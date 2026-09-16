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सूखे नशे की लत में हैवान बना बेटा... पिता ने पैसे नहीं दिए तो कुल्हाड़ी से मार डाला, बचाने आई मां पर भी किया वार

बिहार के समस्तीपुर में नशे के लिए पैसे नहीं मिलने पर एक बेटे पर पिता की हत्या का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 25 साल के बेटे ने अपने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. उन्हें बचाने आई मां भी घायल हो गईं. गंभीर हालत में पटना ले जाते समय पिता की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

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सूखा नशा करने आदी था आरोपी बेटा. (Photo: Screengrab)
सूखा नशा करने आदी था आरोपी बेटा. (Photo: Screengrab)

बिहार के समस्तीपुर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां नशे की लत में 25 साल के बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. इस दौरान जब मां बचाने के लिए दौड़ी तो बेटे ने मां पर भी वार कर दिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने नशे के लिए पिता से पैसे मांगे थे, लेकिन पिता ने इनकार कर दिया तो बेटे ने हमला कर दिया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर मस्जिद के पास का है. मृतक की पहचान मोहम्मद इस्लाम के तौर पर हुई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी 25 वर्षीय मोहम्मद अरमान को पिछले कुछ समय से सूखे नशे की लत थी. वह अक्सर नशे की हालत में घर लौटता था.

बीती रात भी वह नशा करने के बाद घर आया. कुछ देर बाद उसने अपने पिता से नशे के लिए पैसे मांगे. पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ. आरोप है कि गुस्से में अरमान ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और पिता पर हमला कर दिया. हमले में मोहम्मद इस्लाम गंभीर रूप से घायल हो गए.

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पिता पर हमला होते देख मां बीच-बचाव करने पहुंचीं. आरोप है कि अरमान ने उन पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. मां घायल हो गईं. घर से हंगामे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने किसी तरह आरोपी को पकड़ लिया और घायल पिता-मां को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया. दोनों की हालत गंभीर बताई गई.

डॉक्टरों ने पिता की हालत को देखते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया. परिजन मोहम्मद इस्लाम को एंबुलेंस से पटना लेकर जा रहे थे. लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. इसके बाद शव को वापस लाया गया. पुलिस ने घटनास्थल से कथित तौर पर वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद कर ली है.

आरोपी मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया है. सदर डीएसपी दुर्गेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सुबह घटना की सूचना मिली थी. सूचना में बताया गया कि मोहम्मद इस्लाम के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है.

पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन पटना ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई. डीएसपी के मुताबिक, घटना की वजह की जांच की जा रही है. आरोपी की मां ने पुलिस को बताया है कि वह नशे का आदी था और नशे के लिए अक्सर पैसे की मांग करता था.

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अब पुलिस खंगाल रही पूरी कहानी

पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि घटना के पीछे सिर्फ नशे के लिए पैसे मांगने का विवाद था या इसके अलावा भी कोई वजह थी. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर परिवारों में नशे की लत से पैदा होने वाले विवाद और हिंसा का सवाल खड़ा किया है. हालांकि, पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी वजह स्पष्ट हो सकेगी.

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