके ठीक विपरीत, दक्षिणी भारत के चेन्नई ने 36% की जबरदस्त उछाल (7,183 यूनिट्स) दर्ज की और हैदराबाद में भी बिक्री 14.6% बढ़ी। कोलकाता ने तिमाही आधार पर 22% की सबसे तेज रिकवरी दिखाई.

सम्बंधित ख़बरें

Karnataka Hassan mother killed her child
मां ने 2 साल के बेटे का गला घोंटकर किया कत्ल, फिर लगा ली फांसी
Bengaluru Stepfather Murder
मां पर कैंची से हमला करने वाले सौतेले पिता को बेटे ने पीटकर मार डाला
Bengaluru Luxury Car Theft arrest
बेंगलुरु में लग्जरी कार चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, फॉर्च्यूनर बरामद
Bengaluru traffic, Bangalore traffic, Bengaluru traffic jam
बेंगलुरु ट्रैफिक से परेशान हुए CEO, 17 किमी सफर में लगे 2 घंटे
Bengaluru Couple Death mystery
बेंगलुरु में कपल की मौत से सनसनी, वॉइस मैसेज से नया खुलासा
Advertisement

यह भी पढ़ें: यूपी में 3195 करोड़ के जापानी निवेश से चमकेगा YIEDA, यूपी-जापान निवेश सम्मेलन में हुआ समझौता

मकानों की कीमतों में लगातार तेजी

बिक्री के आंकड़ों में नरमी के बावजूद देश भर में प्रॉपर्टी के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है. सभी 8 शहरों की औसत दर 1% बढ़कर ₹10,153 प्रति स्क्वायर फीट पर पहुंच गई, जो लगातार दूसरी तिमाही में ₹10,000 के पार बनी हुई है. बेंगलुरु ने बिक्री कम होने के बावजूद सालाना आधार पर 26% की सबसे बड़ी मूल्य वृद्धि (₹9,931/sq. ft.) दर्ज की. मुंबई ₹15,422 प्रति स्क्वायर फीट के साथ सबसे महंगा बाजार रहा, वहीं पुणे पहली बार ₹8,000 का आंकड़ा पार करते हुए ₹8,084 पर पहुंचा. अहमदाबाद ₹5,295 प्रति स्क्वायर फीट की दर से सबसे किफायती बाजार बना रहा, हालांकि वहां तिमाही आधार पर 7% की तेजी देखी गई.

सप्लाई और लॉन्च की स्थिति

बाजार में मांग सुस्त रहने के बावजूद डेवलपर्स का भरोसा कायम है, जिसके चलते नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग में सालाना आधार पर 6% की वृद्धि हुई और कुल 89,161 नई यूनिट्स बाजार में आईं. हैदराबाद आईटी, फार्मा और डेटा-सेंटर सेक्टर की मजबूती के चलते 21.6% नई लॉन्चिंग ग्रोथ के साथ सबसे आगे रहा. हालांकि कुल बिक्री के आंकड़े घटे हैं, लेकिन नए मकानों की तुलना में पुरानी इन्वेंट्री की बिक्री की रफ्तार अभी भी अधिक बनी हुई है, जिससे सप्लाई और डिमांड का संतुलन बना हुआ है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    संगीत सोम की राह में मायावती ने बिछाया कांटा, सरधना में बीजेपी के सामने 'ट्रिपल चैलेंज' |
    अमेरिका में ईंट-सीमेंट नहीं, लकड़ी से क्यों बनते हैं ज्यादातर घर? वजह जानकर चौंक जाएंगे |
    क्रिकेट में नो हैंडशेक, हॉकी में 'भाईचारा'? पाकिस्तान मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने क्या किया |
    11 बच्चों की मां बनने का टूटा सपना, Ex ने दिया दर्द, पीरियड्स पर सुनाए ताने, एक्ट्रेस बोली- शर्मिंदा हूं |
    ये कौन सा तरीका है? मथुरा में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने सूजा मारकर बाइक की पंचर! बैठी थीं 3 सवारी |
    गुजरात में लग्जरी बस के ऑटोमैटिक दरवाजे में फंसी 7 साल के बच्चे की गर्दन, हुई मौत |
    High Protein Roti: साधारण रोटी को बनाएं प्रोटीन का खजाना! आटे में मिलाएं ये 9 देसी चीजें, स्वाद भी रहेगा नंबर 1 |
    पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन, BPSC AEDO परीक्षा में धांधली का मास्टरमाइंड गिरफ्तार |
    99 से 149 और अब 199... Zepto से ऑर्डर करना हुआ महंगा! कंपनी ने किया ये बदलाव |
    एक बीघा जमीन के लिए बहन को मार डाला? एक साल तक 'सड़क हादसे' की कहानी सुनाता रहा भाई
    Advertisement