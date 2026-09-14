होटल के कमरे में किया गर्लफ्रेंड का मर्डर, फिर पुलिस को खुद किया फोन! ऐसे पकड़ा गया कातिल युवक

असम के गुवाहाटी में रंगिया रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया. रविवार को होटल के एक कमरे में 23 साल की मलानी गुरिया की लाश मिली. इस मामले में पुलिस ने उसके 22 साल के बॉयफ्रेंड अभिजीत किंडू को गिरफ्तार किया है. उस पर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी थी.

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मृतका की पहचान मलानी गुरिया के रूप में हुई है. वह असम के सोनितपुर जिले के हुगराजूली गांव की रहने वाली थी. वहीं, आरोपी अभिजीत किंडू उदलगुरी जिले के रोवता का निवासी है. पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, मलानी शनिवार रात चेन्नई से असम पहुंची थी. उसके साथ उसकी दो दोस्त भी थीं. तीनों रंगिया रेलवे स्टेशन पहुंचीं, जहां अभिजीत किंडू उन्हें लेने आया था. इसके बाद सभी एक ही होटल में ठहरे थे. मलानी और उसकी दोनों दोस्त होटल के अलग-अलग कमरों में रुकी थीं.

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि अभिजीत बाद में मलानी को अपने कमरे में बुलाकर ले गया था. दोनों ने वहां कुछ समय साथ बिताया. इसके बाद कमरे में मलानी की हत्या कर दी गई. पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे दोनों के रिश्ते में चल रहा तनाव हो सकता है. हालांकि, हत्या की असली वजह अभी साफ नहीं हुई है.

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रंगिया पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि अभिजीत ने मलानी की हत्या करने के बाद कथित तौर पर खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी. हालांकि, वह इसमें कामयाब नहीं हुआ. पुलिस को संदेह है कि दोनों के रिश्ते में चल रही उथल-पुथल इस वारदात की वजह हो सकती है. फिलहाल, पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है.

कामरूप जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सुभाषीष बरुआ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रंगिया पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि घटना के बाद आरोपी ने पुलिस को फोन किया था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है.

मलानी के साथ चेन्नई से आई उसकी दोनों दोस्तों ने पुलिस को बताया कि वे होटल से चेकआउट करने की तैयारी कर रही थीं. इसी दौरान उन्होंने मलानी को फोन किया था. फोन पर मलानी ने उनसे कहा कि वे दोनों वहां से चली जाएं, वह बाद में उनके साथ आ जाएगी. इसके बाद दोनों दोस्त होटल से निकल गईं.

मलानी की दोस्तों ने पुलिस को यह भी बताया कि मलानी और अभिजीत चेन्नई में एक साथ काम करते थे. पुलिस अब दोनों के रिश्ते, उनके बीच चल रहे तनाव और घटना से पहले हुई बातचीत के बारे में जानकारी जुटा रही है. जांच के दौरान होटल में ठहरने और वहां आने-जाने से जुड़े तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है.

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घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने होटल पहुंचकर जांच शुरू की. फॉरेंसिक टीम ने होटल के कमरे से सबूत जुटाए हैं. मलानी के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है.

पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. शुरुआती तौर पर रिश्ते में तनाव को हत्या की संभावित वजह माना जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस सबूतों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

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