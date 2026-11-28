Bhangarh Fort: भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर खींचती है लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो अपनी रहस्यमयी कहानियों और डरावने किस्सों के कारण चर्चा में रहती हैं. राजस्थान का भानगढ़ किला भी इन्हीं जगहों में से एक है. अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे इस किले को देश की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है. यहां पुराने महल, मंदिर, खंडहर और सुनसान गलियां देखने को मिलती हैं जो इसके इतिहास को बयां करती हैं. कहा जाता है कि इस किले से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं, जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं.

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यही वजह है कि डर और रोमांच का अनुभव करने के लिए पर्यटक यहां दूर-दूर से पहुंचते हैं. हालांकि, भानगढ़ सिर्फ डरावनी कहानियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी ऐतिहासिक विरासत, वास्तुकला और खूबसूरत नजारों के लिए भी मशहूर है. अगर आप भी किसी ऐसी जगह घूमना चाहते हैं, जहां इतिहास और रहस्य का अनोखा मेल देखने को मिले तो भानगढ़ किला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

भानगढ़ किले से जुड़ी है रहस्यमयी कहानी

अरावली की पहाड़ियों के बीच बना भानगढ़ किला पहली नजर में ही लोगों का ध्यान खींच लेता है. यहां पहुंचने पर आपको पुराने मकान, टूटी दीवारें, खाली दरवाजे और खंडहर दिखाई देंगे. इन सबके बीच इस जगह से जुड़ी कई डरावनी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं.

सबसे मशहूर कहानी सिंघिया नाम के एक तांत्रिक और राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है. कहा जाता है कि तांत्रिक राजकुमारी से प्यार करता था और उसे पाने के लिए जादू-टोने का सहारा लेना चाहता था. लेकिन उसका यह प्रयास सफल नहीं हुआ. पकड़े जाने के बाद उसने मरने से पहले पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया.

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मान्यता है कि इसी श्राप के बाद यह पूरा शहर उजड़ गया और यहां दोबारा कोई बस नहीं पाया. कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के समय यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ असामान्य महसूस होता है. हालांकि, इन कहानियों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

कभी गुलजार हुआ करता था भानगढ़

भानगढ़ किले का इतिहास भी काफी दिलचस्प है. इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए करवाया था. उस समय यह जगह काफी आबाद थी. यहां बाजार, घर, मंदिर और बड़ा शाही महल हुआ करता था.

समय के साथ यह शहर वीरान हो गया. इतिहासकारों के मुताबिक, इसके पीछे पानी की कमी और राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव जैसी वजहें हो सकती हैं. हालांकि, इसके उजड़ने की असली वजह को लेकर आज भी अलग-अलग बातें कही जाती हैं.

किले में देखने को मिलेंगी ये खूबसूरत जगहें

भानगढ़ किले में घूमने के दौरान आपको पुराने बाजार की गलियां, बड़े-बड़े प्रवेश द्वार, हवेलियों के खंडहर और शाही महल देखने को मिलेंगे. यहां कई प्राचीन मंदिर भी हैं, जिनकी वास्तुकला काफी आकर्षक है. इन मंदिरों में 17वीं शताब्दी की नागर शैली की झलक देखने को मिलती है.

किले के अंदर जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही शांत माहौल महसूस होगा. यहां की पुरानी इमारतें और प्राकृतिक खूबसूरती इसे खास बनाती हैं. अगर आपको इतिहास और रहस्यमयी जगहों को देखने का शौक है तो यह जगह घूमने के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है.

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दिल्ली और जयपुर से कैसे पहुंचें?

भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है. यहां दिल्ली से सड़क के रास्ते पहुंचने में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं. वहीं, जयपुर से भानगढ़ किला लगभग 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है. आप अपनी कार या टैक्सी से यहां जा सकते हैं. ट्रेन से आने वाले पर्यटक अलवर तक पहुंचकर आगे सड़क के रास्ते किले जा सकते हैं.

घूमने का सही समय क्या है?

राजस्थान में गर्मियों के दौरान काफी तेज गर्मी पड़ती है. ऐसे में भानगढ़ घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और आप आराम से किले की सैर कर सकते हैं. सुबह के समय यहां घूमना ज्यादा बेहतर रहेगा.

सूर्यास्त के बाद जाने की नहीं है इजाजत

भानगढ़ किले में घूमने के लिए समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नियमों के मुताबिक, यहां सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं है. किले में रात बिताना भी प्रतिबंधित है. इसलिए अगर आप यहां घूमने का प्लान बना रहे हैं तो दिन के समय ही पहुंचें और सूर्यास्त से पहले बाहर निकल जाएं.

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