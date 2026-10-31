scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

VIDEO: ट्रोल्स से डरने वाली नहीं हैं श्रेयंका पाटिल! भद्दे कमेंट्स झेलने के बाद फिर शेयर किया डांस वीडियो

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह जबरदस्त डांस करती हुईं नजर आ रही हैं. कुछ समय पहले भी उन्होंने अपने डांस का वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना की गई थी.

Advertisement
X
श्रेयंका पाटिल का वीडियो वायरल. (PHOTO: SCREENGRAB)
श्रेयंका पाटिल का वीडियो वायरल. (PHOTO: SCREENGRAB)

सोशल मीडिया पर अपने डांस वीडियो को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर आईं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल एक बार फिर चर्चा में हैं. 'बबली बदमाश है' गाने पर रील बनाने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.

लेकिन इन सबसे बेपरवाह होकर श्रेयंका ने एक नया डांस वीडियो शेयर कर आलोचकों को करारा जवाब दिया है. कुछ समय पहले 2013 की फिल्म 'शूटआउट ऐट वडाला' के मशहूर गाने 'बबली बदमाश है' पर श्रेयंका ने एक डांस रील पोस्ट की थी. 

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं थीं और कुछ लोगों ने उनके कंटेंट पर सवाल उठाते हुए उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की थी. हालांकि, श्रेयंका ने ट्रोल्स की परवाह नहीं करते हुए अपना नया वीडियो शेयर कर दिया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Aakash Chopra ON vaibhav Sooryavanshi
'बेंच पर बिठाने से अच्छा घर भेज दो...', वैभव को लेकर बोले दिग्गज
IND vs NZ Mohammad Kaif
सिर्फ बल्लेबाजी के दम पर कब तक जीतोगे? गेंदबाजों का हाल देख भड़के कैफ
Kartik Sharma
कोहली का फोटो देख 'नकली व‍िराट' ने तोड़ा करवा चौथ का व्रत, VIDEO
WPL Auction 2027 Updates
WPL Auction: आखिर किस खिलाड़ी को किस टीम ने कितने में खरीदा?
Dhoni on csk
धोनी ने बताई पिछले दो साल से CSK क्यों पिछड़ रही है?

इस बार उन्होंने फिल्म 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' के एक गाने पर डांस किया है. 'दिल की ये गोली चली, नैनो की बंदूक से' गाने पर श्रेयंका ने डांस करते हुए फैन्स का ध्यान खींच लिया है. 

मैदान पर भी शानदार वापसी से दिया जवाब

Advertisement

सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि मैदान पर भी श्रेयंका पाटिल ने अपनी फिटनेस और गेंदबाजी से आलोचकों के मुंह बंद कर दिया हैं. पिछले कुछ समय से वह चोटों से जूझ रही थीं, जिसके कारण वह इस साल महिला टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा भी नहीं बन पाई थीं.

लेकिन इन मुश्किलों से पार पाते हुए उन्होंने घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार वापसी की है. सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी में कर्नाटक की तरफ से खेलते हुए महाराष्ट्र के खिलाफ उन्होंने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके. उनके इस शानदार प्रदर्शन के दम पर कर्नाटक ने 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया और श्रेयंका को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. 

ट्रोलर्स को लेकर कही थी ये बात

कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू के दौरान श्रेयंका ने कहा था कि ईमानदारी से कहूं तो इससे मुझे काफी अटेंशन मिलता है. लोग मुझे देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अच्छा कर रही हूं. आप मुझे ट्रोल करें, आलोचना करें या मेरी तारीफ करें, मेरे लिए यह सब अच्छा ही है. मैं ट्रोल्स को ट्रोल्स की तरह नहीं देखती, क्योंकि मुझे वही करना पसंद है, जो मैं कर रही हूं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी कल है या परसों? दूर करें तारीख का कंफ्यूजन, जानें कब रखा जाएगा व्रत |
    'रोकने की कई कोशिशें की गईं', दिल्ली कॉन्सर्ट के बाद बोले दिलजीत दोसांझ, शेयर किया वीडियो |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 31 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    झांसी में PET परीक्षा में नकल का अनोखा तरीका... सेनेटरी पैड में छिपाकर ले गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस |
    AC Cleaning Tips: बंद करने जा रहे हैं एयर कंडीशनर? आज ही निपटा लें ये 3 जरूरी काम, अगले सीजन मक्खन जैसी रहेगी कूलिंग |
    मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर पीछे से ट्रक में घुसी कार, 1 KM तक घिसटती रही, मृत दंपती के परिवार को ₹1.80 करोड़ मुआवजा |
    'जिसे आप प्यार करते हैं, वो आपसे पहले ही चला जाएगा', संजय गुप्ता की मौत से पहले पत्नी ने सोशल मीडिया पर की थी ये पोस्ट |
    LIVE: एकता दिवस परेड का हुआ आगाज, थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे संबोधित |
    भारतीय वायु सेना को मिला नया नेतृत्व, एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने संभाली कमान |
    केवडिया में PM मोदी ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, वामन वृक्ष वाटिका का लिया जायजा
    Advertisement