scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पहले 6 बच्चों को बेरहमी से पीटा, फिर चप्पल पर थूक लगाकर चटवाया, वीडियो वायरल

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में छह बच्चों के साथ कथित अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है. भेलवा चौक के एक दुकानदार पर चोरी के आरोप में बच्चों की पिटाई करने और चप्पल पर थूक चटवाने का आरोप है. घटना का वीडियो वायरल है. पुलिस ने चार नाबालिगों को बाल सुधार गृह और दो को जेल भेजा है.

Advertisement
X
मोतिहारी में बच्चों के साथ हैवानियत. (Photo: ITG)
मोतिहारी में बच्चों के साथ हैवानियत. (Photo: ITG)

पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में चोरी के आरोप में पकड़े गए छह बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है. मधुबन थाना क्षेत्र के भेलवा चौक पर एक दुकानदार पर बच्चों की पिटाई करने और उन्हें चप्पल पर थूककर चटवाने का आरोप लगा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है. बताया जा रहा है कि बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करने के बाद दुकानदार ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया.

मामला मधुबन थाना क्षेत्र के भेलवा चौक का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, यहां धर्मेंद्र पटेल नाम के एक दुकानदार की किराना दुकान में चोरी का आरोप लगाते हुए छह बच्चों को पकड़ा गया था. इसके बाद दुकानदार ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की. आरोप है कि मामला यहीं नहीं रुका. बच्चों को चप्पल पर थूकने और फिर उसी थूक को चटवाने के लिए मजबूर किया गया. इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद बच्चों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं. बताया जा रहा है कि पकड़े गए छह लोगों में कुछ नाबालिग भी शामिल थे.

बच्चों पर चोरी आरोप लगाकर बर्बरता 

सम्बंधित ख़बरें

Tej Pratap Yadav alleges conspiracy at Patna event, Anushka Yadav responds.
तेज प्रताप यादव के साजिश के दावों पर अनुष्का और आकाश यादव का बयान
Prashant Kishor targets Samrat Choudhary and urges voters to defeat BJP in Bihar.
प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, सम्राट चौधरी और BJP पर साधा निशाना
सीने पर 9 कलश रखकर साधना कर रहे सुनील. (Photo: ITG)
सीने पर 9 कलश, नौ दिन बिना पानी... नवरात्र साधना की कहानी
ससुराल में मिला 19 साल की लड़की का शव. (Photo: ITG)
ससुराल में मिला नवविवाहिता का शव, दरवाजे पर किया अंतिम संस्कार
पेड़ के नीचे ग्रामीणों ने पूजा पाठ शुरू कर दी है (Photo ITG)
VIDEO: पेड़ के तने में बजरंगबली!अगरबत्ती लेकर पहुंचे ग्रामीण,पूजा शुरू

इस मामले में जो आरोप सामने आए हैं, वे बच्चों के साथ किए गए व्यवहार की गंभीरता को दिखाते हैं. चोरी का आरोप लगने के बाद बच्चों को पकड़ना और मामले की शिकायत पुलिस से करना अलग बात है, लेकिन खुद सजा देने के नाम पर किसी को अपमानित करना कानून और मानवीय गरिमा से जुड़े सवाल खड़े करता है. आरोप है कि दुकानदार ने पहले बच्चों की पिटाई की और फिर उन्हें चप्पल पर थूककर चटवाया. इसके बाद पुलिस को आवेदन देकर उन्हें गिरफ्तार करवाया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला लोगों का ध्यान खींच रहा है. हालांकि, चोरी के आरोपों की सच्चाई और घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है. किसी पर आरोप लगना और आरोप साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं.

Advertisement

बताया जा रहा है कि मधुबन थाना पुलिस ने इस मामले में केस नंबर 353/26 दर्ज किया था. इसके बाद छह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इनमें चार नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया, जबकि दो को मोतिहारी जेल भेज दिया गया. इस घटनाक्रम में एक तरफ किराना दुकान में चोरी का आरोप है, तो दूसरी तरफ बच्चों के साथ कथित तौर पर किए गए अमानवीय व्यवहार का मामला है. दोनों पहलुओं की जांच महत्वपूर्ण है. चोरी हुई थी या नहीं और घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ, इसका फैसला जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए.

वीडियो वायरल, आधिकारिक बयान का इंतजार

घटना 10 अक्टूबर की बताई जा रही है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस मामले में अभी तक किसी अधिकारी का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इसलिए घटना से जुड़े सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. आजतक और बिहार तक भी इस मामले की पुष्टि नहीं करते हैं. वायरल तस्वीरें और वीडियो जरूर चर्चा में हैं, लेकिन केवल वीडियो के आधार पर घटना के सभी पहलुओं को अंतिम रूप से सही नहीं माना जा सकता. इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चोरी के आरोप की जांच कानून के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन क्या किसी दुकानदार को बच्चों के साथ मारपीट करने और उन्हें इस तरह अपमानित करने का अधिकार है. कानून हाथ में लेने और बच्चों की गरिमा से जुड़े इस मामले में आधिकारिक जानकारी और जांच के निष्कर्षों का इंतजार है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नवरात्र में कन्या पूजन कब होगा? 19 अक्टूबर के शुभ मुहूर्त नोट कर लें |
    पहले 6 बच्चों को बेरहमी से पीटा, फिर चप्पल पर थूक लगाकर चटवाया, वीडियो वायरल |
    'सुधार नहीं किया तो रद्द होगा लाइसेंस', FSSAI ने रेडिसन ब्लू होटल को जारी किया नोटिस |
    कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू, बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर होगी सख्त कार्रवाई |
    'पत्नी अर्धांगनी होती है...' रविता-अमरदीप को फांसी देते हुए जज ने किया 'सावित्री' का जिक्र; मेरठ के अमन कश्यप हत्याकांड की पूरी कहानी |
    बांग्लादेश में मंदिर के पास बीफ पार्टी, अब दुर्गा पूजा पर छात्रों ने की गोकशी की तैयारी |
    प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, सम्राट चौधरी और BJP पर साधा निशाना |
    चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और सत्ता परिवर्तन पर इमरान मसूद ने बीजेपी को घेरा |
    DJ के 'कच्चा बादाम' बजाने पर बौखलाईं अंजलि अरोड़ा, दे डाली धमकी, मचा बवाल |
    क्या 3 महीने में हो पाएंगे UP पंचायत चुनाव? जानिए हाईकोर्ट के फैसले के बाद के समीकरण
    Advertisement