भारतीय रेलवे में सफर के दौरान एक अजीब मामला सामने आया है. वाराणसी से गोरखपुर के लिए जाने वाली एक ट्रेन में यात्री के पास कंफर्म ट्रेन टिकट होने के बाद भी उसकी बर्थ नहीं मिली, क्‍योंकि जिस कोच में उसकी बर्थ अलॉट की गई थी, वो बर्थ उस कोच में थी ही नहीं.

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उस कोच में कुल 52 बर्थ बनाए गए थे, लेकिन यात्री को 54 नबंर की सीट मिली थी. 22 नवंबर को देर रात सामने आई इस घटना ने भारतीय रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम और बर्थ-एलोकेशन प्रोसेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यात्री का नाम इशान बाजपेयी है, जो ट्रेन नंबर 15132, वाराणसी सिटी-नेपालगंज रोड एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे. उन्‍होंने बताया कि AC 2-टियर कोच से उनका कंफर्म बर्थ नंबर, A1/54, गायब है. कोच में सिर्फ 52 बर्थ थीं, जिससे उन्हें अपनी सीट नहीं मिल पाई.

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

बाजपेयी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस घटना का एक वीडियो शेयर किया. साथ ही अपने कंफर्म टिकट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. उनके बुकिंग स्टेटस में CNF/A1/54/SU दिखा, जो कोच A1 में 54 नंबर की कंफर्म साइड-अपर बर्थ दिखाता है.

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Travelling on Train 15132 tonight. My ticket confirms A1/54, but the coach has only 52 berths. Being left without your confirmed seat at 10:45 PM, on an overnight journey, is extremely frustrating. Complaint raised on 139. How can this happen? @RailwaySeva @RailMinIndia https://t.co/jSQty1K5PK — Ishan Bajpai (@IshanBajpai09) November 22, 2026

अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बाजपेयी ने कहा कि उन्‍हें रात करीब 10.45 बजे रात भर के सफर की तैयारी करते समय इस दिक्‍कत का पता चला. उन्‍होंने यह भी कंफर्म किया कि उन्होंने रेलवे हेल्पलाइन 139 पर शिकायत दर्ज कराई है और रेलवे सेवा और रेल मंत्रालय को टैग करके जवाब मांगा है. इस घटना ने सोशल म‍ीडिया यजर्स को बहुत ज्‍यादा आकर्षित किया. यात्रियों ने सवाल उठाया कि ऐसी बर्थ के लिए कंफर्म रिजर्वेशन कैसे जारी किया जा सकता है, जो कोच में फिजिकल उपलब्‍ध नहीं थी.

सॉफ्टवेयर में थी गड़बड़ी

शिकायत का जवाब देते हुए, इंडियन रेलवे के ऑफिशियल शिकायत-निवारण हैंडल, रेलवे सेवा ने कहा कि मामला जरूरी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है. अकाउंट ने परेशानी के लिए अफसोस भी जताया और यात्री को RailMadad पोर्टल इस्तेमाल करने या हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करने की सलाह दी.

नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने बाद में माना कि टेक्निकल दिक्कत की वजह से यह गड़बड़ी हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, वाराणसी डिवीजन के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि बाजपेयी अकेले पैसेंजर नहीं थे जिन पर इस गलती का असर हुआ. दोनों पैसेंजर्स को उसी ट्रेन में दूसरी बर्थ पर बिठा दिया गया. रेलवे अधिकारी ने कहा कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से बर्थ अलॉट की गई थीं और संबंधित डिपार्टमेंट को इस समस्या को ठीक करने के लिए अलर्ट कर दिया गया है.

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