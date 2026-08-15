scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रेम संबंध और घरेलू विवाद के बीच गर्भवती युवती की मौत, आंध्र प्रदेश में पेड़ के पास दफन मिला शव

ओडिशा के कोरापुट से 29 जुलाई को लापता हुई 22 वर्षीय गर्भवती अल्बिना गराडा का शव आंध्र प्रदेश से बरामद हुआ है. पुलिस को आशंका है कि हत्या के बाद लाश को कार से वहां ले जाकर जमीन में दबाया गया. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

Advertisement
X
पूछताछ के बाद आंध्र प्रदेश पहुंची पुलिस.(Photo: Representational)
पूछताछ के बाद आंध्र प्रदेश पहुंची पुलिस.(Photo: Representational)

ओडिशा के कोरापुट जिले में 22 वर्षीय गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत हो गई. सेमिलिगुड़ा से 29 जुलाई को लापता हुई अल्बिना गराडा का शव पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के गजपतिनगरम इलाके में जमीन के नीचे दबा मिला. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है और हत्या के बाद शव को दूसरे राज्य में ले जाकर छिपाने की आशंका जताई है.

मृतका की पहचान दसमंतपुर थाना क्षेत्र के तुंखाल गांव की रहने वाली अल्बिना गराडा के तौर पर हुई है. पुलिस के अनुसार, अल्बिना के लापता होने के बाद 1 अगस्त को 35 वर्षीय मोहन खिल्ला ने सेमिलिगुड़ा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले, जिनसे मामला सामान्य गुमशुदगी के बजाय आपराधिक घटना की ओर बढ़ता दिखाई दिया.

यह भी पढ़ें: कोरापुट के आवासीय स्कूल में गिरा कंक्रीट स्लैब, कक्षा 3 के छात्र की मौत, एक घायल

सम्बंधित ख़बरें

लॉकअप सुसाइड से मचा बवाल.(Representational image)
लॉकअप में युवक की मौत से हड़कंप! कोरापुट में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड
कोरापुट स्कूल हादसे में छात्र की मौत
मृतक तकी फाइल फोटो.(Photo: Ajaya Kumar Nath/ITG)
कोरापुट के आवासीय स्कूल में गिरा कंक्रीट स्लैब, कक्षा 3 के छात्र की मौत, एक घायल
Boy electrocuted
देर रात गर्लफ्रेंड से मिलने खेत पहुंचा स्कूली छात्र, करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत
(Photo: Screengrab)
ओडिशा: बाजार परिसर की छत गिरने से हड़कंप, एक की मौत, एक अस्पताल में भर्ती

इसके बाद पुलिस ने मोहन खिल्ला और 19 वर्षीय मिलन कुलदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की. मोहन सुनाबेड़ा के तहत आने वाले काकीगांव का निवासी है, जबकि मिलन सेमिलिगुड़ा के गुरुद्वारा इलाके में रहता है. पूछताछ में पुलिस को कथित तौर पर अल्बिना के शव को ठिकाने लगाने से संबंधित अहम जानकारी मिली.

Advertisement

पूछताछ के बाद आंध्र प्रदेश पहुंची पुलिस

आरोपियों से मिली सूचना के आधार पर सेमिलिगुड़ा पुलिस ने आंध्र प्रदेश पुलिस की मदद ली. इसके बाद विजयनगरम जिले के गजपतिनगरम इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया. पुलिस को मारुपल्ली गांव में एक पेड़ के पास जमीन के अंदर शव दबाए जाने का सुराग मिला.

मौके पर पहुंची टीम ने खुदाई कर आंशिक रूप से सड़ चुकी अल्बिना की लाश बरामद की. पुलिस ने शव को बाहर निकालने के बाद सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कीं. मृतका के पिता ने शव पर मिले कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान किए जाने की बात बताई. कार्यपालक दंडाधिकारी, परिवार के सदस्यों और गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा भी तैयार किया गया.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से पहचान की पुष्टि और जांच को मजबूत करने के लिए जैविक नमूने भी सुरक्षित रखे हैं. इन नमूनों की DNA जांच कराई जाएगी. पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट से मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

कार, मोबाइल और औजार बरामद

जांच के दौरान पुलिस ने उस कार को जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर शव को आंध्र प्रदेश ले जाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए किया गया. इसके अलावा जमीन खोदने में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार भी बरामद किए गए हैं. पुलिस इन सामानों को मामले की अहम कड़ी मानकर जांच कर रही है.

Advertisement

आरोपियों के मोबाइल फोन और कपड़े भी पुलिस ने जब्त किए हैं. इसके साथ ही अन्य फोरेंसिक साक्ष्यों को भी कब्जे में लेकर परीक्षण के लिए भेजा गया है. जांच एजेंसियां मोबाइल डेटा, वैज्ञानिक साक्ष्य और बरामद सामान के जरिए घटना से जुड़ी पूरी कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही हैं.

पुलिस के मुताबिक, जांच में यह भी सामने आया कि मोहन खिल्ला पहले से दो शादियां कर चुका था और कथित तौर पर अल्बिना के साथ उसके संबंध थे. पुलिस को शक है कि घरेलू विवाद के बाद अल्बिना की हत्या की गई और फिर मिलन की कथित मदद से शव को आंध्र प्रदेश ले जाकर जमीन में दफना दिया गया.

दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में

पुलिस अभी हत्या की वजह और वारदात के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना किस परिस्थिति में हुई और शव को कोरापुट से आंध्र प्रदेश तक कैसे ले जाया गया. पुलिस दोनों आरोपियों की भूमिका के साथ-साथ अन्य संभावित पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है.

गिरफ्तार किए गए मोहन खिल्ला और मिलन कुलदीप को अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

फिलहाल पोस्टमार्टम, DNA परीक्षण और फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार है. इन रिपोर्टों के जरिए अल्बिना की मौत की वास्तविक वजह और उसकी पहचान से जुड़े वैज्ञानिक पहलुओं की पुष्टि की जाएगी. पुलिस का फोकस हत्या और शव को दूसरे राज्य में दफनाने की पूरी कड़ी सामने लाने पर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'चक दे इंडिया...',15 अगस्त को हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने रचा इतिहास, मैदान पर उतरते ही किया ऐसा करिश्मा जो कोई नहीं कर सका! |
    रियासतों के विलय से परमाणु ताकत तक, 'कूटनीति' में देखें आजादी के 80 सालों की ऐतिहासिक यात्रा |
    दर्द में आमिर खान की फैमिली, रोता दिखा बेटा आजाद, किरण राव ने संभाला |
    यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर एक्शन, पनीर-घी-खोया समेत छह चीजों पर बैन |
    स्पोर्टी लुक और जबरदस्त माइलेज... बदलने वाली है HERO Xtreme 125R |
    Kaju Anjeer Barfi Recipe: न चीनी, न मावा..., रक्षाबंधन पर घर में बनाएं हलवाई जैसी काजू-अंजीर बर्फी, नोट करें रेसिपी |
    'मैं सैल्यूट करती हूं...', सुखबीर बादल को बचाने वाले इंस्पेक्टर से मिलीं हरसिमरत कौर, बोलीं- आपने हमें बताया वर्दी पहनने का असली मतलब |
    मंत्री हो या DM... राजस्थान से तीन राज्यों में अधिकारों के लिए सबसे आंख मिलाते Gen-अल्फा! |
    चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, देखें |
    सीमेंट तो 200 साल पहले आई, फिर ये कुतुब मीनार, लाल किले बनाए कैसे गए थे?
    Advertisement