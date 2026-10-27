कोटा स्टोन या तांडूर स्टोन, घर में कौन-सा फर्श लगवाना है फायदेमंद?

घर बनवाते समय फर्श के लिए सही पत्थर चुनना आसान नहीं होता. बाजार में मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल्स के अलावा कोटा स्टोन और तांडूर स्टोन जैसे विकल्प भी मौजूद हैं. ये दोनों प्राकृतिक पत्थर हैं और इनका इस्तेमाल घरों, दफ्तरों, आंगन और दूसरे हिस्सों में किया जाता है. लेकिन इनकी कीमत, रंग, मजबूती और देखभाल में कुछ अंतर होता है. अगर आप भी अपने घर में नया फर्श बनवाने की सोच रहे हैं, तो सवाल उठता है कि कोटा स्टोन लगवाना बेहतर रहेगा या तांडूर स्टोन? इनमें से कौन-सा पत्थर कम बजट में अच्छा लुक देगा और लंबे समय तक चलेगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं.

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क्या होता है कोटा स्टोन और तांडूर स्टोन?

कोटा स्टोन राजस्थान के कोटा और आसपास के इलाकों में मिलने वाला प्राकृतिक पत्थर है. इसका इस्तेमाल घरों, स्कूलों, दफ्तरों, मंदिरों और गलियारों में फर्श बनाने के लिए लंबे समय से किया जाता रहा है. यह आमतौर पर हरे-भूरे और ग्रे रंग में मिलता है. इसकी सतह को जरूरत के हिसाब से घिसकर चिकना बनाया जा सकता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, जो कम खर्च में सादा और टिकाऊ फर्श बनवाना चाहते हैं. वहीं, तांडूर स्टोन तेलंगाना के ताण्डूर (Tandur) इलाके में पाया जाता है. यह भी एक तरह का प्राकृतिक चूना पत्थर है. यह पीले, ग्रे और नीले-ग्रे रंगों में मिल सकता है. अपने प्राकृतिक रंग और लुक के कारण इसका इस्तेमाल घरों के कमरों, हॉल, बरामदे और आंगन में किया जाता है. हालांकि, पत्थर का रंग और फिनिश उसकी उपलब्ध किस्म के हिसाब से बदल सकता है.

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कोटा स्टोन और तांडूर स्टोन में क्या अंतर है?

कोटा स्टोन और तांडूर स्टोन दोनों प्राकृतिक पत्थर हैं, लेकिन इनके रंग और दिखने का तरीका अलग हो सकता है. कोटा स्टोन का हरा-ग्रे रंग घर को सादा और पारंपरिक लुक देता है. वहीं, तांडूर स्टोन का पीला या हल्का ग्रे रंग फर्श को अलग पहचान दे सकता है. दोनों का इस्तेमाल घर के अंदर और बाहर किया जा सकता है, लेकिन सही पत्थर चुनने के लिए उसकी सतह, मोटाई और क्वालिटी देखना जरूरी है. इन पत्थरों की मजबूती भी उनकी क्वालिटी और लगाने के तरीके पर निर्भर करती है. दोनों रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इन पर भारी सामान खिसकाने से खरोंच आ सकती है. अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर इनकी सतह को दोबारा घिसकर और पॉलिश करके बेहतर बनाया जा सकता है.

घर के किस हिस्से में कौन-सा पत्थर लगवाना चाहिए?

अगर आप रसोई में फर्श बनवाना चाहते हैं, तो कोटा स्टोन पर विचार कर सकते हैं. यह रोजाना इस्तेमाल होने वाली जगहों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है. हालांकि, रसोई में तेल, हल्दी और दूसरी चीजों के दाग पड़ सकते हैं. इसलिए पत्थर की सही फिनिशिंग और सीलिंग कराना जरूरी है. हॉल और बेडरूम में कोटा स्टोन और तांडूर स्टोन दोनों लगाए जा सकते हैं. अगर आपको सादा और पारंपरिक लुक पसंद है, तो कोटा स्टोन अच्छा लग सकता है. वहीं, अगर आप फर्श में हल्का पीला या प्राकृतिक रंग चाहते हैं, तो तांडूर स्टोन का विकल्प देख सकते हैं. हालांकि, कमरे के रंग, रोशनी और फर्नीचर के हिसाब से पत्थर का नमूना देखकर ही फैसला करना बेहतर होगा.

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आंगन और बरामदे के लिए भी दोनों पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसी जगहों पर पत्थर की सतह पर खास ध्यान देना चाहिए. अगर फर्श पर बारिश का पानी पड़ता है, तो बहुत ज्यादा चिकनी सतह फिसलन पैदा कर सकती है. इसलिए बाहर के हिस्सों के लिए ऐसी फिनिश चुनें, जिस पर चलने में अच्छी पकड़ मिले.

कोटा स्टोन और तांडूर स्टोन की कीमत कितनी है?

घर का फर्श बनवाते समय कीमत सबसे अहम बातों में से एक होती है. मैजिकब्रिक्स की गाइड में दी गई अनुमानित दरों के मुताबिक, कोटा स्टोन की कीमत करीब 30 से 70 रुपये प्रति वर्ग फुट हो सकती है. वहीं, तांडूर स्टोन की कीमत लगभग 28 से 80 रुपये प्रति वर्ग फुट तक हो सकती है. ये पत्थर की कीमत के अनुमान हैं. असली कीमत उसकी क्वालिटी, मोटाई, रंग, फिनिश और स्थानीय बाजार के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है.

फर्श बनवाने का कुल खर्च केवल पत्थर खरीदने तक सीमित नहीं होता. इसमें पत्थर लगाने की मजदूरी, ढुलाई, घिसाई, पॉलिश और सीलिंग का खर्च भी जुड़ता है. गाइड के अनुसार, कोटा स्टोन लगवाने का कुल खर्च करीब 80 से 140 रुपये प्रति वर्ग फुट और तांडूर स्टोन का खर्च लगभग 55 से 140 रुपये प्रति वर्ग फुट हो सकता है. ये अनुमानित दरें हैं, इसलिए काम शुरू कराने से पहले अपने शहर के दुकानदार और मिस्त्री से कुल खर्च का हिसाब जरूर लें.

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इन पत्थरों की सफाई और देखभाल कैसे करें?

कोटा स्टोन हो या तांडूर स्टोन, दोनों को लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने के लिए नियमित सफाई जरूरी है. फर्श पर रोजाना झाड़ू लगाएं, ताकि धूल और रेत जमा न हो. सफाई के लिए सादा पानी या हल्के क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है. तेज एसिड वाले क्लीनर, सिरका और नींबू जैसे पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि ये चूना पत्थर की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर फर्श पर चाय, कॉफी, तेल या हल्दी गिर जाए, तो उसे जल्द साफ कर दें. इन पत्थरों में पानी और दूसरे तरल पदार्थ सोखने की क्षमता हो सकती है. ऐसे में सही सीलर लगवाने से दाग पड़ने का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है. सीलर को कितने समय बाद दोबारा लगाना है, यह पत्थर की स्थिति और इस्तेमाल पर निर्भर करता है.

पत्थर खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

कोटा स्टोन या तांडूर स्टोन खरीदते समय सिर्फ उसका रंग और कीमत देखकर फैसला न करें. पहले पत्थर की मोटाई, क्वालिटी और सतह की फिनिश जांचें. दुकानदार से नमूना लेकर देखें कि वह आपके घर की दीवारों, फर्नीचर और रोशनी के साथ कैसा लगेगा. यह भी पता करें कि पत्थर पानी कितना सोखता है और उसे लगाने के बाद किस तरह की देखभाल करनी होगी. पत्थर खरीदते समय लगाने, ढुलाई, घिसाई और पॉलिश का खर्च भी पहले से पूछ लें. इसके अलावा, जरूरत से थोड़ा ज्यादा पत्थर खरीदना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि फर्श लगाते समय कुछ टुकड़े कटने या टूटने से खराब हो सकते हैं. करीब 5 से 10 प्रतिशत अतिरिक्त पत्थर रखने से बाद में कमी पड़ने की आशंका कम हो सकती है.

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आखिर घर के लिए कौन-सा पत्थर है बेहतर?

अगर आप कम बजट में प्राकृतिक पत्थर का फर्श बनवाना चाहते हैं, तो कोटा स्टोन और तांडूर स्टोन दोनों पर विचार कर सकते हैं. कोटा स्टोन अपने हरे-ग्रे रंग और सादे लुक के कारण घरों और ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जगहों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. वहीं, तांडूर स्टोन उन लोगों को पसंद आ सकता है, जो फर्श में पीला या दूसरा प्राकृतिक रंग चाहते हैं. हालांकि, किसी एक पत्थर को हर घर के लिए सबसे अच्छा नहीं कहा जा सकता. सही चुनाव आपके बजट, घर के हिस्से, पत्थर की गुणवत्ता और पसंद पर निर्भर करेगा. इसलिए खरीदने से पहले दोनों पत्थरों के नमूने देखें और लगाने समेत कुल खर्च की तुलना करें. इससे आप अपने घर के लिए ऐसा फर्श चुन पाएंगे, जो देखने में अच्छा हो और आपकी जरूरत के हिसाब से सही भी रहे.

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