पप्पू यादव ने जवान को दिया धक्का? वायरल VIDEO पर पूर्व DGP बोले- सुरक्षा वापस लें इनका

मधेपुरा के खुर्दा महोत्सव में सांसद पप्पू यादव का अपनी सुरक्षा में तैनात जवान को धक्का देने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है. अब इस मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP शेष पॉल वैद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सांसद पप्पू यादव को घेरा है. उन्होंने साफ कहा कि अगर यह वीडियो सही है तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है.

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पूर्व डीजीपी ने अपनी इस पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी टैग किया है. उन्होंने कहा कि अगर वीडियो प्रमाणिक है तो यह बहुत ही शर्मनाक है. उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ इस तरह के व्यवहार को गलत बताया है. साथ ही, उन्होंने सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा घटाने या वापस लेने पर भी विचार करने की मांग की है.

It's shameful, this politician looks like Pappu Yadav from Bihar if this video is authentic. You all know his personal record. He has no business to behave in this manner and insult a policeman (whether CRPF or Bihar Police)on his protection duty. Enough reason to withdraw/scale down his security. I had issued order as DGP that those PPs who don't provide accomodation/toilet, shall lose their protection. @AmitShah @samrat4bjp https://t.co/2s0d3Sxa3E — Shesh Paul Vaid (@spvaid) October 26, 2026

क्या है मामला

दरअसल, मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड स्थित खुर्दा गांव में दुर्गा पूजा के मौके पर खुर्दा महोत्सव का आयोजन किया गया था. यह सांसद पप्पू यदाव का पैतृक गांव है. खुर्दा महोत्सव के दौरान भोजपुरी स्टार खेसाल लाल यादव का भी कार्यक्रम हुआ.

अब इसी मंच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पप्पू यादव अपनी सुरक्षा में तैनात CRPF/BSAP के जवान को हाथ से धक्का देकर मंच से नीचे उतरने का इशारा करते नजर आ रहे हैं. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि जवान बिना किसी बहस के चुपचाप मंच से नीचे उतर जाता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ.

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वीडियो वायरल होने पर लोग इसपर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोग ड्यूटी पर तैनात वर्दीधारी जवान के साथ सार्वजनिक मंच पर इस तरह का व्यवहार किए जाने को गलत बता रहे हैं.

पप्पू यादव की सुरक्षा पर विवाद

बता दें, पप्पू यादव की सुरक्षा को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है. पहले उनकी Y+ सुरक्षा को घटाकर Y कर दिया गया था. यह मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां सुरक्षा घटाने के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई थी.

अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूर्व DGP ने फिर से सुरक्षा पर सवाल उठा दिया है. फिलहाल पप्पू यादव की तरफ से इस वीडियो पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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