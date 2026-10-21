मेला देखकर लौट रहे थे पिता-पुत्र, थार से टक्कर में तीन की मौत... झोपड़ी की छत पर जा गिरा महिला का शव

बेगूसराय में दुर्गा मेला देखकर घर लौट रहे तीन लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई. मरने वालों में एक पिता, उनका सात साल का बेटा और परिवार की एक महिला शामिल हैं. तीनों एक बाइक पर सवार थे. मुंगेर से मेला देखकर घर लौट रहे थे. तभी रास्ते में एक थार से उनकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक थार के नीचे घुस गई और करीब दस मीटर तक घिसटती चली गई. हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

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हादसे की एक और डराने वाली तस्वीर सामने आई. टक्कर के बाद महिला का शव उछलकर सड़क किनारे बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा. बाकी दोनों शव सड़क और उसके आसपास मिले. मृतकों की पहचान रघुनाथपुर बरारी के वार्ड नंबर-3 के रहने वाले संतोष यादव उर्फ सत्तन, उनके सात साल के बेटे आयुष कुमार और डंडारी निवासी सुलेखा देवी के रूप में हुई है. संतोष की उम्र 43 साल थी और सुलेखा देवी 40 साल की थीं.

सुलेखा रिश्ते में संतोष की सरहज थीं. तीनों मुंगेर में दुर्गा मेला देखने गए थे. मेला देखने के बाद एक ही बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान एनएच-333बी पर टोल प्लाजा के पास उनकी बाइक की सामने से आ रही थार से टक्कर हो गई.

थार खगड़िया की तरफ से आ रही थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक थार के नीचे फंस गई. इसके बाद बाइक करीब दस मीटर तक गाड़ी के साथ घिसटती चली गई. हादसे में तीनों बाइक सवारों की जान चली गई. टक्कर के बाद उनके शव अलग-अलग जगहों पर जा गिरे. महिला का शव सड़क किनारे बनी एक झोपड़ी की छत पर मिला.

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इस हादसे में सात साल के आयुष की भी जान चली गई. वह अपने पिता के साथ दुर्गा मेला देखने गया था. मेला देखकर दोनों घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने दोनों की जान ले ली. एक ही हादसे में पिता और बेटे की मौत की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में चीख-पुकार मच गई. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. सड़क पर क्षतिग्रस्त बाइक और थार पड़ी थीं. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी ली.

पुलिस हादसे की वजह का पता लगाने में जुटी है. फिलहाल, हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और टक्कर की असल वजह क्या थी, इसकी जांच की जा रही है. जांच पूरी होने से पहले दुर्घटना के लिए किसी एक वजह को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. इस हादसे ने एक बार फिर सड़क पर सावधानी बरतने की जरूरत को सामने ला दिया है. हालांकि, इस मामले में दुर्घटना की सटीक वजह जांच के बाद ही साफ होगी.

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