ये कौन सा तरीका है? मथुरा में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने सूजा मारकर बाइक की पंचर! बैठी थीं 3 सवारी

मथुरा के थाना वृंदावन कोतवाली इलाके में बांके बिहारी मंदिर जाने वाले रास्ते पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बाइक में सूजा मारकर उसे पंचर कर दिया. हरियाली तीज और 15 अगस्त के वीकेंड के कारण बांके बिहारी मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी थी. इसी दौरान एक बाइक पर तीन लोग सवार होकर आ गए. ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने सूजा मारकर बाइक को पंचर कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई की बात कही है.

और पढ़ें

ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल

वायरल वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी बाइक के पहिए में सूजा मारता हुआ साफ दिखाई दे रहा है. हालांकि, बाइक सवार लोग स्थानीय निवासी थे या बाहर से आए श्रद्धालु, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है.

मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें

वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए कुछ युवक बाइकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. आरोप है कि ये युवक दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं.

जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई

इस मामले पर सीओ सदर वरुण मिश्रा ने फोन पर जानकारी दी कि वीडियो 16 अगस्त रविवार रात का है. उन्होंने बताया कि बांके बिहारी मंदिर मार्ग के इस वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----