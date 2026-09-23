गुरुग्राम में कपल के महीने का खर्च कितना, 3 BHK से लेकर खाने-पीने तक पूरा हिसाब

गुरुग्राम जैसे महंगे शहर में एक कपल का महीने का खर्च कितना हो सकता है? किराया, घर का राशन, मेड, बाहर खाना, आने-जाने और दूसरी जरूरतों को जोड़ें तो हर महीने अच्छी-खासी रकम खर्च हो जाती है. इसी बीच गुरुग्राम में रहने वाले एक कपल ने अपने एक महीने के खर्च का पूरा हिसाब सोशल मीडिया पर साझा किया है. दोनों के मुताबिक, उन्होंने एक महीने में करीब 1.2 लाख रुपये खर्च किए. उनके खर्च में 3 BHK घर का किराया, घरेलू मदद से लेकर खाने-पीने और घूमने-फिरने तक कई चीजें शामिल हैं.

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इंस्टाग्राम पर मोहित और ज्योत्सना नाम के इस कपल ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि 30 की उम्र में गुरुग्राम में शादीशुदा जिंदगी के दौरान उनका महीने का बजट किस तरह बंटता है.

3 BHK के किराए पर ₹36 हजार

कपल ने बताया कि वे 3 BHK घर के किराए और मेंटेनेंस पर हर महीने 36,000 रुपये खर्च करते हैं. इसके अलावा घर के काम के लिए रखी गई मदद को 6,000 रुपये दिए जाते हैं. इसमें खाना बनाने, सफाई और किचन से जुड़े काम शामिल हैं. इंटरनेट और मोबाइल बिल पर उनका खर्च करीब 3,500 रुपये है, जबकि ओटीटी और म्यूजिक सब्सक्रिप्शन के लिए वे करीब 2,000 रुपये खर्च करते हैं.

कपल के मुताबिक, घर के राशन और रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर उनका सबसे ज्यादा खर्च होता है. इसके लिए वे हर महीने करीब 25,000 रुपये रखते हैं. उनके पास एक डॉग भी है, जिसके खाने और सप्लीमेंट्स पर करीब 3,000 रुपये खर्च होते हैं.

मोहित और ज्योत्सना ने बताया कि वे आमतौर पर वीकेंड पर कॉफी और खाना खाने बाहर जाते हैं. इस पर उनका करीब 15,000 रुपये महीना खर्च हो जाता है. इसके अलावा घर पर खाना मंगाने या फूड डिलीवरी पर करीब 3,000 रुपये खर्च होते हैं.

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कपल के पास अपनी कार नहीं है. दिल्ली और गुरुग्राम में आने-जाने के लिए वे बाइक के पेट्रोल और कैब पर करीब 5,000 रुपये खर्च करते हैं. हालांकि, उनके मुताबिक ऑफिस आने-जाने का खर्च बिल्कुल नहीं है.

ग्रोमिंग पर उनका मासिक खर्च करीब 5,000 रुपये है, जबकि घर और वेलनेस से जुड़ी चीजों पर वे लगभग 10,000 रुपये खर्च करते हैं.

₹1.2 लाख में शामिल नहीं है पूरा खर्च

कपल ने यह भी स्पष्ट किया कि बताए गए 1.2 लाख रुपये उनके पूरे महीने के खर्च का अंतिम आंकड़ा नहीं है. वे अपनी आय का एक हिस्सा निवेश के लिए अलग रखते हैं. इसके अलावा दोनों की सैलरी से बची रकम वे अपने-अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए रखते हैं. अपने वीडियो के अंत में कपल ने लोगों से पूछा, “गुरुग्राम में दो लोगों का अगस्त का कुल खर्च 1.2 लाख रुपये है. क्या यह बहुत ज्यादा है या उचित?

सोशल मीडिया पर शुरू हुई चर्चा

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने खास तौर पर 36 हजार रुपये में 3 BHK और 6 हजार रुपये में घरेलू मदद मिलने को लेकर सवाल किए. एक यूजर ने लिखा कि 36 हजार रुपये में 3 BHK का किराया काफी अच्छा है. वहीं एक अन्य यूजर ने 6 हजार रुपये में खाना बनाने, सफाई और किचन का काम करने वाली घरेलू मदद की रकम पर हैरानी जताई.

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कुछ लोगों ने कहा कि गुरुग्राम में इस बजट में 2 BHK मिलना भी मुश्किल है. एक यूजर ने कपल के खर्च को काफी कम बताते हुए लिखा कि अगर यह आंकड़े सही हैं, तो यह वाकई किफायती बजट है.

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