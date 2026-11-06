Kal Ka Rashifal 7 November 2026: कल छोटी दिवाली पर 9 राशियों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें राशिफल

मेष - मेहनत से परिणाम संवरेंगे. करियर व्यवसाय में तेजी रहेगी. चर्चा में स्पष्टता रखें. न्यायिक मामलों में सजग रहें. विभिन्न मामलों में सूझबूझ से आगे बढ़ें. समय पर कार्य करने का प्रयास रखें. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. कार्य व्यापार में रुटीन संवारेंगे. लाभ का प्रतिशत संतुलित रहेगा. तार्किकता पर जोर दें. भावुकता से बचें. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. सेवा व्यवसाय में वृद्धि होगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. अनजान से सहज दूरी रखेंगे.

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कामकाजी मामलों में रुटीन बनाए रखे. पेशेवर संतुलित प्रदर्शन करेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. अनुपालन और अनुशासन बनाए रखेंगे. लापरवाही से बचेंगे. धूर्त से दूर रहें. पेशेवरता और प्रबंधन बढ़ाएंगे. लेनदेन में सावधान रहें. लोन व बैंकिंग के कार्यों में रुचि रह सकती है. नियम व अनुशासन पर जोर दें. वरिष्ठों व समकक्षों का साथ बना रहेगा.

शुभ अंक: 1, 7, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. ठगी में न आएं. उलझन से बचें.



वृष - कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. धर्म अध्यात्म पर बल देंगे. करियर व्यापार में सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. बड़प्पन की सोच बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. अध्ययन अध्यापन में रुचि रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. फोकस बेहतर बना रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. कार्यों को गति देंगे. लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. शुभ समय का लाभ उठाएं. प्रतिस्पर्धा में बेहतर का प्रयास बनाए रखेंगे. मित्र संबंधों पर जोर रहेगा.

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व्यापार में वृद्धि होगी. आर्थिक विषयों में रुचि बढ़ी रहेगी. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवरता अपनाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों पर जोर देंगे. वादे पूरा करेंगे. आर्थिक मामले बल पाएंगे. उन्नति की राह पर गतिशील रहेंगे. कार्यविस्तार के अवसर बनेंगे. चहुंओर शुभता से कार्य सधेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. समर्थन से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 6, 7 8 और 9

शुभ रंग: सिल्वर

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. सीख सलाह बढ़ाएं.



मिथुन - कामकाज में बेहतर बने रहेंगे. भवन वाहन के मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाकर खरीदी करें. बड़प्पन व विवेक से काम लें. सहनशीलता और मेलजोल बढ़ाएं. उत्साह बना रहेगा. इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो सकती है. भावनात्मक संतुलन रखें. बड़ों की बातों को अनदेखा न करें. अहंकार और भावावेश से बचें. परिवारिक मामलों में बड़ों की बातों की अनदेखी से बचें. चर्चा संवाद में दखल बढ़ाने से बचें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में धैर्य रखें.

कारोबार में जिम्मेदारों से भेंट होंगी. तेजी से काम लेंगे. पेशेवर संबंध सुधरेंगे. बड़ों की कल ्ञा का पालन करेंगें. सफलता का प्रतिशत उूंचा रहेगा. संतुलित प्रयास गति लेंगे. वित्तीय प्रबंधन अच्छा रहेगा. विविध मामलों में सकारात्मकता रहेगी. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. लक्ष्य स्पष्ट रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे.

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शुभ अंक: 1, 5, 7 और 8

शुभ रंग: लाइट ब्लू

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. अनुभव का लाभ लें.



कर्क - कार्यव्यवसाय में शुभ संभावनाएं बनी रहेंगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सामाजिकता व सहकारिता में रुचि बनाए रखेंगे. संपर्क का दायर बड़ा होगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवार पाएगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. भाई बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. जन सरोकारों से जुड़ाव रखेंगे. सबको जोड़कर रखेंगे. महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होंगे. अपनों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार बना रहेगा. भेंटवार्ता में बेहतर करेंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह लेंगे.

पेशेवर चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. चहुंओर लाभ बढ़ेगा. करियर व्यापार संवार आएगा. प्रबंधन के कार्यों में साहस पराक्रम बढ़ेगा. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. उद्योग एवं आर्थिक मामले गति पाएंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. लक्ष्य पाएंगे. इच्छित सफलता से उत्साह बना रहेगा. कार्य विस्तार और हितलाभ बढ़ेगा. कार्यों को पूरा करेंगे.



शुभ अंक: 1, 2, 7 और 8

शुभ रंग: मून स्टोन

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. सहकार बढ़ाएं.



सिंह - घर परिवार में आनंद रहेगा. अपनों के साथ मिलकर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा. अतिथि का आदर सम्मान रखेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. वित्तीय कार्यों में रुचि दिखाएंगे. साज संवार पर जोर रहेगा. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. शुभ सूचना मिलेगी. बड़प्पन रखेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी. धार्मिक एवं परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. कीमती वस्तु प्राप्त हो सकती है.



कारोबार में शुभता का संचार रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. परिस्थितियां की सकारात्मकता उत्साहित रखेगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा. धनसंग्रह पर जोर देंगे. आर्थिक मामलों में गति लाएंगे. लाभ और प्रभाव बेहतर बनेंगे. योजनागत प्रयासों में तेजी रखेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

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शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: बैंगनी

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. वचन रखें.

कन्या - करियर कारोबार में इच्छित प्रदर्शन बना रहेगा. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. रचनात्मकता और सृजनशीलता बढ़ाएंगे. कार्यों में तेजी रखेंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. प्रभावशीलता बढ़ेगी. मामले पक्ष में बनेंगे. व्यक्ति विशेष पर ध्यान देंगे. करियर उछाल पर बना रहेगा. शुभता का संचार बना रहेगा. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. वाणी व्यवहार में मधुरता बढ़ाएंगे. साख व लोकप्रियता में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी.

महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा. परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. वित्तीय गतिविधियों में साहस दिखाएंगे. समकक्षों का साथ बना रहेगा.



शुभ अंक: 1, 5, 7 और 8

शुभ रंग: समुद्री

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. नवाचार पर जोर दें.





तुला - निवेश संबंधी मामले बल पाएंगे. रिश्तों पर फोकस बनाए रखेंगे. नियमों का पालन बनाए रहेंगे. उधार से बचें. रुटीन बेहतर बनाएं. अपरिचितों पर जल्द भरोसा नहीं करें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. दिखावे व विवाद से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. उधार के लेनदेन को बढ़ावा न दें. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. अतिउत्साह न दिखाएं. न्यायिक प्रयासों में सक्रियता बढ़ेगी. करियर कारोबार पूर्ववत् रहेगा. व्यक्तिगत खर्च में वृद्धि होगी. ठगों से सावधान रहें.

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व्यापार में सामान्य स्थिति रहेगी. व्यावसायिक गतिविधियों में सजगता बनाए रहेंगे. पुराने मामले उभर सकते हैं. लोभ प्रलोभन में नहीं आएं. धोखेबाजों से दूरी बनाए रखें. कार्यविस्तार पर जोर होगा. खर्च में सजगता रखें. दिखावे से बचें. भेंट संवाद को मजबूती मिलेगी. आर्थिक लेनदेन पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. बड़े बोल बोलने से बचें.



शुभ अंक: 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग: श्वेत

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. लेनदेन में सजग रहें.



वृश्चिक - कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. सभी प्रभावित होंगे. तेजी से लक्ष्य पूरे करेंगे. शासकीय कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सफलता का प्रतिशत उूंचा बना रहेगा. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे. आर्थिक क्षेत्र में उम्मीद से अच्छा करेंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. करियर पर फोकस रखेंगे. श्रेष्ठजनों का सहयोग रहेगा. प्रबंधन पक्ष बेहतर रहेगा. सलाह परामर्श अपनाएंगे. सहयोग की भावना रखेंगे.

पेशेवर प्रयास बल पाएंगे. आवश्यक कार्यों को गति देंगे. कारोबार बेहतर बना रहेगा. लाभ पक्ष मजबूत होगा. विभिन्न कार्य अपेक्षित गति पाएंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. आर्थिक सौदे समझौतों में बेहतर रहेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. साख प्रसिद्धि बल पाएगी. व्यवस्था मजबूत बनाए रहेंगे.

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शुभ अंक: 1, 7, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. ऊर्जा बनाए रखें.



धनु - पद प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील रहेंगे. संबंधों को निभाएंगे. करियर व्यापार को संवारेंगे. प्रबंधन के प्रयास फलित होंगे. कारोबार में अनुकूलता रहेगी. तेजी बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित बने रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा रखेंगे. विविध गतिविधियों से जुड़ेंगे. समता व संतुलन बनाए रखेंगे. मेहनत लगन से लक्ष्य साधेंगे. संसाधन बढ़ाने में सफल होंगे. पेशेवर चर्चाओं में बेहतर परिणाम बनेंगे. आशंकामुक्त रहेंगे.

करियर में उछाल आएगा. स्थितियां मनोनुकूल रहेंगी. परिचित सहयोग रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. लेनदेन में सफलता मिलेगी. कार्यव्यवसाय में तेजी रखेंगे. आर्थिकी बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट मिलेगी. पैतृक मामलों को आगे बढ़ाएंगे. बचत में रुचि लेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. धन में वृद्धि होगी. साख सम्मान में बढ़त रहेगी.



शुभ अंक: 1, 3, 7 और 8

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. तप साधना बढ़ाएं.



मकर - भाग्य से सभी मामले पक्ष में बने रहेंगे. उन्नति के अवसर बनेंगे. महत्वपूर्ण समाचार पाएंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल करेंगे. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. उत्सव का वातावरण बना रहेगा. श्रेष्ठ प्रदर्शन से सबको प्रभावित करेंगे. पेशेवर सफलता से उत्साहित रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. लंबित कार्यों में तेजी लाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़ने में सफल होंगे. करियर व्यापार गति लेंगे. सबका सहयोग रहेगा. सभी क्षेत्रों में आगे रहेंगे.

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काम में पहल बनाए रखेंगे. साहस से व्यापार संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. करियर में सफलता पाएंगे. परंपरागत मामलों में गति पाएंगे. कार्यक्षेत्र में तेजी होगी. आर्थिक प्रगति बनी रहेगी. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. करीबी सहयोगी होंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. वित्तीय पक्ष मजबूती पाएगा. बचत पर ध्यान बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा नीला

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. मदद का भाव बनाए रखें.



कुंभ - सेहत के प्रति सजगता बढ़ाएं. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य से काम लें. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. कामकाज में स्पष्टता रखें. संकेतों को अनदेखा न करें. समय पर भेंटवार्ता के लिए जाएंगे. सहज व साधारण परिणाम बनेंगे. आवश्यक विषयों की सूची बनाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. धैर्य अनुशासन बढ़ाएंगे. निरंतरता रखेंगे. सजग रहें. परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. परिजनों संग समय बिताएंगे. अतिउत्साह से बचें. वाणी व्यवहार में विनम्रता रखें.

कार्यों में ढिलाई से बचें. निर्देशों कें प्रति लापरवाही न दिखाएं. भेंट और संवाद में स्पष्टता बनाए रहें. तैयारी से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में सहजता रखें. बहस विवाद में न पड़ें. आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा. कामकाज में मिश्रित स्थिति रहेगी. निर्णय लेने में उतावली न करें. उधार में लेनदेन टालें. जल्दबाजी में नहीं आएं. शुभचिंतकों की बात पर ध्यान बनाए रखें.



शुभ अंक: 1, 7 और 8

शुभ रंग: नीलम के समान

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. व्यवस्था बनाए रखें.



मीन - साझा कार्यों में तेजी से आगे बढ़ेंगे. निजी संबंध संवार पाएंगे. आय अपेक्षा से अच्छी रहेगी. भूमि भवन की खरीदी में रुचि लेंगे. उद्योग के मामले बेहतर बनेंगे. साझीदारी पर जोर देंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. नेतृत्व और प्रबंधन संवरेंगे. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे. सबका साथ पाएंगे. विभिन्न कार्यों को समय पर करें. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सुख सौख्य से जीवन जीएंगे. निजी विषयों को हल करने पर जोर रखेंगे. साहस बढ़ा रहेगा.

उद्योग कार्यों में गति आएगी. जिम्मेदारियांे को निभााएंगे. लाभ सुधार पर होगा. पेशेवर उपलब्धियां बढ़ेंगी. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. वित्तीय मामलों में सहज होंगे. स्थायित्व कार्यों को बढ़ावा देंगे. उचित निर्णय ले सकेंगे. टीम को बल मिलेगा. आर्थिक विषय हल होंगे. व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी.

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 8

शुभ रंग: पीला

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. मिलकर कार्य करें.

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