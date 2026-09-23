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प्रेशर पॉलिटिक्स, वार-पलटवार... कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर बन पाएगी बात?

2027 के यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी तेज है. इमरान मसूद के बाद इकरा हसन ने पलटवार किया तो कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम उनके समर्थन में उतर आए. अब शिवपाल यादव ने साफ किया कि सीटों पर फैसला दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे.

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शिवपाल यादव ने साफ कहा- फैसला राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेना है (फाइल फोटो)
शिवपाल यादव ने साफ कहा- फैसला राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेना है (फाइल फोटो)

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है. कांग्रेस के नेता अपने बयानों के जरिए लगातार सपा पर दबाव बना रहे हैं, वहीं सपा के बड़े नेता भी अब खुलकर पलटवार कर रहे हैं.

मंगलवार को इमरान मसूद और इकरा हसन के वार-पलटवार के बाद कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने इमरान मसूद का समर्थन कर दिया है.

राजेंद्र पाल गौतम बोले, 'इमरान मसूद ने गलत क्या कहा है? सही समय पर सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए ताकि प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके.'

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इमरान मसूद ने भी इकरा के 'कांग्रेस अपने दम पर कुछ नहीं कर पाएगी' वाले पर जवाब देते हुए कहा कि सपा भी कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बना पाएगी.

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता असीम वकार ने भी सपा सांसद इकरा हसन पर पलटवार किया. वह बोले, 'इकरा हसन सियासत में बिलकुल नई-नई आई हैं, वो ये भूल गईं कि बिना कांग्रेस के सहयोग के वो सांसद नहीं बन सकती थीं और अखिलेश भी बिना कांग्रेस और बिना राहुल गांधी के सहयोग के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं.'

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इस तरह के बयानों के बाद कांग्रेस पार्टी का रुख साफ है कि वो जल्दी से जल्दी सीट बंटवारा चाहती है.

इसे लेकर अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी कांग्रेस को घेरा है. शिवपाल ने मंगलवार को अपने देवरिया दौरे पर कांग्रेस के बयानों को लेकर कहा, 'दूसरे जो बोल रहे हैं, उनकी तो चलेगी नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सीटों पर निर्णय लेंगे.'

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