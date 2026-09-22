Stock Market: खुल गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 75000 के पार, फिर अचानक हुआ ऐसा

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को कारोबार की शुरुआत शानदार रही. दोनों इंडेक्स ग्रीन जोन में ओपन हुए. एक ओर जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स ओपनिंग के साथ ही तेज रफ्तार के साथ 75 हजार के आंकड़े के पार निकल गया. तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 शेयरों वाले निफ्टी इंडेक्स ने भी तेजी लेकर ग्रीन जोन में कारोबार की शुरुआत की. हालांकि, जोरदार ओपिंग के बाद अचानक इसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई.

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सेंसेक्स-निफ्टी ने खुलते ही किया हैरान

सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर मार्केट में जैसे ही कारोबार की शुरुआत हुई. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 74,858.99 की तुलना में उछलकर 74,901 पर खुला. ओपनिंग के बाद इसकी रफ्तार में अचानक और तेजी आ गई, जिसके चलते BSE Sensex एक झटके में 180 अंकों की उछाल लेकर 75,000 के स्तर को पार कर गया. बात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी-50 की करें, तो एनएसई का ये इंडेक्स भी सेंसेक्स की तरह ही ग्रीन जोन में खुला.

लेकिन, इस जोरदार शुरुआत के बाद सेंसेक्स-निफ्टी की चाल में अचानक बदलाव देखने को मिला और दोनों इंडेक्स में शुरुआती जोरदार तेजी अचानक सुस्त पड़ गई. हालांकि, खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स-निफ्टी ग्रीन जोन में बने हुए थे.

ये शेयर बढ़त के साथ आए नजर

शेयर मार्केट भले ही शुरुआती तेजी से फिसलता हुआ नजर आया, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियों के शेयर रफ्तार पकड़े दिखे. बीएसई लार्जैप कैटेगरी में शामिल HDFC Bank Share, Adani Ports Share 1 फीसदी से ज्यादा उछलकर कारोबार कर रहे थे. इसके अलाव मिडकैप कैटेगरी में शामिल Sundram Finance Share (3.50%), Suzlon Share (1.80%) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शेयर भी एक फीसदी के आसपास चढ़कर कारोबार कर रहा था.

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स्मॉलकैप कैटेगरी में नजर डालें, तो यहां पर HFCL Share (4.50%), Sansera Share (4.30%), STL Tech Share (3.30%), Wock Pharma Share (2.90%) और DataPattns Share 1.90% की उछाल के साथ कारोबार कर रहे थे.

विदेशों से अच्छे संकेत, फिर भी सुस्ती

बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में तेजी को लेकर विदेशों से पॉजिटिव संकेत मिल रहे थे. जहां अमेरिकी शेयर बाजार तेजी में रहे थे, तो ज्यादातर एशियाई बाजार में ग्रीन जोन में शुरुआत हुई. इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की रफ्तार भी सुस्त दिखा, इन सबके बीच सेंसेक्स-निफ्टी ने शुरुआत शानदार की, लेकिन फिर तेजी से फिसलता हुआ दिखाई दिया.

शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में लिस्टेड करीब 1544 शेयरों ने अपने पिछले बंद के मुकाबले कारोबार की शुरुआत बढ़त के साथ ग्रीन जोन में की, जबकि 728 कंपनियों के स्टॉक ऐसे थे, जो पिछले कारोबार बंद की तुलना में गिरावट के साथ रेड जोन में ओपन हुए. तो वहीं 163 शेयरों की स्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, यानी इनकी ओपनिंग फ्लैट रही.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

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