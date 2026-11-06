'अपराधी का एनकाउंटर हो लेकिन जाति देखकर नहीं', बिहार सरकार पर बरसे भाई वीरेंद्र

बिहार में अपराध और पुलिस एनकाउंटर को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अगर कोई असली अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है और जवाबी कार्रवाई में उसका एनकाउंटर होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है.

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लेकिन किसी को निजी दुश्मनी के कारण किसी केस में नामजद कर अपराधी नहीं कहा जा सकता. सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपराध पर रोक लगाए और असली अपराधियों की पहचान करे.

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पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर एनकाउंटर सही कारणों से हुआ है तो उन्हें इस पर कुछ नहीं कहना. लेकिन सरकार अपराध रोकने के नाम पर एनकाउंटर कर रही है, जबकि असली अपराधियों की पहचान करने में नाकाम है. उन्होंने इसे गलत बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति को न्याय मिलने का अधिकार है.

जाति देखकर नहीं होना चाहिए एनकाउंटर

RJD विधायक ने कहा कि जब किसी अपराधी की मौत होती है तो शायद ज्यादा विरोध नहीं होता, लेकिन जब किसी व्यक्ति का एनकाउंटर किया जाता है और उसके पीछे जाति का कारण नजर आता है तो इस पर गंभीर सवाल उठते हैं. उन्होंने कहा कि एनकाउंटर जाति के आधार पर नहीं होने चाहिए.

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भाई वीरेंद्र ने कहा, "अपराधी की कोई जाति नहीं होती." उनका कहना था कि अपराध करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को निजी रंजिश या जातिगत आधार पर निशाना बनाना गलत है. सरकार को निष्पक्ष तरीके से अपराधियों की पहचान करनी चाहिए और सभी को न्याय सुनिश्चित करना चाहिए.

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