scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डायन बताकर महादलित महिला की हत्या, युवक की मौत के बाद जिंदा करने का बनाया दबाव

बिहार के जमुई के अमरथ गांव में 40 वर्षीय महादलित महिला दुतीय देवी की हत्या का मामला सामने आया है. आरोप है कि गांव के एक युवक की मौत के बाद महिला को डायन बताकर उसे जिंदा करने का दबाव बनाया गया और फिर पीट-पीटकर मार डाला गया. पुलिस ने FSL टीम से साक्ष्य जुटवाए हैं और संदिग्धों की पहचान में लगी है.

Advertisement
X
हत्या कर झाड़ियों में फेंका शव.(Photo: Screengrab)
हत्या कर झाड़ियों में फेंका शव.(Photo: Screengrab)

बिहार के जमुई में अंधविश्वास के चलते महादलित एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. जमुई सदर थाना क्षेत्र के अमरथ गांव में गुरुवार रात करीब 40 वर्षीय दुतीय देवी को डायन बताकर निशाना बनाया गया. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

मृतका की पहचान रूपा मांझी की बेटी दुतीय देवी के रूप में हुई है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, गांव के बिहारी मांझी के बेटे संदीप मांझी की गुरुवार को मौत हो गई थी. इसके बाद परिजनों और कुछ ग्रामीणों ने उसकी मौत को सामान्य नहीं माना और महिला पर भूत-प्रेत तथा जादू-टोना करने का आरोप लगाने लगे.

यह भी पढ़ें: जमुई-समस्तीपुर के बाद गया! लड़की के साथ घूम रहे युवक को लड़कों ने पीटा, 8 गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

परिजनों ने डॉक्टरों की गैरमौजूदगी का लगाया आरोप.(Photo: AI-generated)
दो महिलाओं की मौत के बाद सदर अस्पताल में बवाल, शव रखकर परिजनों का विरोध
gaya sherghati moral policing
Bihar के गया में फिर सामने आया मोरल पुलिसिंग का मामला
gaya sherghati moral policing like jamui
जमुई-समस्तीपुर के बाद गया! लड़की के साथ घूम रहे युवक को लड़कों ने पीटा
Heavy Police Security as Main Accused Nandan Yadav Presented in Jamui Court in Minor Harassment Case
जमुई छेड़खानी मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेज गया नंदन यादव
Heavy Police Security as Main Accused Nandan Yadav Presented in Jamui Court in Minor Harassment Case
चेहरा झुका, चलने की हालत नहीं, नंदन को कंधे पर टांगकर कोर्ट लाई पुलिस

आरोप है कि अंधविश्वास के कारण महिला पर संदीप मांझी को दोबारा जिंदा करने का दबाव बनाया गया. इसी विवाद के बीच गांव के कुछ लोगों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद शव को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया गया. हालांकि, हत्या में शामिल लोगों की भूमिका और घटना की पूरी परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है.

Advertisement

मौके पर पहुंची पुलिस, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

महिला का शव मिलने की सूचना पर जमुई टाउन थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. शव की स्थिति देखकर उसके साथ बर्बरता किए जाने की आशंका जताई गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया गया.

घटनास्थल पर प्रभारी एसडीपीओ सह साइबर डीएसपी अभिषेक कुमार भी पुलिस टीम के साथ पहुंचे. उन्होंने मौके का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से मामले की जानकारी ली. पुलिस ने वार्ड नंबर 11 के सदस्य सुधीर मांझी से भी पूछताछ की है, ताकि घटना के संबंध में जरूरी जानकारी जुटाई जा सके.

प्रभारी एसडीपीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि अमरथ गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पीछे झाड़ियों में एक महिला का शव पड़ा है. जानकारी मिलते ही टाउन थाना की टीम मौके पर पहुंची और FSL टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए. उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है. हत्या के कारणों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका का खुलासा अनुसंधान पूरा होने के बाद ही किया जा सकेगा.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अंधविश्वास के एंगल से जांच

Advertisement

पुलिस ने अभी तक कैमरे पर आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं. हालांकि, आजतक को पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, महिला की हत्या के पीछे अंधविश्वास की आशंका जताई जा रही है. संदीप मांझी की मौत के बाद महिला पर डायन होने का आरोप लगाए जाने की बात भी जांच के दायरे में है.

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने वार्ड नंबर 11 के सदस्य सुधीर मांझी से गहन पूछताछ की है. पुलिस मामले से जुड़ी जानकारियां जुटाने और संदिग्धों की पहचान करने में लगी है. बताया जा रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं, ताकि वे फरार न हो सकें.

फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ रही है. इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं को निशाना बनाए जाने का गंभीर सवाल खड़ा किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    MP: खरगोन से हाई प्रोफाइल फैमिली की बहू का अपहरण... इंदौर से होते हुए राजस्थान तक पहुंचे तार, लाखों के जेवर और नकदी ले जाने की चर्चा |
    संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे NSUI कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में |
    CJP की सिर्फ तिरंगा फहराने की जिद या कोई और मकसद? देखें ब्लैक & व्हाइट |
    गुवाहाटी में ULFA (I) के IED मामले में NIA की चार्जशीट, परेश बरुआ समेत 5 आरोपी नामजद |
    कनॉट प्लेस पर प्रदर्शनकारी Vs कारोबारी... दिपके की तिरंगा यात्रा में क्या-क्या हुआ? |
    Suji Aloo Pancake: बोरिंग पोहा-पराठा छोड़ें, 1 कप सूजी से वीकेंड पर बनाएं टेस्टी मजेदार पैनकेक, हर कोई पूछेगा कैसे बनाया |
    पंजाब में मानसा बंद के दौरान फूटा गुस्सा! तंबाकू और सिगरेट की खुली दुकान देख भड़के प्रदर्शनकारी, सड़क पर फेंका सामान |
    बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अस्पताल में भर्ती, चेस्ट इंफेक्शन की शिकायत |
    एक बयान तिलमिलाया पाकिस्तान, भारत को दी जवाबी कार्रवाई की धमकी |
    घर में घुसे, हाथ बांधे और मुंह पर टेप लगाकर किया मर्डर... गुरुग्राम में लूटपाट कर ऐसे फरार हुए बदमाश
    Advertisement