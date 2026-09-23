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'मेरे फ्रेंड से पंगा मत लेना...', ट्रंप ने किसे दोस्त बताकर गल्फ नेताओं को चेताया?

गल्फ बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन को अपना दोस्त बताते हुए उनकी खुलकर तारीफ की. बाद में एर्दोआन ने कहा कि तुर्किये और दूसरे देश गल्फ की मुश्किलें दूर करने पर काम कर रहे हैं, और जल्द नतीजे दिख सकते हैं.

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UNGA के इतर राष्ट्रपति ट्रंप ने गल्फ नेताओं से मुलाकात की. (Photo- @RTEdijital)
UNGA के इतर राष्ट्रपति ट्रंप ने गल्फ नेताओं से मुलाकात की. (Photo- @RTEdijital)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बैठक के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन की जमकर तारीफ की. ट्रंप ने एर्दोगन को अपना दोस्त बताया और उन्हें "टफ कुकी" यानी बेहद सख्त शख्स बताया. इसके साथ ही उन्होंने वहां मौजूद नेताओं से कहा कि एर्दोगन से "पंगा मत लेना".

GCC की इस बैठक में इराक के प्रधानमंत्री अली अल-जैद, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा समेत कई क्षेत्रीय नेता मौजूद थे. इसी दौरान ट्रंप ने एर्दोगन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुर्की से उनके दोस्त एक सख्त इंसान हैं और उनसे भिड़ना ठीक नहीं होगा.

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ट्रंप बोले- उम्मीद है मेरी बात सही ट्रांसलेट होगी

एर्दोगन की तारीफ करते हुए ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी बात सही तरीके से ट्रांसलेट की जाएगी. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बैठक में अच्छा ट्रांसलेटर मौजूद है. इसके बाद ट्रंप ने एर्दोगन को "फैंटास्टिक" और शानदार इंसान बताया.

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ट्रंप ने एर्दोगन को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि वह उनके साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं. बैठक में ट्रंप का यह बयान तब आया जब मिडिल ईस्ट में तनाव और अलग-अलग जंग को लेकर क्षेत्रीय देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है.

एर्दोगन बोले- जल्द सामने आएगा बातचीत का नतीजा

बैठक के बाद न्यूयॉर्क में तुर्की हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए एर्दोगन ने कहा कि तुर्की और क्षेत्र के दूसरे देश गल्फ के सामने मौजूद चुनौतियों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ईरान का खात्मा, सुपर इंटेलिजेंस, ग्रीनलैंड, 8 युद्ध... UN की स्पीच में क्या-क्या बोले ट्रंप?

एर्दोगन ने कहा कि करीब आठ देशों ने गल्फ की मुश्किलों को जल्द दूर करने की कोशिश में हिस्सा लिया है. उन्होंने कहा कि इन कोशिशों के नतीजे और फायदे आने वाले समय में दिखाई देंगे. एर्दोगन ने यह बयान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करने और न्यूयॉर्क में कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के बाद दिया. 

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