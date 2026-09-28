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दुबई में ₹45 हजार में ‘छोटा सा बॉक्स’, भारतीय महिला ने दिखाया अपना फ्लैट, वीडियो वायरल

दुबई एक ऐसा शहर है जहां घूमने की तमन्ना अक्सर लोगों को रहती है. कई लोग रोजगार की तलाश में इस ड्रीम सिटी में आते हैं, लेकिन यहां रहना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि यहा छोटे से फ्लैट के लिए भी हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं.

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दुबई में कितना महंगा है घर का किराया? (Pexels)
दुबई में कितना महंगा है घर का किराया? (Pexels)

दुबई को लग्जरी अपार्टमेंट, ऊंची इमारतों और महंगी जीवनशैली के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां रहने का खर्च कितना ज्यादा हो सकता है, इसका अंदाजा एक भारतीय महिला के वीडियो से लगाया जा सकता है. दुबई में रहने वाली साक्षी नाम की इस युवती ने बताया कि वह महज एक छोटे से कमरे के लिए करीब ₹45,000 महीने का किराया देती हैं. उन्होंने वीडियो में अपने कमरे को दिखाते हुए दुबई में किराए पर रहने की हकीकत साझा की.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में साक्षी ने बताया कि वह पिछले एक साल से इसी छोटे से कमरे में रह रही हैं, अब वह दूसरे कमरे में शिफ्ट होने वाली हैं, लेकिन नए कमरे का आकार भी लगभग इतना ही छोटा है. उन्होंने कहा कि नए कमरे में सिर्फ माहौल, आसपास का क्षेत्र और पड़ोसी बदलेंगे, बाकी स्थिति लगभग वैसी ही रहेगी.

साक्षी ने कहा, “भारत या दूसरे देशों में रहने वाले मेरे फॉलोअर्स यह जानकर हैरान हो सकते हैं कि दुबई में इस छोटे से कमरे के लिए मैं करीब ₹45,000 किराया देती हूं, भारत और दुबई में किराए के अंतर की ओर इशारा करते हुए कहा कि ₹45,000 के बजट में भारत के कई शहरों में 3 बीएचके तक का घर मिल सकता है.

वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि दुबई में ₹45,000 में एक छोटे कमरे में रहना पड़ता है. एक साल इस कमरे में रहने के बाद अब वह दूसरे छोटे कमरे में जा रही हैं, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि कम से कम नया इलाका और नए पड़ोसी तो मिलेंगे, वहीं, भारत में रहने वालों से उन्होंने कहा कि इतने पैसे में तो 3 बीएचके मिल सकता है. दुबई में रहने वालों से उन्होंने कहा कि वे उनकी परेशानी समझ सकते हैं.

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