scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार के सारण में राहत सामग्री बनी आफत, हेलीकॉप्टर से गिरे राशन के पैकेट से बुजुर्ग की मौत

सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के परशुरामपुर गांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई जा रही थी. सूखे राशन के पैकेट गिरने से 60 साल के अनिल कुमार सिंह उर्फ अप्पू सिंह की मौत हो गई. नाराज ग्रामीणों ने शव रखकर सड़क जाम कर दिया, जो पुलिस और अधिकारियों के समझाने पर हटा.

Advertisement
X
हेलीकॉप्टर से गिरे पैकेट से बुजुर्ग की मौत हो गई (Photo: ITG)
हेलीकॉप्टर से गिरे पैकेट से बुजुर्ग की मौत हो गई (Photo: ITG)

बिहार के सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के परशुरामपुर गांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे सूखे राशन के पैकेट एक बुजुर्ग की जान ले गए. पैकेट की चपेट में आने से 60 साल के अनिल कुमार सिंह उर्फ अप्पू सिंह की मौत हो गई. इसी गांव में एक दूसरा हादसा भी हुआ, जिसमें एक महिला और उसके दो बच्चे घायल हो गए. मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया.

नेपाल से आई बाढ़ से सारण जिले के कई प्रखंड प्रभावित हैं. मकेर, अमनौर और परसा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. कई गांव टापू बन गए हैं. ऐसे गांवों में राहत पहुंचाने का सबसे आसान और एकमात्र रास्ता हवाई मार्ग है. इसलिए पीड़ितों तक सूखा राशन पहुंचाने के लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है.

शुक्रवार को परशुरामपुर गांव में हेलीकॉप्टर से पैकेट गिराए जा रहे थे, तभी कई पैकेट अनिल सिंह पर आ गिरे. वे मौके पर ही बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वे अखबार हॉकर थे. अमनौर थानाध्यक्ष विमलेश कुमार ने घटना की पुष्टि की. उनके मुताबिक गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

Headmaster arrested for molesting a minor student - 0210 -Raw
रजिस्ट्रेशन के बहाने ऑफिस बुलाया, फिर हेडमास्टर ने छात्रा से की छेड़खानी
बेतिया में बिगड़े हालात, पुल-नहर टूटने से रास्ता बंद
बोरा लेकर कचरा बीन रहा था बच्चा, DM ने रुककर की बात
raria truck loaded foreign liquor crashes villagers loot liquor cartons
बिहार में शराब की मची लूट, ट्रक पलटा तो बोतल, कार्टन लेकर भागे लोग
बाढ़ में बहकर आए 12 हिरणों का बचाव किया गया है (Photo-ITG)
मुजफ्फरपुर में बाढ़ के पानी के साथ बहकर 12 हिरण, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

यह भी पढ़ें: Bihar Flood: पुल टूटा, नहर भी ध्वस्त... बेतिया में तेज बहाव से मचा हाहाकार, रास्ता भी बंद

Advertisement

मृतक के बेटे अभिनव प्रताप सिंह के मुताबिक उनके पिता खाना खाकर बैठे थे. तभी हेलीकॉप्टर से गिरा पैकेट उनके सिर पर लगा और वे गिर पड़े. इसके बाद उनकी छाती पर भी कई पैकेट गिरे. मौत से नाराज ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर आवागमन रोक दिया. पुलिस और बड़े अधिकारियों ने समझाया, तब जाम हटा. फिर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छपरा सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

इसी गांव में दूसरा हादसा हुआ. रंभा देवी अपने दो बच्चों के साथ छत पर खड़ी होकर राहत सामग्री का इंतजार कर रही थीं. नीचे उड़ रहे हेलीकॉप्टर की तेज हवा से वे छत से बगल के घर पर जा गिरीं. उनकी कमर में गंभीर चोट है और दोनों बच्चों के पैर में फ्रैक्चर बताया गया है. घायलों को अस्पताल भेजा गया है. एक ही गांव में दो हादसों से ग्रामीणों में दहशत है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Singh Tarot Rashifal 3 October 2026: संबंध निभाने में आगे रहेंगे, आत्मविश्वास से कार्यों को पूरे करें |
    Kark Tarot Rashifal 3 October 2026: दबाव में कार्य न करें, सतर्कता व अनुशासन बढ़ाएं |
    Mithun Tarot Rashifal 3 October 2026: औद्योगिक मामले हित में रहेंगे, विविध प्रयास सहजता से आगे बढ़ेंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 3 October 2026: आर्थिक कार्यों में सावधानी बरतेंगे, लोभ लालच से दूर रहेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 3 October 2026: आस-पास सहजता बनी रहेगी, सबका समर्थन पाएंगे |
    Career Rashifal 3 October 2026 (करियर राशिफल): तुला राशि वाले अपनी अनूठी कला का करेंगे प्रदर्शन, जानें सभी राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 3 October 2026: मिथुन राशि वाले प्रियजनों से होगी मुलाकात, जानें सभी राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 3 अक्टूबर 2026: कर्क राशि वाले लेनदेन पर दें ध्यान, जानें सभी राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 3 अक्टूबर 2026: आज 3 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 3 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: खानपान में सुधार लाएं, मनोबल बनाए रखें
    Advertisement