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संत कबीर नगर में पहलवान ब्रह्मानंद यादव की निर्मम हत्या, आंखों में मिर्च झोंककर कुल्हाड़ी से काट डाला

संतकबीरनगर जिले के खलीलाबाद क्षेत्र अंतर्गत भगठान गांव में चुनावी रंजिश के चलते 35 वर्षीय पहलवान ब्रह्मानंद यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई. दबंगों ने आंखों में मिर्च डालकर टांगी और गोलियों से हमला किया. पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

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35 वर्षीय जिला केसरी पहलवान ब्रह्मानंद यादव की हत्या (Photo: ITG)
35 वर्षीय जिला केसरी पहलवान ब्रह्मानंद यादव की हत्या (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में चुनावी रंजिश के चलते 35 वर्षीय जिला केसरी पहलवान ब्रह्मानंद यादव की उनके ही पाटीदारों और गांव के दबंगों द्वारा लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी व गोलियों से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई. जानवरों के लिए चोकर-दाना लेने जाते समय रास्ते में घात लगाकर बैठे 8 से 10 हमलावरों ने पहले पहलवान की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका, फिर बाइक से गिरते ही दौड़ाकर टांगी-कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए और फायरिंग कर दी. गंभीर रूप से घायल पहलवान की इलाज के दौरान मौत हो गई.

घात लगाकर बैठे थे हमलावर

पूरा मामला सदर कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र स्थित भगठान (गोसाईंपुर) गांव का है. मृतक के चश्मदीद भाई ने बताया कि ब्रह्मानंद जानवरों का चोकर और दाना लेने जा रहे थे. रास्ते में गांव के ही दबंग पहले से घात लगाकर बैठे थे. जैसे ही वह वहां पहुंचे, हमलावरों ने अचानक उनकी आंखों में पिसी मिर्च फेंक दी. मिर्ची पड़ते ही संतुलन बिगड़ने से वह बाइक से नीचे गिर पड़े.

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टांगी से हमला और ताबड़तोड़ फायरिंग

गाड़ी से गिरते ही हमलावरों ने उन्हें घेर लिया. परिजनों का आरोप है कि राकेश, बलिराम, अजय, करिया, अभिमन्यु, मानसिंह, छठीर और अन्य 7-8 अज्ञात लोगों ने टांगी, कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए और गोलियां चलाईं. बीच-बचाव करने पहुंचे भाई पर भी फायरिंग की गई, जिसके बाद उन्होंने दूर से वारदात का वीडियो बना लिया.

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सड़क पर शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन

अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को खलीलाबाद बाईपास पर रखकर जाम लगा दिया. घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस कार्रवाई और टीमें गठित

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने बताया कि आपसी विवाद और चुनावी रंजिश में मारपीट की घटना हुई है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है. बाकी बचे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित कर दी गई हैं.  

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