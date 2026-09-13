4 लड़कियां, एक लड़का और गेस्ट हाउस रूम... रेड पड़ते ही मची अफरा-तफरी, आपत्तिजनक सामान भी मिला

बिहार की राजधानी पटना में गेस्ट हाउस की आड़ में कथित तौर पर सेक्स रैकेट चलाए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने राजीव नगर क्षेत्र के घुड़दौड़ इलाके में स्थित गेस्ट हाउस पर छापा मारा. इस दौरान 4 युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया गया है. कार्रवाई के दौरान गेस्ट हाउस के कमरों की तलाशी ली गई.

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पुलिस का दावा है कि मौके से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है. हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही गेस्ट हाउस का मालिक और वहां काम करने वाले कर्मचारी पीछे के रास्ते से फरार हो गए.

पुलिस के मुताबिक, गेस्ट हाउस को लेकर करीब 6 महीने से संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं. इसके बाद पटना पुलिस और SSP सेल की SIU टीम ने मामले पर नजर रखना शुरू किया. पुलिस टीम करीब दो महीने से इस मामले में जानकारी जुटा रही थी और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े लोगों को पकड़ने की तैयारी कर रही थी.

शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि गेस्ट हाउस के अलग-अलग कमरों में कुछ युवक और युवतियां मौजूद हैं. सूचना के बाद पुलिस और SIU टीम ने अचानक गेस्ट हाउस पर छापेमारी कर दी.

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पुलिस ने गेस्ट हाउस की पूरी बिल्डिंग में तलाशी अभियान चलाया. इमारत के ग्राउंड फ्लोर से लेकर चौथी मंजिल तक पुलिस टीम ने एक-एक कमरे की तलाशी ली. इस दौरान कमरों से 4 युवतियों और एक युवक को पकड़ा गया. सभी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

छापेमारी के बीच गेस्ट हाउस का मालिक और कर्मचारी फरार

पुलिस के अनुसार, गेस्ट हाउस से कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला है. बरामद सामान की जांच की जा रही है और पुलिस पूरे मामले से जुड़े अन्य सबूत भी जुटा रही है. छापेमारी की कार्रवाई के दौरान गेस्ट हाउस का मालिक और कर्मचारी मौके से फरार हो गए. पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी है.

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गेस्ट हाउस में कथित तौर पर यह गतिविधि कब से चल रही थी और इसमें कितने लोग शामिल थे. फिलहाल हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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