scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पप्पू यादव ने जवान को दिया धक्का? वायरल VIDEO पर पूर्व DGP बोले- सुरक्षा वापस लें इनका

मधेपुरा के खुर्दा महोत्सव में सांसद पप्पू यादव का सुरक्षा जवान को धक्का देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP शेष पॉल वैद ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यदि वीडियो सही है तो यह शर्मनाक है.

Advertisement
X
वीडियो में पप्पू यादव अपनी सुरक्षा में तैनात को धक्का देते दिख रहे हैं. (Photo: ITG)
वीडियो में पप्पू यादव अपनी सुरक्षा में तैनात को धक्का देते दिख रहे हैं. (Photo: ITG)

मधेपुरा के खुर्दा महोत्सव में सांसद पप्पू यादव का अपनी सुरक्षा में तैनात जवान को धक्का देने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है. अब इस मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP शेष पॉल वैद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सांसद पप्पू यादव को घेरा है. उन्होंने साफ कहा कि अगर यह वीडियो सही है तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है. 

पूर्व डीजीपी ने अपनी इस पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी टैग किया है. उन्होंने कहा कि अगर वीडियो प्रमाणिक है तो यह बहुत ही शर्मनाक है. उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ इस तरह के व्यवहार को गलत बताया है. साथ ही, उन्होंने सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा घटाने या वापस लेने पर भी विचार करने की मांग की है. 

क्या है मामला

दरअसल, मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड स्थित खुर्दा गांव में दुर्गा पूजा के मौके पर खुर्दा महोत्सव का आयोजन किया गया था. यह सांसद पप्पू यदाव का पैतृक गांव है. खुर्दा महोत्सव के दौरान भोजपुरी स्टार खेसाल लाल यादव का भी कार्यक्रम हुआ. 

सम्बंधित ख़बरें

Pappu Yadav.
'बाहुबलियों को यूज एंड थ्रो करती है बीजेपी', पप्पू यादव ने गिनाए ये चार नाम
Khesari Lal Yadav,Pappu Yadav video
खेसारी पर फेंकी चप्पल, खुर्दा महोत्सव में पप्पू यादव का फूटा गुस्सा
Akash Deep wicket video, Sarthak Ranjan bowled,
आकाश दीप ने फेंकी ऐसी गेंद, पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन रह गए सन्न
purnia mp pappu yadav escaped tractor incident
पप्पू यादव बने हैवी ड्राइवर! बाढ़ के पानी में ट्रैक्टर को पलटने से संभाला, VIDEO
Pappu Yadav exposes corruption in Bihar flood relief and construction projects.
बिहार बाढ़ और भ्रष्टाचार पर पप्पू यादव ने खोला मोर्चा, BJP सरकार को घेरा

अब इसी मंच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पप्पू यादव अपनी सुरक्षा में तैनात CRPF/BSAP के जवान को हाथ से धक्का देकर मंच से नीचे उतरने का इशारा करते नजर आ रहे हैं. इसके बाद वीडियो में दिखता  है कि जवान बिना किसी बहस के चुपचाप मंच से नीचे उतर जाता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'बाहुबलियों को यूज एंड थ्रो करती है बीजेपी', अनंत सिंह के सपोर्ट में पप्पू यादव ने गिनाए ये चार नाम

वीडियो वायरल होने पर लोग इसपर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोग ड्यूटी पर तैनात वर्दीधारी जवान के साथ सार्वजनिक मंच पर इस तरह का व्यवहार किए जाने को गलत बता रहे हैं. 

पप्पू यादव की सुरक्षा पर विवाद 

बता दें, पप्पू यादव की सुरक्षा को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है. पहले उनकी Y+ सुरक्षा को घटाकर Y कर दिया गया था. यह मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां सुरक्षा घटाने के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई थी. 

अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूर्व DGP ने फिर से सुरक्षा पर सवाल उठा दिया है. फिलहाल पप्पू यादव की तरफ से इस वीडियो पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Post Office की हिट स्कीम, सिर्फ एक बार निवेश... फिर मंथली ₹5550 मिलेंगे |
    VIDEO: अरावली की पहाड़ियों में भड़की भीषण आग, 3 KM दूर तक पहुंचीं लपटें...दमकल की कई गाड़ियां बुझाने में जुटीं |
    दुनिया में सिर्फ 3 पीस... ₹4.25 cr कीमत! इस घड़ी में हैं प्रभु राम-हनुमान और राम मंदिर |
    बंजर भूमि से सोना बरसेगा... 500 पेड़ लगाकर भूल जाइए, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता |
    चल नहीं सकते ससुर, दीपिका ने की देखभाल...संभाली जॉइंट फैमिली, करियर की परवाह किए बगैर की शादी, बताते हुए रो पड़े पति |
    हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, बुल्गारिया के पायलट की मौत |
    दिवाली पर घर की सीलन वाली गंदी दीवार को कैसे छुपाएं? इन तरीकों से बिना पेंट कराए छिप जाएंगे दाग-धब्बे, खर्च भी आएगा कम |
    कोटा स्टोन या तांडूर स्टोन, घर में कौन-सा फर्श लगवाना है फायदेमंद? |
    चीनी कार कंपनी BYD की भारत में हुई बल्ले-बल्ले... 121.6% बढ़ी सेल्स |
    सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर के 20 पदों पर भर्ती, 2.08 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी, जानें योग्यता
    Advertisement