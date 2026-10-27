scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बंजर भूमि से सोना बरसेगा... 500 पेड़ लगाकर भूल जाइए, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता

Crorepati Formula: अगर आप 100 से 500 शीशम के पेड़ लगाकर उन्हें करीब दो दशक तक छोड़ देते हैं, तो इससे होने वाली कमाई का आंकड़ा सुनकर आप हैरान हो जाएंगे.

Advertisement
X
शीशम के पेड़ लगाकर करोड़पति बनने का फॉर्मूला. (Photo: ITG)
शीशम के पेड़ लगाकर करोड़पति बनने का फॉर्मूला. (Photo: ITG)

आज के दौर में लोग खेती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लागत ज्यादा, मेहनत ज्यादा और आमदनी कम होती है. अधिकतर लोगों के पास अच्छी-खासी जमीन होने के बावजूद, वो उसका सही तरीके से लाभ नहीं उठा पाते हैं. शहर जाकर महज कुछ हजार की नौकरी में अपनी जिंदगी खपा देते हैं.

आज हम आपको बिना मेहनत वाला बिजनेस के बारे में बताएंगे, केवल आपको एक बार अपनी खेतों में खासकर बंजर पड़ी जमीन पर थोड़ा निवेश करना होगा, फिर कुछ वर्षों के बाद आपको पैसों की कमी नहीं होगी. एक-एक पेड़ से पैसे बरसेंगे. देखते ही देखते आप गांव में रहकर करोड़पति बन जाएंगे.

दरअसल, आज के दौर में शीशम की खेती निवेश के लिहाज से एक बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प मानी जाती है. अगर आप 100 से 500 शीशम के पेड़ लगाकर उन्हें करीब दो दशक तक छोड़ देते हैं, तो इससे होने वाली कमाई का आंकड़ा सुनकर आप हैरान हो जाएंगे.

से

और भी
Maharashtra News: पहले सूखे की मार, अब आंखों के सामने धू-धूकर जली गन्‍ना फसल, किसान ने आग में कूदने की कोशि‍श की

Maharashtra News: पहले सूखे की मार, अब आंखों के सामने धू-धूकर जली गन्‍ना फसल, किसान ने आग में कूदने की कोशि‍श की
यूपी में किसानों को जमीनी विवाद से मिली बड़ी राहत, योगी सरकार ने पेश किया पिछले 8 वर्षों का आंकड़ा

यूपी में किसानों को जमीनी विवाद से मिली बड़ी राहत, योगी सरकार ने पेश किया पिछले 8 वर्षों का आंकड़ा
UP में चक्रवाती तूफान ‘ARNAB’ को लेकर अलर्ट, योगी सरकार ने किसानों के लिए जारी की एडवाइजरी

UP में चक्रवाती तूफान ‘ARNAB’ को लेकर अलर्ट, योगी सरकार ने किसानों के लिए जारी की एडवाइजरी
प्लास्टिक का धांसू विकल्प: इंजीनियर ने मक्के के छिलके से बनाए कप, प्लेट और झोले, सरकार से मिला पेटेंट

प्लास्टिक का धांसू विकल्प: इंजीनियर ने मक्के के छिलके से बनाए कप, प्लेट और झोले, सरकार से मिला पेटेंट
चक्रवाती तूफान, वेस्‍टर्न डिस्‍टर्बेंस का डबल अटैक! देश के बड़े हिस्‍से पर होगा असर, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

चक्रवाती तूफान, वेस्‍टर्न डिस्‍टर्बेंस का डबल अटैक! देश के बड़े हिस्‍से पर होगा असर, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

अगर आप 500 शीशम के पेड़ लगाते हैं, उसे करीब 25 साल के लिए छोड़ देते हैं तो उसके आगे बड़ी से बड़ी नौकरी फीकी है. जानकारों के मुताबिक 25 साल में एक शीशम के पेड़ की कीमत करीब 50 हजार रुपये तक हो जाएगी. इसका मुकाबला आम खेती और बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) नहीं कर सकता. ये एक वेल्थ क्रिएशन आजमाया हुआ मॉडल है. इसमें नुकसान का कम चांस है, आइए शीशम की खेती से कमाई, खर्च और मुनाफे का पूरा गणित समझते हैं. 

Advertisement

कुल कमाई का गणित
अगर 500 पेड़ लगाते हैं,और 25 साल के बाद एक पेड़ की कीमत 50 हजार रुपये हो जाती है. तो 500 पेड़ों की कीमत करीब 2.50 करोड़ रुपये हो जाएगी. अगर मान लेते हैं कि 500 में से 10% पेड़ आंधी, बीमारी या देखभाल की कमी से खराब हो जाते हैं, तब भी 450 पेड़ पूरी तरह तैयार होंगे, जिससे 2.25 करोड़ रुपये बनता है. मौजूदा बाजार में अच्छी तरह तैयार शीशम के पेड़ की कीमत करीब 4 लाख रुपये या उससे ज्यादा बताई जाती है.

पेड़ लगाने के शुरुआत में 3 से 5 साल तक सिंचाई और देखभाल की जरूरत होती है, पेड़ों का तना सीधा और मोटा बने, इसके लिए शुरुआती वर्षों में कटाई-छंटाई और आवारा पशुओं से सुरक्षा बहुत जरूरी है. जिसपर अनुमानित खर्च 2 लाख रुपये आ सकता है, जबकि कमाई करोड़ों में होने वाली है. ऐसा नहीं है कि शीशम के पेड़ लगाने के लिए बहुत उपजाऊ जमीन चाहिए. आप बंजर पड़ी जमीन पर शीशम का पेड़ सही तरीके से लगाकर मोटी कमाई कर सकते हैं.

केवल पेड़ों की सही नस्ल का चुनाव करना होगा. 25 साल में एक पेड़ की कीमत 50,000 रुपये चाहिए तो सागौन (Teak), महोगनी (Mahogany), चंदन (Sandalwood), या प्रीमियम शीशम जैसे इमराती लकड़ियों से ही मिल सकती है. 500 पेड़ों के लिए कम से कम 1.5 से 2 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, ताकि पेड़ों को फैलने और मोटा होने के लिए पर्याप्त जगह और धूप मिल सके. 

Advertisement

यही नहीं, शुरुआती 5 वर्षों तक पेड़ों के बीच की जगह में अदरक, हल्दी, या सब्जियां उगाकर आप अपने रखरखाव का खर्च आसानी से निकाल सकते हैं. ऐसे में बिना जी-तोड़ मेहनत किए, शीशम के पेड़ लगाकर लंबी अवधि में  सुरक्षित संपत्ति बनाई जा सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बंजर भूमि से सोना बरसेगा... 500 पेड़ लगाकर भूल जाइए, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता |
    चल नहीं सकते ससुर, दीपिका ने की देखभाल...संभाली जॉइंट फैमिली, करियर की परवाह किए बगैर की शादी, बताते हुए रो पड़े पति |
    हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, बुल्गारिया के पायलट की मौत |
    दिवाली पर घर की सीलन वाली गंदी दीवार को कैसे छुपाएं? इन तरीकों से बिना पेंट कराए छिप जाएंगे दाग-धब्बे, खर्च भी आएगा कम |
    कोटा स्टोन या तांडूर स्टोन, घर में कौन-सा फर्श लगवाना है फायदेमंद? |
    चीनी कार कंपनी BYD की भारत में हुई बल्ले-बल्ले... 121.6% बढ़ी सेल्स |
    सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर के 20 पदों पर भर्ती, 2.08 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी, जानें योग्यता |
    28016 रन, 609 कैच, 63 शतक... क्रिकेट के मैदान पर इस दिग्गज का जलवा ही अलग था! |
    Daler Mehndi Controversy: 'माफी मांगने का सवाल ही नहीं', दलेर मेहंदी विवाद पर बोले मंत्री सुबोध उनियाल, मीका सिंह के दावों को किया खारिज |
    Diwali 2026: 8 या 9 नवंबर कब है दीपावली? जानें लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
    Advertisement