₹13000Cr में सौदा... अफ्रीका की 73 साल पुरानी कंपनी को खरीदेगी भारतीय फर्म, शेयर पर दिखेगा असर!

सोमवार को शेयर बाजार बंद है, लेकिन मंगलवार को जब सेंसेक्स-निफ्टी में कारोबार शुरू होगा, तो माइनिंग से डिफेंस सेक्टर तक में काम करने वाली कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज का शेयर फोकस में रहेगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि कंपनी ने एक बड़ी डील की है और इसके तहत साउथ अफ्रीकन फर्म को खरीदने वाली है. ये सौदा करीब 13000 करोड़ रुपये में डन हुई है और इसका असर कंपनी के स्टॉक पर देखने को मिल सकता है.

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सोलर इंडस्ट्री का बड़ा है कारोबार

Solar Industries का देश में बड़ा कारोबार है. ये भारतीय कंपनी खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए इंडस्ट्रियल विस्फोटक बनाती है. इसके साथ ही ये डिफेंस सेक्टर से जुड़े उत्पाद भी मुहैया कराती है. नई डील को लेकर सोलर इंडस्ट्रीज की ओर से सोमवार को जानकारी शेयर की गई. इसमें बताया गया है कि पैरेंट कंपनी सोलर एसए इन्वेस्टमेंट्स प्रोप्राइटरी लिमिटेड, दक्षिण अफ्रीकी इंडस्ट्रियल-विस्फोटक और फर्टिलाइजर फर्म ओमनिया होल्डिंग्स लिमिटेड का अधिग्रहण करने जा रही है.

सोलर इंडस्ट्रीज की ओर से कहा गया है कि Solar SA लगभग 1.355 अरब डॉलर (लगभग 12,951 करोड़ रुपये) के बदले में पूरी तरह से नकद लेन-देन में ओमनिया के सभी बकाया शेयरों का अधिग्रहण करेगी, जो कि जरूरी रेग्युलेटरी अप्रुवल हासिल करके होगा.

73 साल पुरानी, 23 देशों में कारोबार

Omnia Holdings लिमिटेड का मुख्यालय दक्षिण अफ्रीका में है और यह जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज (JSE) में लिस्टेड है. कंपनी की शुरुआत 73 साल पहले हुई थी. इसके पास माइनिंग और एग्री सेक्टर में स्पेशिएलिटी और सॉल्यूशंस मौजूद हैं.

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ओमनिया दुनिया के 23 देशों में अपना कारोबार फैलाए हुए है और दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 70 से अधिक सेंटर्स के जरिए सर्विस देती है.

पिछले वित्त वर्ष में ओमनिया ने लगभग 1.41 अरब डॉलर (करीब 13,307 करोड़ रुपये) का रेवेन्यू दर्ज किया. वहीं चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सोलर इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट 93% बढ़कर 653 करोड़ रुपये हो गया.

कल शेयर पर रखें नजर

आमतौर पर कोई भी कंपनी जब बड़ी डील करती है या उससे जुड़ी कोई खबर आती है, तो अक्सर उस कंपनी के शेयर पर असर देखने को मिलता है. ऐसे में 12,951 करोड़ रुपये की बड़ी डील करने वाली सोलर इंडस्ट्रीज का शेयर भी फोकस में है और मंगलवार को Share Market ओपन होने पर असर देखने को मिल सकता है.

इससे पहले बीते शुक्रवार को Solar Industries Share बाजार बंद होने पर 22,350 रुपये पर क्लोज हुआ था. दिन के कारोबार के दौरान ये स्टॉक 22,300 पर शुरुआत करने के बाद 22,500 रुपये तक उछला था. इस कंपनी का वर्तमान मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.02 लाख करोड़ रुपये है और शेयर का 52 वीक का हाई 22,625 रुपये है.

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5 साल में 1000% रिटर्न

देश के महंगे शेयरों की लिस्ट में शामिल सोलर इंडस्ट्रीज का शेयर अपने निवेशकों को लगातार फायदा करा रहा है. इसका अंदाजा Solar Industries Share में पैसे लगाने वाले निवेशकों को मिले रिटर्न का आंकड़ा देखकर लगाया जा सकता है. ये स्टॉक बीते पांच साल में 1029% उछला है और शेयर की कीमत 1979 रुपये से सीधे 22,350 रुपये पर पहुंच गई है. वहीं पिछले छह महीने में इस शेयर के भाव में जोरदार 59% का उछाल आया है. वहीं एक महीने में इसने निवेशकों को 12% का रिटर्न दिया है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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