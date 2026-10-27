scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

VIDEO: अरावली की पहाड़ियों में भड़की भीषण आग, 3 KM दूर तक पहुंचीं लपटें...दमकल की कई गाड़ियां बुझाने में जुटीं

राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों पर लगी आग ने विकराल रूप ले लिया. सोमवार सुबह सरहेटा गांव के पास सूखी झाड़ियों में लगी आग तेज हवाओं के कारण सरहेटा और बर्डोद से करीब 3 किलोमीटर दूर गोहा की पहाड़ी तक पहुंच गई.

Advertisement
X
अरावली पहाड़ियों पर लगी आग ने लिया विकराल रूप. (Photo: Screengrabs)
अरावली पहाड़ियों पर लगी आग ने लिया विकराल रूप. (Photo: Screengrabs)

अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा में वार्ड नंबर-3 स्थित सरहेटा गांव के समीप सोमवार सुबह लगी आग ने देर शाम तक विकराल रूप ले लिया. आरावली की पहाड़ी पर सूखी झाड़ियों में लगी आग हवा के साथ फैलते हुए सरहेटा और बर्डोद की पहाड़ियों से करीब 3 किलोमीटर दूर गोहा की पहाड़ी तक पहुंच गई. आग की लपटों को देखकर आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन, वन विभाग और दमकल की टीमें कई घंटों तक मशक्कत करती रहीं. देर रात आग बुझाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया है. फिलहाल आग बुझाने का काम किया जा रहा है.

ग्रामीणों ने बताया की सोमवार सुबह करीब 10 बजे सरहेटा की पहाड़ी पर अज्ञात कारणों से सूखी झाड़ियों में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया. सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग और दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने भी टहनियों और पानी की मदद से आग बुझाने में सहयोग किया. दिनभर की मशक्कत के बाद सरहेटा और बर्डोद की पहाड़ियों के करीब ढाई किलोमीटर क्षेत्र में फैली आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तेज हवाओं और सूखी घास के कारण आग आगे लगातार फैलती जा रही है. फायर कर्मियों के अलावा वन विभाग की टीम व बड़ी संख्या में ग्रामीण का वालंटियर लोग भी आग बुझाने में मदद कर रहे हैं.

आग बुझाने में जुटी दमकल की कई गाड़ियां
देर शाम आग गोहा की पहाड़ी तक पहुंचने की सूचना मिलने पर अधिकारियों में फिर हलचल मच गई. मौके पर दो दमकल गाड़ियां तैनात की गईं. वन विभाग के रेंज अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. अंधेरा होने के कारण आग बुझाने में परेशानी आने पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया.

सम्बंधित ख़बरें

alwar village giant python rescue
अलवर में 250Kg का अजगर मिलने से गांव में मचा हड़कंप
करोड़ों के कर्ज में था मंडी व्यापारी.(Photo: Himanshu Sharma/ITG)
मंडी व्यापारी की मौत से हड़कंप, जलाशय का VIDEO आया सामने
राजस्थान निकाय चुनाव में जेनजी का जलवा. (Photo: ITG)
जयपुर से फाईज-सुमन, अलवर से नेहा... राजस्थान निकाय चुनाव में Gen Z ने दिखाया दम
Alwar Fake Saras ghee
₹300 किलो बिक रहा नकली घी, डिब्बे पर प्रिंट है लाइसेंस नंबर और डेयरी का नाम
पीड़ित के 2 दांत टूटे, 4 उंगलियों में फ्रैक्चर. (Photo: Screengrab)
Blinkit डिलीवरी बॉय को लाठी-डंडों से पीटा, CCTV में कैद हुई वारदात
Advertisement

तहसीलदार आशीष शर्मा ने बताया कि सुबह आग लगने की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी. ग्रामीणों के सहयोग से सरहेटा और बर्डोद की पहाड़ियों पर आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन देर शाम गोहा की पहाड़ी तक आग फैलने की सूचना मिली. आग बुझाने के प्रयास जारी हैं. एनडीआरएफ की टीम के सहयोग से शेष हिस्से में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा. प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि देर रात तक एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचेगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दुनिया में सिर्फ 3 पीस... ₹4.25 cr कीमत! इस घड़ी में हैं प्रभु राम-हनुमान और राम मंदिर |
    बंजर भूमि से सोना बरसेगा... 500 पेड़ लगाकर भूल जाइए, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता |
    चल नहीं सकते ससुर, दीपिका ने की देखभाल...संभाली जॉइंट फैमिली, करियर की परवाह किए बगैर की शादी, बताते हुए रो पड़े पति |
    हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, बुल्गारिया के पायलट की मौत |
    दिवाली पर घर की सीलन वाली गंदी दीवार को कैसे छुपाएं? इन तरीकों से बिना पेंट कराए छिप जाएंगे दाग-धब्बे, खर्च भी आएगा कम |
    कोटा स्टोन या तांडूर स्टोन, घर में कौन-सा फर्श लगवाना है फायदेमंद? |
    चीनी कार कंपनी BYD की भारत में हुई बल्ले-बल्ले... 121.6% बढ़ी सेल्स |
    सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर के 20 पदों पर भर्ती, 2.08 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी, जानें योग्यता |
    28016 रन, 609 कैच, 63 शतक... क्रिकेट के मैदान पर इस दिग्गज का जलवा ही अलग था! |
    Daler Mehndi Controversy: 'माफी मांगने का सवाल ही नहीं', दलेर मेहंदी विवाद पर बोले मंत्री सुबोध उनियाल, मीका सिंह के दावों को किया खारिज
    Advertisement