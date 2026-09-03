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White Shoes Cleaning Hack: 10 रुपये की चीज से मिनटों में चमकेंगे गंदे सफेद जूते, जानें इस्तेमाल का सही तरीका

White Shoes Cleaning Hack: सफेद जूतों पर लगे काले निशान, धूल और गंदगी हटाने के लिए हर बार महंगे शू क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में रखा साधारण सफेद टूथपेस्ट भी हल्के दाग और निशान साफ करने में मदद कर सकता है. चलिए जानते हैं टूथपेस्ट की मदद से सफेद स्नीकर्स को घर पर आसानी से कैसा साफ किया जा सकता है.

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सफेद जूतों पर लगे निशानों को साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. (Photo: ITG)
सफेद जूतों पर लगे निशानों को साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. (Photo: ITG)

White Shoes Cleaning Hack: ज्यादातर लोगों के पास अलग-अलग तरह के बहुत सारे जूते होते हैं, लेकिन एक जूता ऐसा होता है जो सभी की अलमारी में रखा मिल जाता है. वो सफेद जूते होते हैं. सफेद स्नीकर्स पहनने में जितने ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं, उन्हें साफ रखना उतना ही मुश्किल होता है. सड़क की धूल, मिट्टी और रोजाना इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में इनके सोल पर काले-ग्रे निशान दिखने लगते हैं. कई बार रगड़ के निशाल की वजह से भी बिल्कुल नए जूते भी पुराने नजर आने लगते हैं.

ऐसे में सफेद जूतों को साफ करना लोगों को बहुत झंझटभरा काम लगता है. वे लोग इन्हें नए जैसा चमकाने के लिए महंगे-महंगे क्लीनर्स खरीदते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में सफेद जूतों को चमकाने का एक ऐसा सस्ता जुगाड़ मौजूद है कि आपको बाजार का क्लीनर खरीदने में पैसे खर्च नहीं करने पडे़ंगे. ये सस्ता जुगाड़ और कुछ नहीं बल्कि साधारण सा सफेद टूथपेस्ट है. ये दाग और निशान हटाने में मदद कर सकता है. हालांकि, इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका जानना जरूरी है. चलिए जानते हैं टूथपेस्ट को सफेद जूतों की सफाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है.

सबसे पहले जूतों से धूल हटाएं
टूथपेस्ट लगाने से पहले अपने सफेद स्नीकर्स या जूतों पर लगी सूखी धूल और मिट्टी को अच्छी तरह साफ कर लें. इसके लिए मुलायम ब्रिसल वाला पुराना टूथब्रश या सूखा कपड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है. 

अगर बिना धूल हटाए सीधे टूथपेस्ट से रगड़ेंगे, तो गंदगी सतह पर और फैल सकती है. इसलिए पहले जूतों की ऊपर की लेयर को साफ करना जरूरी है.

सिर्फ सफेद और नॉन-जेल टूथपेस्ट लें
हर तरह का टूथपेस्ट जूतों की सफाई के लिए सही नहीं होता. जूते साफ करने के लिए नॉर्मल सफेद टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए. कलर वाला या जेल वाले टूथपेस्ट से बचें, क्योंकि उनमें मौजूद रंग जूतों पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं. एक छोटे से दाग के लिए मटर के दाने जितना टूथपेस्ट ही काफी है.

टूथब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें
अब पुराने टूथब्रश को थोड़ा गीला करें और उस पर थोड़ा सा सफेद टूथपेस्ट लगाएं. इसे सीधे दाग वाली जगह पर लगाकर गोल-गोल घुमाते हुए हल्के हाथ से रगड़ें. जूते को जोर-जोर से घिसने की जरूरत नहीं है. ज्यादा रगड़ने से कुछ सतहों पर खरोंच आ सकती है या फिनिश खराब हो सकती है.

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रबर वाले सोल पर सबसे ज्यादा फायदा
सफेद स्नीकर्स के रबर वाले सोल और मिडसोल पर सड़क और फर्श के काले निशान जल्दी पड़ते हैं. टूथपेस्ट की ये ट्रिक ऐसे निशानों को साफ करने के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है. पूरे जूते पर एक साथ टूथपेस्ट लगाने के बजाय छोटे-छोटे हिस्सों में सफाई करें. इससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि कौन सा हिस्सा साफ हो रहा है.

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आखिर में गीले कपड़े से साफ करें
दाग पर टूथपेस्ट से हल्की सफाई करने के बाद एक साफ और हल्का गीला कपड़ा लें. इससे जूते पर लगे टूथपेस्ट को अच्छी तरह पोंछ दें. खासकर जूते की टेक्शचर वाली जगहों को चेक करें, ताकि वहां टूथपेस्ट जमा न रह जाए. इसके बाद स्नीकर्स को नेचुरल तरीके से सूखने दें. तेज गर्मी या हीटर के पास रखकर उन्हें जल्दी सुखाने की कोशिश ना करें. 

इन जूतों पर भूलकर भी न आजमाएं ये ट्रिक
टूथपेस्ट का इस्तेमाल हर तरह के जूतों पर नहीं किया जा सकता. अगर आपके स्नीकर्स सुएड या नुबक मटेरियल के हैं, तो उन पर टूथपेस्ट न लगाएं. इनके सरफेस ज्यादा नाजुक होते हैं और टूथपेस्ट या ज्यादा रगड़ने से इनका टेक्शचर खराब हो सकता है. ऐसे जूतों के लिए उसी मटेरियल के हिसाब से बना क्लीनर इस्तेमाल करना बेहतर है.

एक जरूरी सावधानी भी रखें
किसी भी नए क्लीनिंग हैक को पूरे जूते पर आजमाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें. अगर वहां कलर, टेक्शचर या फिनिश बदलती दिखे, तो इसे पूरे जूते पर इस्तेमाल न करें. साथ ही स्नीकर्स को पानी में भिगोने की जरूरत नहीं है. सफाई के दौरान कम पानी इस्तेमाल करना ही बेहतर है.

हल्के दाग हैं तो काम आ सकता है ये घरेलू हैक
अगर आपके सफेद स्नीकर्स पर सिर्फ हल्के स्कफ मार्क्स या रबर सोल पर काले निशान हैं, तो सफेद टूथपेस्ट एक आसान और सस्ता ऑप्शन हो सकता है. लेकिन गहरे दाग, नाजुक मटेरियल या बहुत ज्यादा गंदे जूतों के लिए सही शू-क्लीनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा.

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