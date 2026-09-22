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'छिटपुट घटनाएं हो रहीं...', जमुई कांड पर मंत्री और JDU प्रदेश अध्यक्ष के ये कैसे बोल

जमुई में नाबालिग से बदसलूकी के मामले में JDU के दो नेताओं के बयान चर्चा में हैं. दोनों ने अपने-अपने बयान में 'छिटपुट घटना' का जिक्र किया है.

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दोनों नेताओं ने जमुई की घटना को बताया 'छिटपुट'. (File Photo)
दोनों नेताओं ने जमुई की घटना को बताया 'छिटपुट'. (File Photo)

बिहार के जमुई में नाबालिग से बदसलूकी के मामले ने पुलिस कार्रवाई के साथ नेताओं के बयानों को भी चर्चा में ला दिया है. JDU के दो नेताओं ने इस घटना को लेकर बात की, लेकिन दोनों के बयानों में एक शब्द साझा था ‘छिटपुट’. JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने घटना को ‘छिटपुट’ बताया, जबकि मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में ऐसी ‘छिटपुट घटनाएं’ हो रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता.

मामला 19 सितंबर की शाम का है. जमुई में एक नाबालिग अपने दोस्त के साथ कोचिंग से लौट रही थी. इसी दौरान कुछ युवकों ने दोनों को रास्ते में रोक लिया. लड़की के साथ बदसलूकी का आरोप है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने जांच तेज कर दी. अब तक तीन नाबालिगों को पकड़ा गया है. वहीं 7 से 8 युवकों के नाम सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की जांच चल रही है.

उमेश कुशवाहा ने क्या कहा?

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उमेश कुशवाहा से जब जमुई की घटना को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने इसे ‘छिटपुट घटना’ बताया. उनका कहना था कि ऐसी घटनाओं पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और सरकार भी इसे लेकर गंभीर है.

श्रवण कुमार बोले- ‘छिटपुट घटनाएं हो रही हैं’

इसी मामले पर बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी ‘छिटपुट’ शब्द का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता. साथ ही उन्होंने जमुई में हुई घटना को दुखद बताया और कहा कि सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है.

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जमुई में क्या हुआ था?

19 सितंबर की शाम का यह मामला है. वायरल वीडियो में एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी का आरोप है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तीन नाबालिगों को पकड़ा. इनमें दो की उम्र 17 से 18 साल के बीच बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, 7 से 8 युवकों के नाम भी सामने आए हैं और उनकी भूमिका की जांच की जा रही है.

मामले की जांच के लिए SIT बनाई गई है. जमुई SDPO की निगरानी में टीम पूरे मामले की पड़ताल कर रही है. पुलिस ने BNSS की धाराओं 128, 74 और 75 के साथ POCSO एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत केस दर्ज किया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने वाले 32 अकाउंट्स के खिलाफ भी टेकडाउन की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में जिसकी भी भूमिका सामने आएगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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