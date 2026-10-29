बिहार MLC चुनाव में बड़ा उलटफेर: 8 सीटों के नतीजे घोषित, RJD को दो सीटों का फायदा, NDA को झटका और जन सुराज का खाता खुला

बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 में आठ सीटों के नतीजे आ गए हैं. इस बार राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD को दोहरा फायदा हुआ है, जबकि NDA को एक सीट का नुकसान उठाना पड़ा है. NDA ने तीन सीटें जीती हैं, जिनमें भाजपा को दो और जदयू को एक सीट मिली है. RJD के खाते में दो सीटें आई हैं. जन सुराज पार्टी ने एक सीट जीती है और दो निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते हैं.

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ये चुनाव शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों के लिए हुए थे. शिक्षक सीटों में पटना से RJD के डॉ. संजीव कुमार सिंह जीते हैं. सारण से निर्दलीय राहुल राज ने जीत दर्ज की. दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज पार्टी के डॉ. सुरेश प्रसाद राय विजयी रहे. तिरहुत शिक्षक सीट भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह के नाम रही.

स्नातक सीटों पर भी नतीजे अलग अलग दलों के पक्ष में गए. पटना स्नातक सीट से जदयू के नीरज कुमार जीते. कोसी स्नातक सीट पर भाजपा के डॉ. एन.के. यादव ने जीत हासिल की. तिरहुत स्नातक सीट निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी के खाते में गई. दरभंगा स्नातक सीट से RJD के अनिल झा जीते.

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चुनाव से पहले इन आठ सीटों में RJD के पास एक भी सीट नहीं थी. अब पार्टी ने दो सीटें जीत ली हैं, यानी उसे सीधा फायदा हुआ है. दूसरी तरफ पिछले चुनाव में इन्हीं आठ सीटों में NDA के पास चार सीटें थीं. इस बार यह संख्या घटकर तीन रह गई है. यानी NDA को एक सीट का नुकसान हुआ है. जन सुराज पार्टी ने इस चुनाव में एक सीट जीतकर अपनी एंट्री दर्ज कराई है. दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है, यानी कुल आठ सीटों में दो सीटें निर्दलीयों के हिस्से आईं.

दरभंगा स्नातक सीट पर जीत के बाद RJD ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. पार्टी ने लिखा कि दरभंगा में राजद का परचम लहराया है. RJD का आरोप है कि चुनाव आयोग, सत्ता पक्ष और दरभंगा प्रशासन की तरफ से तमाम पैंतरेबाजी और धांधली की गई. इसके बावजूद पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार झा की शानदार जीत हुई है. पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से उन्हें बधाई भी दी. ये आरोप RJD की तरफ से लगाए गए हैं.

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