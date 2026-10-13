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बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में पलटी नाव, 5 लोगों के डूबने की आशंका

बिहार के हाजीपुर में राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के पास गंगा नदी में नाव पलट गई. नाव पर करीब 20 लोग सवार थे और सभी भोज खाने जा रहे थे. हादसे में 5 लोगों के डूबने की आशंका है.

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सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस-प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया (Photo- ITG)
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस-प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया (Photo- ITG)

बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया. घटना राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के पास की है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, नाव पर 15 से 20 लोग सवार थे. हादसे के बाद नदी में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में 5 लोगों के डूबने की आशंका है. हालांकि, वास्तविक संख्या की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

जानकारी के मुताबिक, नाव पर सवार सभी लोग भोज खाने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान गंगा नदी में नाव अचानक पलट गई. नाव पलटने से उस पर सवार लोग नदी में गिर गए. घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में स्थानीय पुलिस-प्रशासन को इसकी सूचना दी गई.

हादसे के बाद इलाके में मचा हड़कंप

गंगा नदी में नाव पलटने की घटना सामने आने के बाद इलाके में चिंता का माहौल है. हादसे में कितने लोग प्रभावित हुए हैं और कितने लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका है, इसकी पूरी जानकारी का अभी इंतजार है. फिलहाल नाव पलटने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है. घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और प्रशासन की आधिकारिक पुष्टि सामने आने के बाद ही हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या और अन्य तथ्यों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी.

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