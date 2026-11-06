Mini Cooper Accident: टक्कर के वक्त 144 kmph थी कार की रफ्तार, हादसे से 5 सेकंड पहले 162 थी स्पीड

केरल के कोच्चि में मिनी कूपर (Mini Cooper) हादसे को लेकर BMW की टेक्निकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस को सौंपी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक, दुर्घटना के वक्त कार की रफ्तार 144 किलोमीटर प्रति घंटा थी. वहीं, हादसे से महज पांच सेकंड पहले मिनी कूपर 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी. रिपोर्ट में कार की स्पीड से जुड़े ये अहम आंकड़े सामने आए हैं.

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BMW की टेक्निकल रिपोर्ट के मुताबिक, कार चालक ने टक्कर से करीब एक सेकंड पहले ब्रेक पेडल दबाया था. यानी दुर्घटना से ठीक पहले ब्रेक लगाने की कोशिश की गई थी. हालांकि, ब्रेक दबाए जाने के बावजूद टक्कर के समय कार की रफ्तार 144 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई. रिपोर्ट में हादसे से पहले के कुछ सेकंड के दौरान कार की गति से जुड़ी जानकारी दी गई है.

कैसे तैयार हुई रिपोर्ट?

BMW ने यह टेक्निकल रिपोर्ट कार में मौजूद एडवांस्ड क्रैश सेफ्टी मॉड्यूल(ACSM) से हासिल किए गए डेटा के विश्लेषण के आधार पर तैयार की है. इस मॉड्यूल में दुर्घटना से संबंधित तकनीकी जानकारियां दर्ज होती हैं. रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसी डेटा की जांच की गई. इसके बाद निष्कर्ष पुलिस को सौंपे गए.

रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, हादसे से पांच सेकंड पहले कार की स्पीड 162 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि टक्कर के समय यह 144 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई थी. वहीं, टक्कर से करीब एक सेकंड पहले ब्रेक पेडल दबाए जाने की जानकारी भी सामने आई है. फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट के ये प्रमुख तकनीकी तथ्य हैं.



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