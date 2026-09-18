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'हां मैं प्रेग्नेंट हूं', 67 की उम्र में मां बनने की फैली खबर, फूटा नीना गुप्ता का गुस्सा

नीना गुप्ता कुछ महीनों पहले विजय-रश्मिका की शादी के रिसेप्शन पर पहुंची थीं, जहां उनकी प्रेग्नेंसी की खबर सामने आई. हालांकि वो सब दावे बाद में झूठे साबित हुए. अब नीना ने बताया कि उन बातों से उन्हें कैसा महसूस हुआ.

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नीना ने तोड़ी चुप्पी (Photo: Instagram @neena_gupta)
नीना ने तोड़ी चुप्पी (Photo: Instagram @neena_gupta)

67 साल की एक्ट्रेस नीना गुप्ता बॉलीवुड में पिछले कुछ समय के अंदर अपना बड़ा नाम बनाने में कामयाब रही हैं. उम्र के इस पड़ाव में भी उनके बोल्ड अंदाज सुर्खियां बटोरते हैं. नीना अक्सर प्रेग्नेंसी की खबरों को लेकर भी छाई रहती हैं. कुछ वक्त पहले वो हैदराबाद में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के रिसेप्शन में गई थीं, जहां उनके प्रेग्नेंट होने की बातें सामने आने लगीं. 

प्रेग्नेंसी पर बोलीं नीना गुप्ता

नीना गुप्ता को रेड कार्पेट पर ऐसे अंदाज में देखा गया, जैसे वो प्रेग्नेंट हों. उन्होंने जो साड़ी पहनी थी, उसमें उनका पेट ऐसा नजर आया जैसे वो प्रेग्नेंट हैं. 67 साल की एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं, जब ये खबर फैली तो हर तरफ सनसनी सी मच गई. हालांकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग निकली, जिसपर नीना भी बाद में हंसने लगीं. अब उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर बात की. 

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न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने इस पूरी घटना पर गुस्सा जताते हुए कहा- मैं बहुत परेशान हो गई थी. मैंने शादी में साड़ी पहनी थी. साड़ी का कपड़ा थोड़ा मोटा था और उसकी प्लीट्स कुछ इस तरह पड़ गईं कि मेरे पेट के ऊपर थोड़ा उभार नजर आने लगा. बस फिर क्या था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं 60 की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई हूं. धीरे-धीरे जो भी मुझसे इस बारे में पूछता, मैं उसे मजाक में कहने लगी कि हां, मैं प्रेग्नेंट हूं. वैसे मैंने सुना है कि 70 की उम्र में भी एक महिला ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है, तो इसका मतलब है कि अभी मेरा भी चांस है. 

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सिंगल मदर रहीं नीना गुप्ता

नीना गुप्ता वैसे एक सिंगल मदर होने के कारण भी चर्चा में बनी रहती हैं. उन्होंने फैशन डिजाइनर-एक्ट्रेस मसाबा गुप्ता को अकेले पाल-पोसकर बड़ा किया. मसाबा वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज विव रिचर्ड की बेटी हैं. नीना और विव का अफेयर था, जिसमें वो क्रिकेटर के बच्चे की मां बनी थीं. नीना ने मसाबा को बिना उनके पिता के कैसे पाला, इसपर एक्ट्रेस भी पहले कई बार बात कर चुकी हैं. 

बात करें नीना गुप्ता के वर्क फ्रंट की, तो वो नेटफ्लिक्स की कॉमेडी सीरीज चुंबक में नजर आई हैं जिसे साराभाई वर्सेज साराभाई बनाने वाले आतिश कपाड़िया ने डायरेक्ट किया है. ये एक फैमिली शो है, जिसमें सुमित राघवन, अर्जुन बिजलानी, देवेन भोजानी जैसे जाने-माने कलाकार भी हैं. 

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