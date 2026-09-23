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भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम में 7 पेसर्स, एडम म‍िल्ने की वापसी, रचिन रवींद्र बाहर

भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. मिचेल सेंटनर कप्तान होंगे, जबकि फिट होकर एडम म‍िल्ने की वापसी हुई है. टीम में सात तेज गेंदबाज हैं. रचिन रवींद्र कंधे की चोट के कारण बाहर हैं. फिन एलन और टिम सीफर्ट फिर ओपनिंग करेंगे.

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लॉकी फर्ग्यूसन और एडम म‍िल्ने (Photo: AFP)
लॉकी फर्ग्यूसन और एडम म‍िल्ने (Photo: AFP)

टी20 वर्ल्ड चैम्प‍ियन भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. व्हाइट-बॉल कप्तान म‍िचेल सेंटनर टीम की कमान संभालेंगे. न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ सीरीज में सात फ्रंटलाइन तेज गेंदबाजों को जगह दी है, जिसमें चोट से उबरकर लौटे एडम म‍िल्ने भी शामिल हैं.

भारत के खिलाफ यह सीरीज 22 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होगी और 11 दिनों में चार शहरों में पांच मुकाबले खेले जाएंगे. इस साल के टी20 वर्ल्ड कप में भारत के उपविजेता रहे न्यूजीलैंड के 13 खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं. माइकल ब्रेसवेल और एडम म‍िल्ने चोट के कारण वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे.

म‍िल्ने की वापसी, 7 पेसर्स का विकल्प
34 साल के एडम म‍िल्ने ने न्यूजीलैंड के लिए 56 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं और उनके नाम कुल 243 टी20 मैच हैं. उन्होंने आखिरी बार कीवी टीम के लिए एक साल से ज्यादा पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था.

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म‍िल्ने के साथ लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जेमीसन और जैकब डफी जैसे अनुभवी पेसर्स हैं. जाक फाउल्क्स और नाथन स्मिथ को भी टीम में जगह मिली है. हालांकि बेन सीयर्स टखने की चोट से उबर रहे हैं, इसलिए उनके नाम पर चयन के लिए विचार नहीं किया गया.

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रचिन रवींद्र टी20 सीरीज से बाहर
भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को रचिन रवींद्र की कमी खलेगी. पिछले सप्ताह प्रमोशनल शूट के दौरान उनका दायां कंधा डिसलोकेट हो गया था. उनकी रिकवरी में करीब छह सप्ताह लगने की उम्मीद है.

न्यूजीलैंड को उम्मीद है कि रवींद्र 4 नवंबर से ऑकलैंड के ईडन पार्क में शुरू होने वाली वनडे सीरीज तक फिट हो जाएंगे. कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि टीम रवींद्र के लिए निराश है और वह इस गर्मी में टीम के लिए बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, इसलिए उनकी वापसी में जल्दबाजी नहीं की जाएगी.

फिर साथ दिखेगी एलन-सीफर्ट की जोड़ी
टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली फिन एलन और टिम सीफर्ट की ओपनिंग जोड़ी फिर साथ नजर आएगी. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में एलन ने सिर्फ 33 गेंदों पर नाबाद शतक जड़ा था, जबकि सीफर्ट ने 33 गेंदों पर 58 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड ने वह मुकाबला नौ विकेट से 13वें ओवर में जीत लिया था.

सीफर्ट हाल ही में 'द हंड्रेड' में चैम्प‍ियन मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के लिए खेले और 394 रन बनाकर टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए. उनका स्ट्राइक रेट 168 रहा और फाइनल में उन्होंने 38 गेंदों पर 72 रन बनाए.

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भारत का पूरा दौरा, रिकॉर्ड टिकट बिक्री
कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि भारत को न्यूजीलैंड में बुलाना शानदार होगा. उन्होंने कहा कि भारत मजबूत और चुनौतीपूर्ण टीम है और घरेलू परिस्थितियों में कीवी फैंस के सामने खेलना रोमांचक होगा.

भारत का यह 12 मैचों का न्यूजीलैंड दौरा है, जिसमें पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट शामिल हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक पहले मैच से एक महीने पहले ही 76 हजार से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं और यह बॉक्स-ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने की राह पर है.

न्यूजीलैंड टी20 टीम: फिन एलन, मैट हेनरी, ग्लेन फिलिप्स, जाक फाउल्क्स, माइकल ब्रेसवेल, एडम म‍िल्ने, म‍िचेल सेंटनर (कप्तान), बेवन जैकब्स, जैकब डफी, डेरिल म‍िचेल, टिम सीफर्ट, मार्क चैपमैन, काइल जेमीसन, डेवोन कॉन्वे, नाथन स्मिथ, लॉकी फर्ग्यूसन.

टी20 सीरीज का शेड्यूल:
22 अक्टूबर: पहला टी20, हेग्ले ओवल, क्राइस्टचर्च
24 अक्टूबर: दूसरा टी20, हेग्ले ओवल, क्राइस्टचर्च
27 अक्टूबर: तीसरा टी20, हेनरी स्टेडियम, वेलिंगटन
30 अक्टूबर: चौथा टी20, ईडन पार्क, ऑकलैंड
1 नवंबर: पांचवां टी20, सिडन पार्क, हैमिल्टन

 

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