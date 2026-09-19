Silica Gel Packet Uses: 'Do Not Eat' लिखे पैकेट को कचरा समझकर न फेंकें, घर की इन 5 चीजों को सीलन और जंग से बचाएगा 'सिलिका जेल'

Silica Gel Packet Uses: ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर जूते, बैग, कपड़े, बोतल और इलेक्ट्रॉनिक सामान के डिब्बे तक के साथ छोटे-छोटे सफेद पैकेट आते हैं. ये पैकेट आपने भी जरूर देखे होंगे, जिन पर अक्सर ‘Do Not Eat’ लिखा होता है. इन्हें देखते ही ज्यादातर लोग बिना सोचे-समझे कूड़ेदान में फेंक देते हैं. लेकिन ये छोटे से पैकेट बेकार नहीं होते. घर में इनका कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है.

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दरअसल, ये सिलिका जेल के पैकेट होते हैं, जो अपने आसपास मौजूद नमी को सोखने में मदद करते हैं. यही वजह है कि इन्हें जूते, बैग, इलेक्ट्रॉनिक सामान और दूसरी चीजों की पैकिंग में रखा जाता है, ताकि नमी की वजह से सामान खराब ना हो. खासकर बारिश या ज्यादा नमी वाले मौसम में ये छोटे पैकेट काफी काम आ सकते हैं. अगर आपको पास भी सिलिका जेल के पैकेट पड़े हैं, तो इन्हें तुरंत फेंकने की जरूरत नहीं है. इन्हें कुछ छोटी-छोटी घरेलू चीजों को नमी से बचाने के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.



कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ रखें

कैमरा, लैपटॉप, ईयरफोन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान को नमी से नुकसान हो सकता है. ऐसे सामान को लंबे समय के लिए स्टोर करते समय उनके बैग या बॉक्स में सिलिका जेल का पैकेट रखा जा सकता है. ये बंद जगह के अंदर मौजूद नमी को कम रखने में मदद करता है. हालांकि, सिलिका जेल को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर डालने या खुले पोर्ट में रखने की जरूरत नहीं है. इसे बस सामान के स्टोरेज बॉक्स या केस में रखें.

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औजारों पर जंग लगने से बचाएगा

घर के टूलबॉक्स में रखे पेचकस, प्लायर, रिंच और दूसरे धातु के औजारों पर समय के साथ जंग दिखाई देने लगती है. इसकी एक वजह नमी भी हो सकती है. टूलबॉक्स में सिलिका जेल के कुछ पैकेट रखने से अंदर की नमी कम रखने में मदद मिल सकती है. इससे किसी भी धातु के सामान पर जंग लगने का खतरा कम करने में मदद मिलती है. ध्यान रखें कि औजारों को साफ और सूखा रखना भी उतना ही जरूरी है.

पुराने कागज और तस्वीरों को भी नमी से बचाएं

पुरानी तस्वीरें, जरूरी कागजात, प्रमाणपत्र और किताबें अगर लंबे समय तक नम जगह पर रखी रहें तो उनमें सीलन, बदबू और फफूंदी की समस्या हो सकती है. ऐसे सामान को एयरटाइट या अच्छी तरह बंद स्टोरेज बॉक्स में रखते समय सिलिका जेल के पैकेट रखे जा सकते हैं. इससे बॉक्स के अंदर की नमी कम रखने में मदद मिलेगी और कागजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है.

कार में शीशे पर धुंध की समस्या में भी आ सकता है काम

बरसात या ठंड के मौसम में कार के शीशों पर धुंध जमना आम बात है. कार के अंदर नमी ज्यादा होने पर ये समस्या और बढ़ सकती है. कार में सिलिका जेल पैकेट रखने से अंदर की नमी को कुछ हद तक कम रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, शीशे पर धुंध जमने पर कार का डिफॉगर/डीफॉगिंग सिस्टम ही मुख्य और ज्यादा भरोसेमंद तरीका है.

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फोन पानी में गिर जाए तो क्या सिलिका जेल काम आएगा?

अगर फोन गलती से पानी में गिर जाए तो सबसे पहले उसे बंद करें और चार्जिंग पर बिल्कुल न लगाएं. बाहर से पानी सुखाने के बाद उसे सिलिका जेल के साथ सूखी जगह पर रखा जा सकता है. सिलिका जेल आसपास की नमी कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि पानी से खराब हुआ फोन इससे ठीक हो जाएगा.

और हां, फोन को चावल में रखने के बजाय सही तरीके से सुखाना ज्यादा जरूरी है. अगर फोन के अंदर पानी चला गया है, तो जरूरत पड़ने पर सर्विस सेंटर से जांच कराना बेहतर है.

नोट: सिलिका जेल आमतौर पर नमी सोखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाने के लिए नहीं. पैकेट को बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें. अगर पैकेट फट गया है या जेल बाहर निकल आया है तो उसे सामान के सीधे कॉन्टैक्ट में न रखें.

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