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पीठ पर बैग डाले घूम रहा था शख्स, उसमें निकली 36 लाख की चांदी... देखकर अफसर भी चौंक गए

ये कहानी बिहार के गया रेलवे जंक्शन की है. यहां एक आदमी पीठ पर बैठ डाले घूम रहा था. रेलवे पुलिस तलाशी ले रही थी. इस दौरान उस यात्री के बैग से 14.835 किलोग्राम चांदी के जेवरात निकले, जिन्हें देख अधिकारी भी चौंक गए. चांदी की कीमत करीब 36 लाख रुपये है. पुलिस ने पूछा तो कोई कागजात नहीं दिखा सका. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

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रेलवे जंक्शन परिसर में पकड़ा गया आरोपी. (Photo: Screengrab)
रेलवे जंक्शन परिसर में पकड़ा गया आरोपी. (Photo: Screengrab)

बिहार के गया रेलवे जंक्शन पर अपराध पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन सतर्क के तहत रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक संदिग्ध यात्री की तलाशी के दौरान उसके पिट्ठू बैग से 14.835 किलोग्राम चांदी बरामद की है. इस चांदी की बाजार में कीमत करीब 36 लाख रुपये है. पुलिस ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की सूचना आयकर विभाग को दी है.

पुलिस का कहना है कि गया जंक्शन पर पिछले कई दिनों से रेल थाना प्रभारी बनारसी यादव के नेतृत्व में ऑपरेशन सतर्क चलाया जा रहा है. इसके तहत पूरे जंक्शन परिसर सभी प्लेटफॉर्मों यार्ड और सर्कुलेटिंग एरिया में आने-जाने वाले संदिग्ध लोगों और आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. इसी को लेकर रेल पुलिस गश्त पर थी.

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चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक यात्री पीठ पर एक बड़ा पिट्ठू बैग लेकर तेज कदमों से बाहर की ओर जाता हुआ नजर आया. उसके हाव-भाव और जल्दबाजी देखकर जवानों को उस पर शक हुआ. पुलिस ने उसे रोक लिया और उसके बैग की तलाशी ली. तलाशी के दौरान बैग से पुलिस ने 14.853 किलोग्राम चांदी के जेवर और चांदी के टुकड़े बरामद हुए. जिन्हें देखकर पुलिस अफसर भी हैरान रह गए.

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इसके बाद रेल पुलिस ने उस यात्री से बरामद जेवरात के कागजात, बिल, जीएसटी की रसीद और ले जाने की अनुमति से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई भी कागजात नहीं दिखा सका. जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गया रेल थाने ले आई. थाने में की गई पूछताछ में यात्री ने अपनी पहचान जमशेद अली मलिक के रूप में बताई.

उसने बताया कि वह पश्चिम बंगाल के दासपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह यह सारी चांदी गया से लेकर पश्चिम बंगाल बेचने के लिए जा रहा था. इस मामले में रेल थाना प्रभारी बनारसी यादव ने बताया कि यह मामला टैक्स चोरी और अवैध तस्करी का है. बिना किसी वैध कागजातों के इतनी बड़ी मात्रा में चांदी ले जाना अपराध है. बरामद सभी जेवरात को जब्त कर लिया गया है और इस पूरे मामले की लिखित सूचना आयकर विभाग को दे दी गई है, ताकि टैक्स चोरी के एंगल से भी जांच की जा सके. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार यात्री से यह पता लगाने में जुटी है कि यह चांदी गया में कहां से लाई गई थी.

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