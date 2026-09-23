खजाने की तलाश में घर के अंदर खोद डाला कई फीट गड्ढा, पुलिस भी रह गई हैरान... चौंका देगी हमीरपुर की कहानी

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जमीन के नीचे दबे खजाने की तलाश में घर के अंदर ही करीब पांच फीट गहरा गड्ढा खोद डाला गया. कई घंटे तक चल रही खुदाई की आवाज जब पड़ोसियों तक पहुंची तो उन्हें शक हुआ. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई. वहां गहरा गड्ढा खोदा जा चुका था और खजाने की तलाश में मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था. पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया है.

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मुस्करा कस्बे में चल रही थी खुदाई

मामला हमीरपुर के मुस्करा थाना क्षेत्र के कस्बे का है. बताया जा रहा है कि एक मकान के अंदर कुछ लोग जमीन में दबे कथित खजाने की तलाश कर रहे थे. इसके लिए पहले मेटल डिटेक्टर से जमीन की जांच की गई. डिटेक्टर से संकेत मिलने के बाद घर के अंदर ही खुदाई शुरू कर दी गई.

धीरे-धीरे खुदाई करते हुए करीब पांच फीट गहरा गड्ढा बना दिया गया. घर के अंदर से आ रही लगातार खुदाई की आवाज पड़ोसियों के लिए सवाल बन गई. शक होने पर उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी.

पुलिस पहुंची तो सामने आया पूरा मामला

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घर के अंदर चल रही खुदाई को रुकवाया और मौके पर मौजूद लोगों को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने वहां से मेटल डिटेक्टर के साथ खुदाई में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया है.

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पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर घर के नीचे खजाना होने की बात किस आधार पर सामने आई थी. मेटल डिटेक्टर से मिले संकेतों के बाद ही खुदाई शुरू की गई थी या इसके पीछे कोई और वजह थी, इसकी भी जांच की जा रही है.

खजाने की खबर से इलाके में मची हलचल

घर के अंदर खजाने की तलाश में पांच फीट गहरा गड्ढा खोदे जाने की खबर इलाके में तेजी से फैल गई. इसके बाद मौके को लेकर लोगों में भी तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. हालांकि, खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से क्या मिला या नहीं मिला, इसे लेकर पुलिस की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है. जांच के बाद ही साफ होगा कि मेटल डिटेक्टर से मिले संकेत के पीछे क्या था और घर के अंदर आखिर किस चीज की तलाश की जा रही थी.

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