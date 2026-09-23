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दाल-रोटी, दाल-चावल और हाथ से भोजन... दलित कार्यकर्ता के घर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सहारनपुर दौरे के दौरान दलित कार्यकर्ता अजब सिंह के घर जाकर सादा भोजन किया और हाथ से खाना खाया. इससे पहले वे रविदास मंदिर पहुंचे, जहां पूजा की और लोगों ने उनका स्वागत किया. अजब सिंह रविदास मंदिर समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त प्रवक्ता हैं, जो 1991 से संघ से जुड़े रहे हैं.

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नितिन नवीन ने सहारनपुर दौरे के दौरान दलित कार्यकर्ता के घर भोजन किया (Photo: ITG)
नितिन नवीन ने सहारनपुर दौरे के दौरान दलित कार्यकर्ता के घर भोजन किया (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को एक दलित कार्यकर्ता के घर पहुंचकर उनके साथ जमीन पर बैठकर सादा खाना खाया. इस दौरे से पहले वे संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर भी गए, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और दलित समाज के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस पूरे कार्यक्रम को पार्टी के दलित संपर्क अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, नितिन नवीन सहारनपुर के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने पार्टी की बैठकों में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया. होटल सरोवर में हुई बैठक के बाद वे ओजपुर इलाके में पहुंचे और वहां बीजेपी कार्यकर्ता अजब सिंह के घर गए. यह पूरा दौरा दिखाता है कि पार्टी दलित समाज से जुड़े कार्यकर्ताओं तक सीधे पहुंचने की कोशिश कर रही है.

अजब सिंह संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं और एक सेवानिवृत्त प्रवक्ता भी रह चुके हैं. वे साल 1991 में संघ से जुड़े थे और लंबे समय तक संगठन के साथ काम किया. इसके बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई, जिसके चलते उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली. रिटायरमेंट के बाद अब वे रविदास मंदिर समिति के अध्यक्ष के रूप में सामाजिक और धार्मिक कार्यों में जुटे हुए हैं.

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यह भी पढ़ें:  "UP में डैमेज कंट्रोल, सत्ता की हैट्रिक का प्लान... पूर्व विधायकों-सांसदों से नितिन नवीन-तावड़े की मुलाकात के मायने

अजब सिंह के घर जाने से पहले नितिन नवीन रविदास मंदिर पहुंचे और वहां रविदास महाराज की पूजा की. इस मौके पर दलित समाज के लोगों ने उन्हें रविदास महाराज की मूर्ति और एक किताब भेंट की. इसके बाद वे अजब सिंह के घर पहुंचे और पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन किया. अजब सिंह ने उन्हें दाल-रोटी, दाल-चावल, शक्कर और सलाद जैसा घर का सादा खाना परोसा. खास बात यह रही कि नितिन नवीन ने चम्मच का इस्तेमाल न करके हाथ से खाना खाया.

अजब सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर आने से उन्हें और उनके परिवार को बहुत खुशी हुई. खाने के दौरान नितिन नवीन ने उनसे बातचीत की और उन्हें संगठन से जुड़कर काम करने और अपनी सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की सलाह दी. अजब सिंह का पुराना संघ से नाता, सरकारी सेवा के बाद उनकी सामाजिक भूमिका और अब रविदास मंदिर समिति में उनकी जिम्मेदारी, इन्हीं सब वजहों से नितिन नवीन ने खास तौर पर उनके घर जाकर भोजन किया.

अजब सिंह ने खुद इस मुलाकात के बारे में कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके घर आए और उन्होंने उन्हें सादा खाना दाल-रोटी, दाल-चावल, शक्कर और सलाद खिलाया. उन्होंने यह भी बताया कि नितिन नबीन ने उनसे कहा कि वे संगठन से जुड़ें, पढ़ाई जारी रखें और अपनी सामाजिक मूवमेंट को आगे बढ़ाएं.

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