बिहार: RJD विधायक भाई वीरेंद्र के बागी तेवर! चुनाव में पार्टी की हार पर तेजस्वी यादव पर उठाए सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव ने रोहतास जिले के दिनारा सीट से उस वक्त के तत्कालीन विधायक विजय कुमार मंडल का टिकट काटकर राजेश यादव को प्रत्याशी बनाया था और चुनाव के 2 महीने बाद तेजस्वी के इस निर्णय को लेकर पटना के मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने सवाल खड़े किए हैं.

भाई वीरेंद्र ने पूछा है कि आखिर क्यों विजय कुमार मंडल का टिकट काटकर दिनारा से दूसरा प्रत्याशी राजद ने उतारा, जिसका खामियाजा उस सीट पर पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ा. चुनाव में दिनारा सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रत्याशी आलोक कुमार सिंह की जीत हुई थी.

सोशल मीडिया वायरल हुआ वीडियो

दरअसल, पिछले दिनों वीरेंद्र एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और उसका एक हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने पार्टी के अंदर प्रत्याशी के गलत चयन को लेकर सवाल खड़ा किया था, यानी बात साफ है कि तेजस्वी यादव ने जो प्रत्याशियों का चयन किया था उसे पर सवाल खड़ा किया.

क्या बोले भाई वीरेंद्र?

वायरल वीडियो में भाई वीरेंद्र बोलते हैं, "नहीं बोलना चाहिए, विजय मंडल जी एमएलए थे जब यादव को ही टिकट देना था तो विजय मंडल की टिकट क्यों काटी गई, क्या खामी थी विजय मंडल में...हम इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं अपने दल में, नहीं कटना चाहिए था, वो भी बाहर के लोगों को टिकट दिया गया जो बाहर के थे, दूसरे जिला के लोग थे. कुछ ऐसे नेता हमारे यहां है जो नाम के समाजवादी हैं और तीन जिला चलाते हैं, कुछ नेता है जो कैमूर, रोहतास और बक्सर भी जोतते हैं, भोजपुर तो हम छुड़ा दिए. इसलिए वैसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे और उनके कहने पर टिकट मिलेगा तो वही हश्र होगा जो आज हमारे पार्टी का हुआ है."

सवालों पर क्या बोले RJD विधायक?

भाई वीरेंद्र से जब उनके इस वायरल वीडियो को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया और सवाल खड़ा किया कि राजद के एक नेता को बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले की जिम्मेदारी मिली थी. बिहार चुनाव में और उसने टिकट को बेच दिया, जिसके वजह से विजय मंडल जैसे नेताओं का टिकट कटा और पार्टी की उस क्षेत्र में हार हुई. उन्होंने कहा, "मेरी इस बात को बगावत मत समझिए, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं. मैं कोई बागी तेवर नहीं दिख रहा हूं."

हालांकि, भाई वीरेंद्र के बागी तेवर देखते हुए बीजेपी ने भी बयान दिया है और कहा है कि भाई वीरेंद्र ने अपनी ही पार्टी के टिकट वितरण प्रणाली पर सवाल उठाया है और कहा कि योग्य कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया.

बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए कि वह कभी EVM पर तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, जबकि उनके विधायक उनकी टिकट वितरण प्रणाली पर सवाल उठारहे हैं. यह राजद के अंदर आंतरिक कलह को भी दर्शाता है.

