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₹100 करोड़ के फ्लैट में कौन-सी सुविधाएं, अशनीर ग्रोवर ने खोले लग्जरी लाइफ के राज

अशनीर ग्रोवर ने गुरुग्राम के DLF Camellias के अंदर की झलक दिखाई, जहां ₹100 करोड़ तक के लग्जरी अपार्टमें में बॉलिंग एली, प्राइवेट थिएटर, हरे-भरे बगीचे और कई खास सुविधाएं मौजूद हैं.

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आखिर क्यों करोड़ों में बिकते हैं DLF Camellias के घर? (Photo-ITG)
आखिर क्यों करोड़ों में बिकते हैं DLF Camellias के घर? (Photo-ITG)

₹100 करोड़ के लग्जरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जिंदगी कैसी होती है. Shark Tank India के पूर्व जज अशनीर ग्रोवर ने गुरुग्राम के बेहद आलीशान DLF Camellias की एक झलक दिखाई है. यहां आकर्षण सिर्फ महंगे अपार्टमेंट नहीं, बल्कि पूरी लग्जरी लाइफस्टाइल है. खूबसूरत बगीचे, निजी सड़कें और किसी रिसॉर्ट जैसी सुविधाओं के बारे में बात करते हुए ग्रोवर का कहना है कि यहां रहने वाले लोग सिर्फ घर नहीं, बल्कि एक अलग तरह की जिंदगी के लिए पैसे खर्च करते हैं.

अपने YouTube टूर के दौरान उन्होंने कहा, “इन्होंने एक अलग शहर ही बना दिया है. यह भारत जैसा बिल्कुल नहीं लगता.” गुरुग्राम के बीचोंबीच बर्फ वाला कमरा? DLF Camellias के विशाल क्लब हाउस में यह भी मौजूद है. ग्रोवर ने अपने वीडियो में इनडोर स्विमिंग पूल, दो आउटडोर पूल, जकूजी, सॉना, स्टीम रूम और जिम जैसी सुविधाएं दिखाईं.

यहां रहने वालों के लिए रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, बार और करीब 500 मेहमानों की मेजबानी करने वाला बैंक्वेट हॉल भी है. इन सुविधाओं को इस तरह तैयार किया गया है कि रोजमर्रा की जिंदगी भी किसी लग्जरी छुट्टी जैसा अनुभव दे सके.

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₹100 करोड़ का फ्लैट और ऐसी लग्जरी!

घर से कुछ कदम की दूरी पर प्राइवेट थिएटर

कल्पना कीजिए कि आपके अपार्टमेंट से कुछ कदम की दूरी पर बॉलिंग एली, कराओके लाउंज और निजी मूवी थिएटर मौजूद हो. DLF Camellias में ये सुविधाएं रेजिडेंशियल लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं.

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ग्रोवर के टूर में गेमिंग एरिया, टेनिस और स्क्वैश कोर्ट, टेबल टेनिस की सुविधा और पैडल कोर्ट भी देखने को मिले, क्लब हाउस में मीटिंग रूम और निजी डाइनिंग स्पेस भी हैं.

ग्रोवर ने बताया कि उन्होंने अपनी किताब Doglapan क्लब हाउस के एक बैठने वाले हिस्से में बैठकर लिखी थी. इससे पता चलता है कि यह कॉम्प्लेक्स मनोरंजन के साथ काम करने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराता है.

लग्जरी का असली राज क्या है?

जब अपार्टमेंट के बाहर इतनी सुविधाएं मौजूद हों, तो कोई महंगे घर के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च करेगा? ग्रोवर के मुताबिक, DLF Camellias की असली खासियत यहां की साफ-सफाई, खूबसूरत हरियाली और निजी माहौल है. कॉम्प्लेक्स में पैदल चलने के लिए रास्ते, निजी सड़कें और गोल्फ कोर्स के पास हरियाली वाले इलाके मौजूद हैं. यहां एक किलोमीटर से अधिक लंबा वॉकिंग रूट भी है.

दिलचस्प बात यह है कि ग्रोवर फिलहाल दिल्ली में रहते हैं और उन्होंने DLF Camellias में अपना अपार्टमेंट किराये पर दे रखा है. ऐसे में उनके इस आलीशान घर का पूरा टूर देखने के लिए लोगों को अभी इंतजार करना होगा.

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