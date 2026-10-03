बिहार के सारण में राहत सामग्री बनी आफत, हेलीकॉप्टर से गिरे राशन के पैकेट से बुजुर्ग की मौत

बिहार के सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के परशुरामपुर गांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे सूखे राशन के पैकेट एक बुजुर्ग की जान ले गए. पैकेट की चपेट में आने से 60 साल के अनिल कुमार सिंह उर्फ अप्पू सिंह की मौत हो गई. इसी गांव में एक दूसरा हादसा भी हुआ, जिसमें एक महिला और उसके दो बच्चे घायल हो गए. मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया.

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नेपाल से आई बाढ़ से सारण जिले के कई प्रखंड प्रभावित हैं. मकेर, अमनौर और परसा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. कई गांव टापू बन गए हैं. ऐसे गांवों में राहत पहुंचाने का सबसे आसान और एकमात्र रास्ता हवाई मार्ग है. इसलिए पीड़ितों तक सूखा राशन पहुंचाने के लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है.

शुक्रवार को परशुरामपुर गांव में हेलीकॉप्टर से पैकेट गिराए जा रहे थे, तभी कई पैकेट अनिल सिंह पर आ गिरे. वे मौके पर ही बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वे अखबार हॉकर थे. अमनौर थानाध्यक्ष विमलेश कुमार ने घटना की पुष्टि की. उनके मुताबिक गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई.

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मृतक के बेटे अभिनव प्रताप सिंह के मुताबिक उनके पिता खाना खाकर बैठे थे. तभी हेलीकॉप्टर से गिरा पैकेट उनके सिर पर लगा और वे गिर पड़े. इसके बाद उनकी छाती पर भी कई पैकेट गिरे. मौत से नाराज ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर आवागमन रोक दिया. पुलिस और बड़े अधिकारियों ने समझाया, तब जाम हटा. फिर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छपरा सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

इसी गांव में दूसरा हादसा हुआ. रंभा देवी अपने दो बच्चों के साथ छत पर खड़ी होकर राहत सामग्री का इंतजार कर रही थीं. नीचे उड़ रहे हेलीकॉप्टर की तेज हवा से वे छत से बगल के घर पर जा गिरीं. उनकी कमर में गंभीर चोट है और दोनों बच्चों के पैर में फ्रैक्चर बताया गया है. घायलों को अस्पताल भेजा गया है. एक ही गांव में दो हादसों से ग्रामीणों में दहशत है.

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