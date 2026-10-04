scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Iran Big Crisis: US ने बिगाड़ा खेल... अब ईरान में नया संकट, देश को उठाना पड़ा ये कदम

US-Iran War का बुरा असर ईरानी इकोनॉमी पर जारी है. होर्मुज के आस-पास अमेरिकी नाकाबंदी ने ईरान के तेल निर्यात पर गहरी चोट मारी है और इसके चलते देश की करेंसी रियाल लगातार क्रैश हो रही है.

Advertisement
X
अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान की तेल अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट. (Photo: Reuters)
अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान की तेल अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट. (Photo: Reuters)

अमेरिका के साथ लंबे समय से युद्ध कर रहे ईरान के सामने अब नया और बड़ा संकट करेंसी क्रैश के रूप में सामने आ रहा है. ईरानी नियंत्रण वाले होर्मुज स्ट्रेट के आस-पास जारी अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी ने स्थिति को बद से बदतर कर दिया है. शनिवार को Iranian Currency Rial में आई गिरावट के बाद अचानक ईरान के सेंट्रल बैंक को डॉलर बेचने का बड़ा कदम उठाना पड़ा और इसके जरिए इकोनॉमी को सहारा देने के लिए 2 अरब डॉलर डालने का ऐलान किया गया. 

डॉलर के मुकाबले लगातार टूट रहा रियाल
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की रियाल में शनिवार को भी तेज गिरावट जारी रही. इस बीच ईरान के केंद्रीय बैंक ने अमेरिकी प्रतिबंधों और नौसैनिक नाकाबंदी का सामना कर रही अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 2 अरब डॉलर तक की धनराशि डालने की घोषणा की.  

फ्री-मार्केट ट्रैकिंग वेबसाइट bon-bast.com के अनुसार, अमेरिकी डॉलर का भाव 26.88 लाख रियाल के आसपास रहा, जो शुक्रवार को 26.32 लाख रियाल था. वहीं, alanchand.com ने डॉलर का भाव 26.95 लाख रियाल बताया.

सम्बंधित ख़बरें

Strait of Hormuz (File photo: Reuters)
अमेरिका से तनाव के बीच ईराक का ऑपरेशन, होर्मुज से भेजा 20 लाख बैरल कच्चा तेल
After the UNGA, the US ordered Iranian diplomats to leave the country. (Photo: Reuters)
'हमारे मुल्क से निकलो', US ने ईरानी राजनयिकों को दिखाया बाहर का रास्ता
Planned operation in Houthi-controlled areas
लाल सागर में युद्ध की आहट! हूतियों के खिलाफ सऊदी का मिलिट्री प्लान
trump iran war end soon
Donald Trump के इस बड़े दावे से दुनियाभर में मची हलचल!
Hormuz Strait
चौतरफा घिरा ईरान... चरम महंगाई, मुद्रा धराशायी, होमुर्ज पर पकड़ भी कमजोर!

70% महंगाई दर, करेंसी भी क्रैश
ईरान के सरकारी टेलीविजन की ओर से कहा गया है कि केंद्रीय बैंक ने करेंसी रियाल को सहारा देने के लिए 2 अरब डॉलर तक की बिक्री शुरू कर दी है, जिसने पिछले एक साल में अपने मूल्य का आधे से अधिक हिस्सा खो दिया है. 70% से अधिक की महंगाई दर के साथ ईरान के आम नागरिकों के लिए जीवन और भी कठिन होता जा रहा है, जो बुनियादी आवश्यकताओं या किराए का वहन करने में असमर्थ हैं. 

Advertisement

US का इस संकट से बड़ा कनेक्शन
ईरान के लोगों के सामने आए इस संकट का सबसे बड़ा कारण होर्मज स्ट्रेट के आस-पास अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी है, जिसने देश की वित्तीय जीवनरेखा (Iran Financial Lifeline) यानी तेल निर्यात को नष्ट करके रख दिया है. हालात ये है कि अपनी सेविंग को सुरक्षित करने के लिए लोग अब डॉलर, अन्य मजबूत मुद्राएं या फिर सोना खरीदने में लगे हुए हैं. 

ईरान इकोनॉमी ढहने की अफवाह का असर
रिपोर्ट की मानें, तो केंद्रीय बैंक गवर्नर के विदेशी मुद्रा मामलों के सहायक मेहदी दाराबी ने रियाल की गिरावट के लिए आंशिक रूप से अमेरिकी अधिकारियों द्वारा ईरानी अर्थव्यवस्था के पतन की झूठी भविष्यवाणियों को जिम्मेदार ठहराया.

दाराबी के मुताबिक, 'ऐसा कहा जा रहा है कि ईरानी अर्थव्यवस्था धराशायी होने वाली है, दुश्मन इसका इस्तेमाल हमारी करेंसी की विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए कर रहा है.' हालांकि, उन्होंने कहा कि रियाल की मौजूदा गिरावट अस्थायी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    AMU में प्रदर्शन तेज, छात्रों ने बंद किए गेट, प्रॉक्टोरियल टीम ने खुलवाए, क्या है पूरा मामला? |
    स्कूटी में टक्कर मारी, फिर गले से खींच ली चेन... पत्नी के साथ मंदिर जा रहे थे रिटायर्ड अफसर, CCTV से पकड़े गए आरोपी |
    Optical Illusion: A, B या C... कौन सा ड्रम सबसे पहले खाली होगा ? 99% लोग नहीं दे पाएं सही जवाब |
    नवजोत सिंह सिद्धू के घर खुशियों और किलकारियों का माहौल है |
    स्पेन में हाउसिंग संकट पर सड़क से संसद तक बवाल, देखें दुनिया आजतक |
    Veg Chowmeen: बाजार की छोड़ें, घर में रंग-बिरंगी सब्जियां डालकर बनाएं टेस्टी वेज चाउमीन, मिलेगा बिलकुल ठेले वाला स्वाद |
    'दृश्यम' देखकर पिता के कत्ल की साजिश, 2000 KM दूर से आया बेटा... हत्या कर रातोंरात लौटा |
    'Gen-Z भारत को भाग्यविधाता बनाएगा', CM योगी ने युवाओं से की श्रेष्ठ भारत बनाने की अपील |
    पिस्टल तानकर ज्वेलरी शॉप लूटी... बदमाशों की बाइक से लटक गया कर्मचारी, सन्न कर देगा नागपुर का ये वीडियो |
    रातोरात कंगाल हुआ एक्टर-बिका घर, एक पल में टूटे सपने, बोला- सोचा नहीं था
    Advertisement