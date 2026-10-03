Mithun Tarot Rashifal 3 October 2026: औद्योगिक मामले हित में रहेंगे, विविध प्रयास सहजता से आगे बढ़ेंगे

मिथुन

द चैरियट

आज का दिन आप के लिए आत्मविश्वास से आगे बढ़ने और करीबियों के हितों के संरक्षण में सहयोगी है. क्षमता से अधिक प्रयास बनाए रखने पर जोर होगा. विभिन्न मोर्चों पर बेहतर प्रदर्शन रहेगा. व्यक्तिगत और संस्थागत क्षेत्रों में अनुकूलता बढ़ाएंगे. मिलकर कार्य करने की भावना बनी रहेगी. सहकारी कार्यों पर नियंत्रण में बढ़ाएंगे. नेतृत्व पर जोर बनाए रखेंगे.

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भेंट मुलाकात के मौके बनेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत स्तर अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. समझौतों को गति मिलेगी. औद्योगिक मामले हित में रहेंगे. विविध प्रयास सहजता से आगे बढ़ेंगे. अनजानों को अपनी योजनाओं को जाहिर करने से बचेंगे. सूझबूझ व सामन्जस्य रखेंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक सक्रियता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. रुटीन पर जोर बनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: वित्त प्रबंध बेहतर रहेगा. इच्छित सफलता से उत्साह बढ़ेगा. संपत्ति बढे़गी.

रिश्ते: घर में सुख बढ़ेगा. भेंट बढ़ाएंगे. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. साथी मददगार रहेगा.

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