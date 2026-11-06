scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ये कैसा AI? खुदकुशी की प्लानिंग में कर रहा था बच्ची की मदद, गूगल पर हुआ केस

गूगल को एक नए अदालती केस का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें एक छात्रा के पेरेंट्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पेरेंट्स का दावा है कि गूगल का AI उनकी बेटी की खुदकुशी की प्लानिंग में मदद कर रहा था.

Advertisement
X
स्टूडेंट से खुदकुशी को लेकर AI सलाह दे रहा था. (Photo: AI Generated)
स्टूडेंट से खुदकुशी को लेकर AI सलाह दे रहा था. (Photo: AI Generated)

गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) एक बार फिर से विवादों में घिर गया है. इस बार विवाद की वजह एक कोर्ट केस है, जिसमें 13 साल की स्टूडेंट के पैरेंट्स ने गूगल के खिलाफ केस किया है.

केस में आरोप लगाए गए हैं कि गूगल का Gemini AI Chatbot से स्टूडेंट बातचीत करती थी और इस दौरान AI उसके साथ खुदकुशी की प्लानिंग में उसकी मदद करने लगा. पैरेंट्स का आरोप है कि गूगल उनकी बेटी की प्रोटेक्शन करने में असफल रहा है. 

शिकायतकर्ता के मुताबिक, स्टूडेंट 13 साल की है. वह गूगल के AI का इस्तेमाल कर रही थी. वह स्कूल की तरफ से मिलने वाले क्रोमबुक का इस्तेमाल करती, जिसमें Google AI चैटबॉट था.

सम्बंधित ख़बरें

diwali gift smartphone
6000mAh बैटरी, 9000 का बजट, दिवाली पर सस्ते स्मार्टफोन्स
Xiaomi Diwali Sale
Xiaomi की दिवाली सेल, TV से स्मार्टफोन, मिलेगा 50% तक का ऑफ
Lava Mobile
Lava के स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर, फीचर्स फोन पर भी डिस्काउंट
8000mAh battery 5G Mobile
8000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले 5 स्मार्टफोन, इतनी है कीमत
Google
Google के AI ने तीन कंपनियों को किया हैक, पहली बार हुआ ऐसा

स्टूडेंट AI चैटबॉट से चैटिंग करती थी 

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया है कि स्टूडेंट AI चैटबॉट से चैटिंग करती. फिर जब वह खुदकुशी के अलग-अलग तरीके पूछती तो AI उसके जवाब भी देता था.  

AI ना सिर्फ स्टूडेंट को खुदकुशी में मदद कर रहा था, बल्कि वह स्टूडेंट को ये भी बता रहा था कि कैसे अपनी बातों को वह परिवार से छिपा रही थी. 

Advertisement

पैरेंट्स के सामने मामले का खुलासा तब हुआ, जब स्कूल के मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट किया. सॉफ्टवेयर ने देखा कि एम्मा अपने ही फ्यूनरल को लेकर चैटिंग कर रही है. 

यह भी पढ़ें: Motorola का पावरफुल स्मार्टफोन अनवील, मिलेगा 200MP कैमरा, 7000mAh की बैटरी और बहुत कुछ, जानिए कीमत

Google ने दिया जवाब 

गूगल के प्रवक्ता ने इसपर जवाब देते हुए कहा है कि कंपनी पैरेंट्स के दावों की जांच कर रही है. साथ ही उन्होंने बताया कि वह एक मेडिकल प्रोफेशनल्स और एकेडमिक प्रोफेशनल्स के साथ काम कर चुकी है. 

AI के साथ खुदकुशी या मौत को लेकर चैटिंग करने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं. ChatGPT मेकर भी भी लंबे समय से ऐसा फीचर तैयार कर रहा है, जो बच्चों की सुरक्षा का काम करेगा. साथ ही उनको खुदकुशी आदि से दूर रहने में मदद करेगा.

(नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अंटार्कटिका में अपनी गतिविधियों पर चीन लगाएगा सख्त नियम, पर्यावरण सुरक्षा और रिसर्च के लिए नया कानून मंजूर |
    'नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं कोई बगावत', नाराज विधायकों से मिलकर बोले फारूक अब्दुल्ला |
    धनतेरस पर देश के बाजारों में रौनक, सोने और चांदी की जमकर खरीदारी |
    धनतेरस पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा! जानें पूजा का शुभ मुहूर्त! |
    MP: जेरोन में 466 वोटों से 'खाली कुर्सी' की जीत, नगर परिषद अध्यक्ष की हुई हार |
    'अपराधी का एनकाउंटर हो लेकिन जाति देखकर नहीं', बिहार सरकार पर बरसे भाई वीरेंद्र |
    ये कैसा AI? खुदकुशी की प्लानिंग में कर रहा था बच्ची की मदद, गूगल पर हुआ केस |
    Mahira Khan Baby Shower: 41 की माहिरा खान की हुई गोदभराई, शौहर संग की जेंडर रिवील पार्टी, 17 साल का है बड़ा बेटा |
    हरदोई: खेल-खेल में मासूम ने पी ली कफ सिरप की ओवरडोज, रातभर सोती रही बच्ची और सुबह थम गईं सांसें |
    धनतेरस पर ₹3000 सस्‍ता हुआ सोना... ₹5500 गिरी चांदी, जान लीजिए नया भाव
    Advertisement